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Работай, но помни: уйдешь в любой день
Работай, но помни: уйдешь в любой день
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42516
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:18
В такое положение ставят владельца кафе «Забава» костанайские власти. 22 сентября индивидуальный предприниматель Александр Быковский был принят советником председателя Верховного суда РК. В адрес председателя он направил ходатайство. Быковский, как и три с половиной года назад, не согласен с тем, что акимат Костаная под государственные нужды отчуждает и изымает купленный ИП кусок земли.
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Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:18
Цитата:
Захотят смарт центр,захотят дворец школьника на крайняк цон тебе то какая разница что на этом участке разместит государство?
Дали компенсацию которая с толикой покрывает твое неприбыльное портящее вид района- кафе? Все вопрос закрыт
Меня и в судах, и за их стенами без конца спрашивают: «Тебе денег мало?» - говорит «НГ» Быковский. - Да ведь не это основной вопрос. Я считал и считаю, что акимат в судах должен был доказать, что ну абсолютно нет другого варианта в Костанае разместить смарт-центр, кроме того, что завязан на землю Быковского. Но ведь этот момент как раз никто не доказывал, в этом же главная несправедливость.
Захотят смарт центр,захотят дворец школьника на крайняк цон тебе то какая разница что на этом участке разместит государство?
Дали компенсацию которая с толикой покрывает твое неприбыльное портящее вид района- кафе? Все вопрос закрыт
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:21
Цитата:
Это называется урбанизация
Когда ты строишь кафешку за городом для гулянок будь готов что город когда то придет и в эти места и тебе придется как-то выкручиватся из ситуации что твое кафе сарайного типа окружат микрорайоны
В итоге картина такая: город получает свободную землю, на которой предприниматель даже может как бы работать. Но его в любой момент имеют право подвинуть. Так что у него нет никакого смысла в свой «подвешенный» бизнес на старом месте хоть что-то вкладывать.
Это называется урбанизация
Когда ты строишь кафешку за городом для гулянок будь готов что город когда то придет и в эти места и тебе придется как-то выкручиватся из ситуации что твое кафе сарайного типа окружат микрорайоны
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 07:38
Конечно за бизнес. Но, он не нужен там. Вид портит. Если компенсация хорошая, почему бы и не согласиться.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13519
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 08:46
Цитата:
кому то не нравится что ты на самокате раскатываешь,
вид портишь,
все должны на мерседесах и не ранее 2021 года выпуска.
у нас центр города чуть в сторону- избушка на избущке
перекошенная.
все должно быть обоснованно хотя бы по законам логики,
про закон даже не говорю.
а не нравится или нравится,
сказал не будет,я так хочу,очередную будку с названием "Дом ..."
пещерный век..
мне деревья в городе не нравятся,надо их спилить на дрова и продать.
тот же уровень.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 09:16]
arman_kst:
Но, он не нужен там. Вид портит.
Но, он не нужен там. Вид портит.
кому то не нравится что ты на самокате раскатываешь,
вид портишь,
все должны на мерседесах и не ранее 2021 года выпуска.
у нас центр города чуть в сторону- избушка на избущке
перекошенная.
все должно быть обоснованно хотя бы по законам логики,
про закон даже не говорю.
а не нравится или нравится,
сказал не будет,я так хочу,очередную будку с названием "Дом ..."
пещерный век..
мне деревья в городе не нравятся,надо их спилить на дрова и продать.
тот же уровень.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 09:16]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 159
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 10:29
нравится или не нравится-это дело вкуса. Мы все разные и вкусы имеем тоже различные. Лично мне это сооружение нравится, и считаю, что очень даже вписывается в окружающий интерьер. Если бы власть не выносило мозг предпринимателю, то он на своей территории нечто вроде крытого рынка рядом и соорудил. Но волки напали на бизнес и по кускам его землю растащили. Теперь он имеет только тот участок, где непосредственно и располагается кафе. Он построил кафе тут, когда кругом степь и пустырь были. Сама власть дала разрешение и приветствовала зарождающийся бизнес в этом месте. Теперь когда вокруг все бурлит решили отжать землю и похоронить бизнес. Морального права у власти нет никакого на эти действия. Прочь грязные руки от "Забавы"!!!
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 11:53
alex_60, почему вы и подобные люди, при том не в тему, выдергиваете факты о том, что я поделился здесь? Где самокат и где кафе? Или цель просто задеть собеседника?
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 13:45
Цитата:
Тогда чеж Юджин воздух сотрясает насчет кронированых деревьев? Якобы они вид города портят
Дело вкуса же
Цитата:
Так не соорудил же и даже не пытался
А ляпнуть всякое можно
Чтобы народ посояувоствал
Цитата:
Власть сама дала сама и забрала
Выплатив оооогромную неустойку
Цитата:
Бурлит потомучто власть туда город подтянула
Кафе это тут не причем Цитата:
Морального нет
Его вообще нет нигде))
Только юридические права) по которым участок забирают
Вообще запомни
Предпрениматель на то и предпрениматель чтобы что-то предпринимать
Он в минусе не останется
Никогда
А народ сидит ему ещё и сочувствует)
Он щас по максимуму из сарая своего денег содрал а для вида недовольный ходит
Ох ах бедный несчастный на улице остался с голой...спиной))
рихард:
нравится или не нравится-это дело вкуса
нравится или не нравится-это дело вкуса
Тогда чеж Юджин воздух сотрясает насчет кронированых деревьев? Якобы они вид города портят
Дело вкуса же
Цитата:
рихард:
Если бы власть не выносило мозг предпринимателю, то он на своей территории нечто вроде крытого рынка рядом и соорудил
Если бы власть не выносило мозг предпринимателю, то он на своей территории нечто вроде крытого рынка рядом и соорудил
Так не соорудил же и даже не пытался
А ляпнуть всякое можно
Чтобы народ посояувоствал
Цитата:
рихард:
Он построил кафе тут, когда кругом степь и пустырь были. Сама власть дала разрешение и приветствовала зарождающийся бизнес в этом месте
Он построил кафе тут, когда кругом степь и пустырь были. Сама власть дала разрешение и приветствовала зарождающийся бизнес в этом месте
Власть сама дала сама и забрала
Выплатив оооогромную неустойку
Цитата:
рихард:
Теперь когда вокруг все бурлит решили отжать землю
Теперь когда вокруг все бурлит решили отжать землю
Бурлит потомучто власть туда город подтянула
Кафе это тут не причем Цитата:
рихард:
Морального права у власти нет никакого на эти действия
Морального права у власти нет никакого на эти действия
Морального нет
Его вообще нет нигде))
Только юридические права) по которым участок забирают
Вообще запомни
Предпрениматель на то и предпрениматель чтобы что-то предпринимать
Он в минусе не останется
Никогда
А народ сидит ему ещё и сочувствует)
Он щас по максимуму из сарая своего денег содрал а для вида недовольный ходит
Ох ах бедный несчастный на улице остался с голой...спиной))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 159
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 18:02
Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки. И хорошо, что таких людей как Юджин в городе много. Да и потом, чисто по человечески я Быковского понимаю. Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует и должен что то предпринимать, а не хныкать. Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние человека можете оценить? или у вас только деньги? Чиновники этого не понимают. Люди понимают. Так то вот.
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 18:14
Цитата:
Зелени не меньше
Также деревья обрастают
Его же только вид волнует
Или это другое?))
Цитата:
И Рихарды всякие Цитата:
Было бы лучше, если бы больше было людей типа пешехода
У него хотя БЫ база профессиональная есть и понимание процессов
А Юджин видит яму...о яма надо сфоткать гыгыгы материал будет))
Цитата:
А что он себя как-то по другому именует?
Он кто? Коммерсант и есть
Котрый на народе наживается как говорил дедушка Ленин
А народ бежит вприпрыжку его защищать даже не понимая что он народом как прикрытием пользуется)
Цитата:
Ему за его моральное состояние бабок отвалили столько что он может себе маленькое кафе купить в центре города и уехать к себе в бунгало на тихом океане и до конца жизни сидеть в нем и не работать,только барыши получать
Но явно же кроме этого кафе у него ещё есть бизнес и дела))
рихард:
Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки
Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки
Зелени не меньше
Также деревья обрастают
Его же только вид волнует
Или это другое?))
Цитата:
рихард:
Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки.
Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки.
И Рихарды всякие Цитата:
рихард:
И хорошо, что таких людей как Юджин в городе мно
И хорошо, что таких людей как Юджин в городе мно
Было бы лучше, если бы больше было людей типа пешехода
У него хотя БЫ база профессиональная есть и понимание процессов
А Юджин видит яму...о яма надо сфоткать гыгыгы материал будет))
Цитата:
рихард:
Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует
Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует
А что он себя как-то по другому именует?
Он кто? Коммерсант и есть
Котрый на народе наживается как говорил дедушка Ленин
А народ бежит вприпрыжку его защищать даже не понимая что он народом как прикрытием пользуется)
Цитата:
рихард:
Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние
Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние
Ему за его моральное состояние бабок отвалили столько что он может себе маленькое кафе купить в центре города и уехать к себе в бунгало на тихом океане и до конца жизни сидеть в нем и не работать,только барыши получать
Но явно же кроме этого кафе у него ещё есть бизнес и дела))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4856
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 03.10.21 - 09:22
Кто-нибудь помнит, сколько бюджет ему барбосов предлагал?
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 05.10.21 - 02:36
Цитата:
Вчера много зелени, вроде пол ляма Сегодня не чего. Завтра рад будет и за 2 тыщ теньге продать. Потому как не кто уже тц строить там не будет. Плаза есть. Да и как Юля сказала он его сосед "браток" Из 90 х и держись.) я так понял он не бизнесмен. Бизнесмен это человек который в завтра смотрит))
сайлау курманов:
Вчера много зелени, вроде пол ляма Сегодня не чего. Завтра рад будет и за 2 тыщ теньге продать. Потому как не кто уже тц строить там не будет. Плаза есть. Да и как Юля сказала он его сосед "браток" Из 90 х и держись.) я так понял он не бизнесмен. Бизнесмен это человек который в завтра смотрит))
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 05.10.21 - 08:50
Цитата:
взято из постановления обл суда, полный текст имеется в открытом доступе на сайте верховного суда. Если память не изменяет данный предприниматель в начале всей истории оценивал свой бизнес в один миллиард!!!!.
[Исправлено: azlk, 05.10.2021 - 08:59]
сайлау курманов:установлен размер компенсации: за земельный участок - 101 335 671 тенге; за объекты недвижимости, неразрывно связанные с земельным участком - 79 375 338 тенге; за убытки в связи с прекращением бизнеса ИП Быковского А.В. - 6 465 000, ИП Быковской М.А. в размере - 56 156 055 тенге; Всего: 243 332 064 тенге.
взято из постановления обл суда, полный текст имеется в открытом доступе на сайте верховного суда. Если память не изменяет данный предприниматель в начале всей истории оценивал свой бизнес в один миллиард!!!!.
[Исправлено: azlk, 05.10.2021 - 08:59]
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 05.10.21 - 09:05
Цитата:
согласно материалов гражданского дела, господин Быковский А.В. сдавал данное имущество в аренду своей жене Быковской М.А., которая как раз и занималась ресторанным бизнесом, к слову она так же владеет кафе "Золотая рыбка" и "Городок" так что персонал без работы не останется.
рихард:
Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание.
Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание.
согласно материалов гражданского дела, господин Быковский А.В. сдавал данное имущество в аренду своей жене Быковской М.А., которая как раз и занималась ресторанным бизнесом, к слову она так же владеет кафе "Золотая рыбка" и "Городок" так что персонал без работы не останется.
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 05.10.21 - 09:27
Цитата:
azlk: владеет кафе "Золотая рыбка" и "Городок" так что персонал без работы не останется.Да персонал нужен для СМИ для красивой картинки. А когда продадут за один лярд, персоналу дадут по 1000 теньге на такси.)
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