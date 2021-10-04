Отправлено: - 21:29

viktorian85:

В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы

Цитата:Но увы...Володя все записывает на друзейДворцы не его по документамМиллиарды не егоВсе вокруг богатые а он бессребреник))Хороший другДал всем своим друзьям заработатьОдноклассников не забылИ даже одногруппников)