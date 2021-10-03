Отправлено: - 22:39

elektron:

Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься

Цитата:Хм..Выходит, когда мы обсуждаем статьи, там должны быть какие то родственники что ли, друг у друга?Сам понимаешь , какие у тебя деЦкие выводы?А ты дискутируешь, потому что та, у которой собака тебе тоже родственница?Или все же разумнее предположить, что нам все это по боку всем, но дискутировать как то надо, и мы как всегда занимаем разные стороны, чтобы было о чем поговорить?Я вижу только второе..Если бы большинство было за ту, которая в морду, я бы встал на сторону бедной собачки..Ты же знаешь правила, мы определенно начинаем делиться на разные стороны, чтобы дискутировать, парировать так сказать..Создавая демократично настроенную разумную дискуссию без личных оскорблений и обвинений..Тут уже много лет такая форма существования дискуссий..