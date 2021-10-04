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≡ Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42516
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Отправлено: 04.10.21 - 14:10
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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек рассказал о том, по какой причине ведомство решило перейти на новый телефонный код +997.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7807
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:10
#1
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Цитата:
И статья 11 этого документа гласит о том, что настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из сторон в течение шести месяцев после уведомления о расторжении.

А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
671
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:24
#2
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Ни в коем случае нельзя сдавать позиции и менять код телефона.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
718
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 14:54
#3
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Очередная ИБД
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3199
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Отправлено: 04.10.21 - 14:59
#4
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Мне кажется Казахстан богатая страна, как на бабло,так на понты.
Примерно как с автономерами, кто хочет, пусть выбирает сам себе код с красивыми цифрвыми и буквенными наборами..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10383
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 04.10.21 - 15:25
#5
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Цитата:
yudjin:
А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?

Для аналитиков
Новость с номером
И новость про запрет соц сетей
Является обычным инфовбросом для обсуждения
Люди месяц сейчас погалдят
А потом номер оставят,и соц сети запрещать не будут
Ещё каким нибудь активистам припишут победу
Вот мол гражданское общество в Казахстане опять взяло вверх
А ты сиди и гордись каким-нибудь популистом типы Айны Бакеевой или Бокаева котрые повестку отрабатывают))
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
182
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 05.10.21 - 00:21
#6
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Казахстан пусть свой код вводит.хватит России тянуть на себе полунадежного соседа.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
197
Re: Казахстан может сохранить международный код +7: планируются...
Отправлено: 05.10.21 - 00:46
#7
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Началось кириллицей, продолжилось переводом телефонного кода(причём с "сильных позиций!). А что дальше?!
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