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Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42516
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 16:02
Год назад журналистам передали 12 млн документов, подлинность которых подтверждена открытыми данными и участниками сделок. Это крупнейшее документальное расследование, по масштабу превзошедшее "Панамское дело" 2016 года.
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Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 16:02
Цитата:
Скучно девочки (с) Путин
После дворца ему уже ничего не стрёмно
Всегда есть вариант списать все на ротенберга)
В досье перечислены финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и содержится информация о секретных делах более 130 миллиардеров из России
Скучно девочки (с) Путин
После дворца ему уже ничего не стрёмно
Всегда есть вариант списать все на ротенберга)
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 16:36
Абайка, что то про Путина, иут написАл...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 280
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:19
Цитата:
В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы. Нету у Володи ничего. Живёт скромно. В казённых резиденциях. Отдыхает всегда в своей стране на природе. Не зря во многих странах жители ему симпатизируют. Кстати у вас в Германии очень с простыми немцами часто общаюсь.
drakon:
Абайка, что то про Путина, иут написАл
Абайка, что то про Путина, иут написАл
В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы. Нету у Володи ничего. Живёт скромно. В казённых резиденциях. Отдыхает всегда в своей стране на природе. Не зря во многих странах жители ему симпатизируют. Кстати у вас в Германии очень с простыми немцами часто общаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3819
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:24
Цитата:
___Так про Нурика страшно ,вот м трусит.
drakon:
___Так про Нурика страшно ,вот м трусит.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3197
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:34
Хех..
Там одна эта мисс 99 что ли?
Там их человек 40 таскаются в самолете за одним человеком..
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..
Там одна эта мисс 99 что ли?
Там их человек 40 таскаются в самолете за одним человеком..
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:58
Цитата:
В где ещё писать про Путина как не на украинском форуме?
Цитата:
Нурик и токалка и что тут?
Скучно девочки
А тебе стрёмно про Путина что-то написать? ФСБ сразу сцапает в Краснодарах?))
drakon:
Абайка, что то про Путина, иут написАл...
Абайка, что то про Путина, иут написАл...
В где ещё писать про Путина как не на украинском форуме?
Цитата:
Гога:
___Так про Нурика страшно ,вот м трусит
___Так про Нурика страшно ,вот м трусит
Нурик и токалка и что тут?
Скучно девочки
А тебе стрёмно про Путина что-то написать? ФСБ сразу сцапает в Краснодарах?))
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 17:58
Цитата:
Да, двое сыновей уже...
111:
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..
Эта уже старуха по нашим обычаям, совсем..
Да, двое сыновей уже...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 442
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 18:05
Цитата:
Вот за эти расследования тебя Алёшенька и посадили!
Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального отмечал, налогооблагаемая стоимость зданий и прилегающие земли составили около 465 млн долларов – в два раза больше запрашиваемой цены.
Источник:
Источник:
Вот за эти расследования тебя Алёшенька и посадили!
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 21:29
Цитата:
Но увы...
Володя все записывает на друзей
Дворцы не его по документам
Миллиарды не его
Все вокруг богатые а он бессребреник))
Хороший друг
Дал всем своим друзьям заработать
Одноклассников не забыл
И даже одногруппников)
viktorian85:
В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы
В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы
Но увы...
Володя все записывает на друзей
Дворцы не его по документам
Миллиарды не его
Все вокруг богатые а он бессребреник))
Хороший друг
Дал всем своим друзьям заработать
Одноклассников не забыл
И даже одногруппников)
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 87
Re: Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума...
Отправлено: 04.10.21 - 23:44
Если ВВП записал всё на своих друзей, то согласно слов Папанина из "Берегись автомобиля" он - голодранец))) Действительно скучно, запад не знает как раскачать тему с ним, а кто-то ведётся. Да красавчик он! Всё делает верно, раз столько врагов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7861
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 23:50
Цитата:
Это вы сечас про буша, обаму или всё же байдена?
abaika95:
Миллиарды не его Все вокруг богатые а он бессребреник)) Хороший друг
Миллиарды не его Все вокруг богатые а он бессребреник)) Хороший друг
Это вы сечас про буша, обаму или всё же байдена?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7861
Pandora Papers - фигурантами расследования консорциума журналистов ICIJ стали Константин Эрнст и Асель Курманбаева
Отправлено: 04.10.21 - 23:52
Цитата:
Анатолий Дмитриевич Папанов
Поедатель:
о согласно слов Папанина из "Берегись автомобиля"
о согласно слов Папанина из "Берегись автомобиля"
Анатолий Дмитриевич Папанов
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