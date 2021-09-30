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≡ Работай, но помни: уйдешь в любой день
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42516
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:18
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В такое положение ставят владельца кафе «Забава» костанайские власти. 22 сентября индивидуальный предприниматель Александр Быковский был принят советником председателя Верховного суда РК. В адрес председателя он направил ходатайство. Быковский, как и три с половиной года назад, не согласен с тем, что акимат Костаная под государственные нужды отчуждает и изымает купленный ИП кусок земли.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10383
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:18
#1
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Цитата:
Меня и в судах, и за их стенами без конца спрашивают: «Тебе денег мало?» - говорит «НГ» Быковский. - Да ведь не это основной вопрос. Я считал и считаю, что акимат в судах должен был доказать, что ну абсолютно нет другого варианта в Костанае разместить смарт-центр, кроме того, что завязан на землю Быковского. Но ведь этот момент как раз никто не доказывал, в этом же главная несправедливость. 

Захотят смарт центр,захотят дворец школьника на крайняк цон тебе то какая разница что на этом участке разместит государство?
Дали компенсацию которая с толикой покрывает твое неприбыльное портящее вид района- кафе? Все вопрос закрыт
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10383
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 00:21
#2
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Цитата:
В итоге картина такая: город получает свободную землю, на которой предприниматель даже может как бы работать. Но его в любой момент имеют право подвинуть. Так что у него нет никакого смысла в свой «подвешенный» бизнес на старом месте хоть что-то вкладывать.

Это называется урбанизация
Когда ты строишь кафешку за городом для гулянок будь готов что город когда то придет и в эти места и тебе придется как-то выкручиватся из ситуации что твое кафе сарайного типа окружат микрорайоны
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
671
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 07:38
#3
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Конечно за бизнес. Но, он не нужен там. Вид портит. Если компенсация хорошая, почему бы и не согласиться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13519
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 08:46
#4
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Цитата:
arman_kst:
Но, он не нужен там. Вид портит.


кому то не нравится что ты на самокате раскатываешь,
вид портишь,
все должны на мерседесах и не ранее 2021 года выпуска.
у нас центр города чуть в сторону- избушка на избущке
перекошенная.
все должно быть обоснованно хотя бы по законам логики,
про закон даже не говорю.
а не нравится или нравится,
сказал не будет,я так хочу,очередную будку с названием "Дом ..."
пещерный век..
мне деревья в городе не нравятся,надо их спилить на дрова и продать.
тот же уровень.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2021 - 09:16]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
159
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 10:29
#5
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нравится или не нравится-это дело вкуса. Мы все разные и вкусы имеем тоже различные. Лично мне это сооружение нравится, и считаю, что очень даже вписывается в окружающий интерьер. Если бы власть не выносило мозг предпринимателю, то он на своей территории нечто вроде крытого рынка рядом и соорудил. Но волки напали на бизнес и по кускам его землю растащили. Теперь он имеет только тот участок, где непосредственно и располагается кафе. Он построил кафе тут, когда кругом степь и пустырь были. Сама власть дала разрешение и приветствовала зарождающийся бизнес в этом месте. Теперь когда вокруг все бурлит решили отжать землю и похоронить бизнес. Морального права у власти нет никакого на эти действия. Прочь грязные руки от "Забавы"!!!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
671
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 11:53
#6
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alex_60, почему вы и подобные люди, при том не в тему, выдергиваете факты о том, что я поделился здесь? Где самокат и где кафе? Или цель просто задеть собеседника?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10383
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 13:45
#7
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Цитата:
рихард:
нравится или не нравится-это дело вкуса

Тогда чеж Юджин воздух сотрясает насчет кронированых деревьев? Якобы они вид города портят
Дело вкуса же
Цитата:
рихард:
Если бы власть не выносило мозг предпринимателю, то он на своей территории нечто вроде крытого рынка рядом и соорудил

Так не соорудил же и даже не пытался
А ляпнуть всякое можно
Чтобы народ посояувоствал
Цитата:
рихард:
Он построил кафе тут, когда кругом степь и пустырь были. Сама власть дала разрешение и приветствовала зарождающийся бизнес в этом месте

Власть сама дала сама и забрала
Выплатив оооогромную неустойку
Цитата:
рихард:
Теперь когда вокруг все бурлит решили отжать землю

Бурлит потомучто власть туда город подтянула
Кафе это тут не причем Цитата:
рихард:
Морального права у власти нет никакого на эти действия

Морального нет
Его вообще нет нигде))
Только юридические права) по которым участок забирают
Вообще запомни
Предпрениматель на то и предпрениматель чтобы что-то предпринимать
Он в минусе не останется
Никогда
А народ сидит ему ещё и сочувствует)
Он щас по максимуму из сарая своего денег содрал а для вида недовольный ходит
Ох ах бедный несчастный на улице остался с голой...спиной))
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
159
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 18:02
#8
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Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки. И хорошо, что таких людей как Юджин в городе много. Да и потом, чисто по человечески я Быковского понимаю. Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует и должен что то предпринимать, а не хныкать. Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние человека можете оценить? или у вас только деньги? Чиновники этого не понимают. Люди понимают. Так то вот.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10383
Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 30.09.21 - 18:14
#9
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Цитата:
рихард:
Юджин правильно делает, т.к. тут не только эстетический вид портится, но и ухудшается качество воздуха. Зелени все меньше и меньше. Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки

Зелени не меньше
Также деревья обрастают
Его же только вид волнует
Или это другое?))
Цитата:
рихард:
Этим воздухом, кстати дышат все, даже и Абайки.

И Рихарды всякие Цитата:
рихард:
И хорошо, что таких людей как Юджин в городе мно

Было бы лучше, если бы больше было людей типа пешехода
У него хотя БЫ база профессиональная есть и понимание процессов
А Юджин видит яму...о яма надо сфоткать гыгыгы материал будет))
Цитата:
рихард:
Хоть он и предприниматель, как его Абайка именует

А что он себя как-то по другому именует?
Он кто? Коммерсант и есть
Котрый на народе наживается как говорил дедушка Ленин
А народ бежит вприпрыжку его защищать даже не понимая что он народом как прикрытием пользуется)
Цитата:
рихард:
Он вложил свои силы в этот объект, тут его планы и мечты, тут в конце концов часть его жизни заложено, плюс коллектив, который тоже надо брать во внимание. И с каким сердцем и настроением он должен все это похерить? Моральное состояние

Ему за его моральное состояние бабок отвалили столько что он может себе маленькое кафе купить в центре города и уехать к себе в бунгало на тихом океане и до конца жизни сидеть в нем и не работать,только барыши получать
Но явно же кроме этого кафе у него ещё есть бизнес и дела))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4856
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 03.10.21 - 09:22
#10
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Кто-нибудь помнит, сколько бюджет ему барбосов предлагал?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10543
Re: Работай, но помни: уйдешь в любой день
Отправлено: 05.10.21 - 02:36
#11
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Цитата:
сайлау курманов:

Вчера много зелени, вроде пол ляма Сегодня не чего. Завтра рад будет и за 2 тыщ теньге продать. Потому как не кто уже тц строить там не будет. Плаза есть. Да и как Юля сказала он его сосед "браток" Из 90 х и держись.) я так понял он не бизнесмен. Бизнесмен это человек который в завтра смотрит))
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