Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42516
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3185
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:19
Цитата:
Вот видишь.
Опять что то личное пошло..
И это цивилизованный разговор?
Ну скажи, как с вами с такими говорить?
Там только по человечески, в морду, или цивилизованно, через суд..
Ну можно совместить еще..
elektron:
Марик, это твоя сестра была что ли
Марик, это твоя сестра была что ли
Вот видишь.
Опять что то личное пошло..
И это цивилизованный разговор?
Ну скажи, как с вами с такими говорить?
Там только по человечески, в морду, или цивилизованно, через суд..
Ну можно совместить еще..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 196
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:22
Интересно, а сможет Юджин убить за поломанный цветок?Или разорённую клумбу?Ведь его палисадник ему как дитя родное. И да - не становись Оцифрованным, не жди похвалы за добрые дела.Если уж сделал, то делай тихо. Я тоже могу похвастаться, как однажды убрал с тротуара большую упавшую ветку, которую все обходили стороной. А две пожилые женщины меня потом долго за это хвалили. Блин, надо было тоже всё сфоткать.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 174
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:23
Люди,вы вобще бред несёте, те кто считает что собачка совершила ужасное ...тявкнув! И так же бред обвинять хозяйку в том что её "игрушечная" зверушка гавкнула и была без намордника. Напомню, речь не о ротвейлере(!) или любой потенциально опасной собаке, кто-то может упустил этот факт из виду.
Здесь привели уже кучу примеров из жизни: посигналила машина, прокричала пролетающая чайка, кто-то громко чихнул, у кого-то с громким хлопком выпала из рук книга и тд.
Так что, всех об асфальт, водителей машин, громкокричащих птиц, людей, у которых в носу защекотало в присутствие ребёнка и тд.? Или всё же следует адекватно оценивать ситуацию и уровень опасности от источников громких звуков?
И конкретно в том случае может быть стоило мамаше успокоить ребёнка и сказать Не бойся, она не кусается, вместо того чтобы ломать ему психику убийством животного?
Здесь привели уже кучу примеров из жизни: посигналила машина, прокричала пролетающая чайка, кто-то громко чихнул, у кого-то с громким хлопком выпала из рук книга и тд.
Так что, всех об асфальт, водителей машин, громкокричащих птиц, людей, у которых в носу защекотало в присутствие ребёнка и тд.? Или всё же следует адекватно оценивать ситуацию и уровень опасности от источников громких звуков?
И конкретно в том случае может быть стоило мамаше успокоить ребёнка и сказать Не бойся, она не кусается, вместо того чтобы ломать ему психику убийством животного?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:24
Цитата:
я кошатник, просто в любой ситуации ценю адекватное поведение.
111:
Вы собачечники все такие, эмоциональны как и ваши собаки.
Вы собачечники все такие, эмоциональны как и ваши собаки.
я кошатник, просто в любой ситуации ценю адекватное поведение.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10539
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:29
Цитата:
Николаич I:А может стоило и хозяки тоже самое сделать? Значит за любителями собак косяк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:32
Цитата:
Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься?
А если, как уже ранее пример приводил, твой ребёнок с шариком, который лопнет и испугает этого дитяту, не дай бог конечно... Пойми, человеком быть намного сложнее, но есть преимущества. А то один жену режет, другая собаку о асфальт, третий с ружьём на "мужской разговор" идёт. И что хорошего из этого всего вышло? А ведь достаточно было в одной ситуации просто поговорить, в другой принять как есть, в третьей полицию вызвать.
111:
Опять что то личное пошло..
Опять что то личное пошло..
Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься?
А если, как уже ранее пример приводил, твой ребёнок с шариком, который лопнет и испугает этого дитяту, не дай бог конечно... Пойми, человеком быть намного сложнее, но есть преимущества. А то один жену режет, другая собаку о асфальт, третий с ружьём на "мужской разговор" идёт. И что хорошего из этого всего вышло? А ведь достаточно было в одной ситуации просто поговорить, в другой принять как есть, в третьей полицию вызвать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3185
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:39
Цитата:
Хм..
Выходит, когда мы обсуждаем статьи, там должны быть какие то родственники что ли, друг у друга?
Сам понимаешь , какие у тебя деЦкие выводы?
А ты дискутируешь, потому что та, у которой собака тебе тоже родственница?
Или все же разумнее предположить, что нам все это по боку всем, но дискутировать как то надо, и мы как всегда занимаем разные стороны, чтобы было о чем поговорить?
Я вижу только второе..
Если бы большинство было за ту, которая в морду, я бы встал на сторону бедной собачки..
Ты же знаешь правила, мы определенно начинаем делиться на разные стороны, чтобы дискутировать, парировать так сказать..
Создавая демократично настроенную разумную дискуссию без личных оскорблений и обвинений..
Тут уже много лет такая форма существования дискуссий..
elektron:
Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься
Ничего личного, просто интересно, почему ты так за эту мамашу впрягаешься
Хм..
Выходит, когда мы обсуждаем статьи, там должны быть какие то родственники что ли, друг у друга?
Сам понимаешь , какие у тебя деЦкие выводы?
А ты дискутируешь, потому что та, у которой собака тебе тоже родственница?
Или все же разумнее предположить, что нам все это по боку всем, но дискутировать как то надо, и мы как всегда занимаем разные стороны, чтобы было о чем поговорить?
Я вижу только второе..
Если бы большинство было за ту, которая в морду, я бы встал на сторону бедной собачки..
Ты же знаешь правила, мы определенно начинаем делиться на разные стороны, чтобы дискутировать, парировать так сказать..
Создавая демократично настроенную разумную дискуссию без личных оскорблений и обвинений..
Тут уже много лет такая форма существования дискуссий..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать