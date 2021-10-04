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≡ Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42516
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 16:02
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Год назад журналистам передали 12 млн документов, подлинность которых подтверждена открытыми данными и участниками сделок. Это крупнейшее документальное расследование, по масштабу превзошедшее "Панамское дело" 2016 года.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10382
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 16:02
#1
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Цитата:
В досье перечислены финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и содержится информация о секретных делах более 130 миллиардеров из России

Скучно девочки (с) Путин
После дворца ему уже ничего не стрёмно
Всегда есть вариант списать все на ротенберга)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22863
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 16:36
#2
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Абайка, что то про Путина, иут написАл... :lol: :-o
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
280
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:19
#3
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Цитата:
drakon:
Абайка, что то про Путина, иут написАл

В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы. Нету у Володи ничего. Живёт скромно. В казённых резиденциях. Отдыхает всегда в своей стране на природе. Не зря во многих странах жители ему симпатизируют. Кстати у вас в Германии очень с простыми немцами часто общаюсь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3819
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:24
#4
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Цитата:
drakon:

___Так про Нурика страшно ,вот м трусит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3197
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:34
#5
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Хех..
Там одна эта мисс 99 что ли?
Там их человек 40 таскаются в самолете за одним человеком..
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10382
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:58
#6
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Цитата:
drakon:
Абайка, что то про Путина, иут написАл...

В где ещё писать про Путина как не на украинском форуме?
Цитата:
Гога:
___Так про Нурика страшно ,вот м трусит

Нурик и токалка и что тут?
Скучно девочки
А тебе стрёмно про Путина что-то написать? ФСБ сразу сцапает в Краснодарах?))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22863
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:58
#7
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Цитата:
111:
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..

Да, двое сыновей уже... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
442
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 18:05
#8
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Цитата:
Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального отмечал, налогооблагаемая стоимость зданий и прилегающие земли составили около 465 млн долларов – в два раза больше запрашиваемой цены.

Источник:


Вот за эти расследования тебя Алёшенька и посадили!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10382
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 21:29
#9
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Цитата:
viktorian85:
В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы

Но увы...
Володя все записывает на друзей
Дворцы не его по документам
Миллиарды не его
Все вокруг богатые а он бессребреник))
Хороший друг
Дал всем своим друзьям заработать
Одноклассников не забыл
И даже одногруппников)
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
87
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 23:44
#10
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Если ВВП записал всё на своих друзей, то согласно слов Папанина из "Берегись автомобиля" он - голодранец))) Действительно скучно, запад не знает как раскачать тему с ним, а кто-то ведётся. Да красавчик он! Всё делает верно, раз столько врагов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7861
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 23:50
#11
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Цитата:
abaika95:
Миллиарды не его Все вокруг богатые а он бессребреник)) Хороший друг

Это вы сечас про буша, обаму или всё же байдена? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7861
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 23:52
#12
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Цитата:
Поедатель:
о согласно слов Папанина из "Берегись автомобиля"

Анатолий Дмитриевич Папанов ;-)
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