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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42516
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:19
#105
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Цитата:
elektron:
Марик, это твоя сестра была что ли

Вот видишь.
Опять что то личное пошло..
И это цивилизованный разговор?
Ну скажи, как с вами с такими говорить?
Там только по человечески, в морду, или цивилизованно, через суд..
Ну можно совместить еще..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
197
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:22
#106
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Интересно, а сможет Юджин убить за поломанный цветок?Или разорённую клумбу?Ведь его палисадник ему как дитя родное. И да - не становись Оцифрованным, не жди похвалы за добрые дела.Если уж сделал, то делай тихо. Я тоже могу похвастаться, как однажды убрал с тротуара большую упавшую ветку, которую все обходили стороной. А две пожилые женщины меня потом долго за это хвалили. Блин, надо было тоже всё сфоткать.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
175
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:23
#107
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Люди,вы вобще бред несёте, те кто считает что собачка совершила ужасное ...тявкнув! И так же бред обвинять хозяйку в том что её "игрушечная" зверушка гавкнула и была без намордника. Напомню, речь не о ротвейлере(!) или любой потенциально опасной собаке, кто-то может упустил этот факт из виду.
Здесь привели уже кучу примеров из жизни: посигналила машина, прокричала пролетающая чайка, кто-то громко чихнул, у кого-то с громким хлопком выпала из рук книга и тд.
Так что, всех об асфальт, водителей машин, громкокричащих птиц, людей, у которых в носу защекотало в присутствие ребёнка и тд.? Или всё же следует адекватно оценивать ситуацию и уровень опасности от источников громких звуков?
И конкретно в том случае может быть стоило мамаше успокоить ребёнка и сказать Не бойся, она не кусается, вместо того чтобы ломать ему психику убийством животного?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7861
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:24
#108
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Цитата:
111:
Вы собачечники все такие, эмоциональны как и ваши собаки.

я кошатник, просто в любой ситуации ценю адекватное поведение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10543
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:29
#109
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Цитата:
Николаич I:
А может стоило и хозяки тоже самое сделать? Значит за любителями собак косяк
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7861
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:32
#110
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Цитата:
111:
Опять что то личное пошло..

Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься?
А если, как уже ранее пример приводил, твой ребёнок с шариком, который лопнет и испугает этого дитяту, не дай бог конечно... Пойми, человеком быть намного сложнее, но есть преимущества. А то один жену режет, другая собаку о асфальт, третий с ружьём на "мужской разговор" идёт. И что хорошего из этого всего вышло? А ведь достаточно было в одной ситуации просто поговорить, в другой принять как есть, в третьей полицию вызвать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:39
#111
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Цитата:
elektron:
Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься

Хм..
Выходит, когда мы обсуждаем статьи, там должны быть какие то родственники что ли, друг у друга?
Сам понимаешь , какие у тебя деЦкие выводы?
А ты дискутируешь, потому что та, у которой собака тебе тоже родственница?
Или все же разумнее предположить, что нам все это по боку всем, но дискутировать как то надо, и мы как всегда занимаем разные стороны, чтобы было о чем поговорить?
Я вижу только второе..
Если бы большинство было за ту, которая в морду, я бы встал на сторону бедной собачки..
Ты же знаешь правила, мы определенно начинаем делиться на разные стороны, чтобы дискутировать, парировать так сказать..
Создавая демократично настроенную разумную дискуссию без личных оскорблений и обвинений..
Тут уже много лет такая форма существования дискуссий..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7861
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:45
#112
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Цитата:
111:
Создавая демократично настроенную разумную дискуссию без личных оскорблений и обвинений..

Повторюсь, конфликт можно было решить и без рукопрекладства. А всё остальное время покажет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:47
#113
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Цитата:
elektron:
Повторюсь, конфликт можно было решить и без рукопрекладства. А

Все, абсолютно все в мире конфликты можно решить мирно..
Но вот что то же не получается..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12543
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:49
#114
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Цитата:
111:
Но вот что то же не получается..

Молоток положи - начнет получаться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12543
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:51
#115
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Цитата:
111:
Если бы большинство было за ту, которая в морду, я бы встал на сторону бедной собачки..

Кого начальник скажет, того и будут номерные защищать. Доказательство того, что собственного мнения нету
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 23:04
#116
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Цитата:
maxsaf:
Кого начальник скажет, того и будут номерные защищать. Доказательство того, что собственного

Ну вот..
Собачатники как обычно кипят, ругаются и оскорбляют..
И что самое главное, никогда не идут ни на какие компромиссы.
Им главное как из собакам, откусить, напугать, покусать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3200
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 23:12
#117
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Цитата:
maxsaf:
Молоток положи

Если занимаешь чью либо сторону, как правило вы занимаете популисткие статьи, где вас поддерживает большинство, то веди хотя бы дискуссию в нормальном тоне..
Сразу обижаетесь, оскорбляете, потом жалуетесь..
Сами же начинаете..
Умейте проигрывать достойно..
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
175
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 23:15
#118
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Цитата:
Vit:
А может стоило и хозяки тоже самое сделать?

Если ваш ребёнок чего-то пугается, его начинают успокаивать посторонние люди, а вы стоите и смотрите со стороны? Или тоже в это время заняты тем, что кидаетесь на источник громкого звука, забыв про дитя?
Почему чужая тётя должна успокаивать ребёнка, а не мать?
И хватит уже оправдывать её поступок заботой и защитой ребёнка, потому-что из данной ситуации все уже поняли что ей нас*ть на своего ребёнка, ибо она бы не стала травмировать его психику таким ужасным поступком
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10543
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 05.10.21 - 03:00
#119
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Цитата:
Николаич I:
? И хватит уже оправдывать её поступок заботой и защитой ребёнка, потому-что из данной ситуации все уже поняли что ей нас*ть на своего ребёнка

Так же как и хозяки собаки на окружающих.
Я б на месте с горел от стыда. Допустим в моей кв появилась собака. Учитывая что мне некогда с ней гулять , до меня выгуливыли дети, жена . И тут мне появился шанс прогулятся . И она кинулась, на детей местных, начала лаять. Я б её задушил за первым сараем, а дома сказал что убежала ваша собака. Воспитывать надо было.
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