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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42516
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 2058
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 21:49
Цитата:
Собака не кусала и разорвала, а всего лишь ИСПУГАЛА ребёнка: - он стал заикатся; плохо спать по ночам; кричать по ночам; боятся всех животных; стал пугливым; плохо ест; стал дёрганным, нервным; стал пациентом платного психиатра; появились баснословные счёта психологу и так далее( это из ПРЕДПОЛАГАЕМОГО заявления потерпевших в полицию, можно если напрячься ещё кое что добавить для убедительности).
Смею предположить: если бы эта МОСЬКА покусала или разорвала деток: то об асфальт, в первую очередь, ударили бы и хозяйку моськи, что было бы вполне СПРАВЕДЛИВО, ибо ОНИ в ответе за своих братьев меньших.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 21:54]
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 21:56]
Николаич I:
разорвала или хотя бы покусала
разорвала или хотя бы покусала
Собака не кусала и разорвала, а всего лишь ИСПУГАЛА ребёнка: - он стал заикатся; плохо спать по ночам; кричать по ночам; боятся всех животных; стал пугливым; плохо ест; стал дёрганным, нервным; стал пациентом платного психиатра; появились баснословные счёта психологу и так далее( это из ПРЕДПОЛАГАЕМОГО заявления потерпевших в полицию, можно если напрячься ещё кое что добавить для убедительности).
Смею предположить: если бы эта МОСЬКА покусала или разорвала деток: то об асфальт, в первую очередь, ударили бы и хозяйку моськи, что было бы вполне СПРАВЕДЛИВО, ибо ОНИ в ответе за своих братьев меньших.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 21:54]
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 21:56]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 21:57
Цитата:
Хм..
Ну например тебя там послал какой то хмырь, ты просто говоришь и еще извиняешься наверно?
На старости да.
Но если ты молод и силен, тоже говорить будешь?
Вот разные ситуации.
Не надо недоговаривать..
По поводу кидалась..
Или нет.
Мы услышали одну сторону.
Другой нет.
А та сторона именно так и говорит..
Или чтобы осудить, нужно чтобы написали от одной стороны?
elektron:
поговорили, вопрос решили и
поговорили, вопрос решили и
Хм..
Ну например тебя там послал какой то хмырь, ты просто говоришь и еще извиняешься наверно?
На старости да.
Но если ты молод и силен, тоже говорить будешь?
Вот разные ситуации.
Не надо недоговаривать..
По поводу кидалась..
Или нет.
Мы услышали одну сторону.
Другой нет.
А та сторона именно так и говорит..
Или чтобы осудить, нужно чтобы написали от одной стороны?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 21:58
Цитата:
ну ну, это всё ещё экспертизами подтвердить нужно, а вот вырванный клок волос (самоуправство) и брошенная об асфаль насмерть собака (не дешёвая кстати) уже есть. А кто знает, может этот ребёнок уже имел эти все перечисленные симтомы (если будут доказаны) от лопнувшего на новый год шарика.
ACROS:
он стал
он стал
ну ну, это всё ещё экспертизами подтвердить нужно, а вот вырванный клок волос (самоуправство) и брошенная об асфаль насмерть собака (не дешёвая кстати) уже есть. А кто знает, может этот ребёнок уже имел эти все перечисленные симтомы (если будут доказаны) от лопнувшего на новый год шарика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 21:59
Цитата:
ну понесло помело. Какая полторашка уже?
111:
Хм..
Хм..
ну понесло помело. Какая полторашка уже?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10539
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:03
Нормально воспитанная собака , бежит за убитой охотником уткой.
Нормально воспитанная собака слепого проведет до магаза и домой.
А котопесы из кв, только умеют гавкать на детей во дворе, на другое они не умеют.
Нормально воспитанная собака слепого проведет до магаза и домой.
А котопесы из кв, только умеют гавкать на детей во дворе, на другое они не умеют.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:04
Цитата:
Ты привел пример, что ты идешь и просто базаришь с челом, который тебя оскорбил..
Или нет?
Или идешь в суд у себя на Родине?
Ты же сказал что тут разучились нормально разводить, а нормально, это только через суд.
И сам же предлагаешь базарить..
Ну они и поговорили и вот результат.
Я тебе сказал, у нас через суд только учатся.
Потому никто не мог разлучиться..
Теперь увиливапешь, то ты поговорил, а теперь уже нет..
elektron:
понесло помело.
понесло помело.
Ты привел пример, что ты идешь и просто базаришь с челом, который тебя оскорбил..
Или нет?
Или идешь в суд у себя на Родине?
Ты же сказал что тут разучились нормально разводить, а нормально, это только через суд.
И сам же предлагаешь базарить..
Ну они и поговорили и вот результат.
Я тебе сказал, у нас через суд только учатся.
Потому никто не мог разлучиться..
Теперь увиливапешь, то ты поговорил, а теперь уже нет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:07
Цитата:
Так же не нужно "переговаривать" и придумывать. В статье ни слова про озвученный бред нет, вот когда появится, тогда и можно будет обсудить и нвые факты.
111:
Не надо недоговаривать.. По поводу кидалась.. Или нет. Мы услышали одну сторону.
Не надо недоговаривать.. По поводу кидалась.. Или нет. Мы услышали одну сторону.
Так же не нужно "переговаривать" и придумывать. В статье ни слова про озвученный бред нет, вот когда появится, тогда и можно будет обсудить и нвые факты.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 174
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:07
Цитата:
Собачка? Которая гавкнула? Напугала? Не мать истеричка, которая у него на глазах накинулась на женщину, вырвала ей клок волос и жестоко убила мальнькую зверушку? А именно маленькое беззащитное животное виновато в будущих психологических проблемах ребёнка? Серьёзно? Вы наверно так пошутили?
ACROS:
а всего лишь ИСПУГАЛА ребёнка: - он стал заикатся; плохо спать по ночам; кричать по ночам
а всего лишь ИСПУГАЛА ребёнка: - он стал заикатся; плохо спать по ночам; кричать по ночам
Собачка? Которая гавкнула? Напугала? Не мать истеричка, которая у него на глазах накинулась на женщину, вырвала ей клок волос и жестоко убила мальнькую зверушку? А именно маленькое беззащитное животное виновато в будущих психологических проблемах ребёнка? Серьёзно? Вы наверно так пошутили?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:10
Цитата:
завязывай бухать, я написал, что проблемы можно решить просто по человечески, но у тебя понятно с молотком. тут, да я полицию вызову наверное, в подобной ситуации. Но пока не приходилось.
111:
Ты же сказал что тут разучились нормально разводить, а нормально, это только через суд.
Ты же сказал что тут разучились нормально разводить, а нормально, это только через суд.
завязывай бухать, я написал, что проблемы можно решить просто по человечески, но у тебя понятно с молотком. тут, да я полицию вызову наверное, в подобной ситуации. Но пока не приходилось.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:10
Цитата:
Нет, ты именно осуждаешь..
Но виновен или нет, рассудит только суд.
Не надо вот только как бабка базарная меня учить, как принять только одну сторону..
Выражать девичьи эмоции, кидаясь то от одного, то к другому, это не для меня..
Должно быть и с той и с этой стороны здравое рассуждение.
А не наигранные обвинения..
Ты занимаешься именно обвинением.
elektron:
обсудить
обсудить
Нет, ты именно осуждаешь..
Но виновен или нет, рассудит только суд.
Не надо вот только как бабка базарная меня учить, как принять только одну сторону..
Выражать девичьи эмоции, кидаясь то от одного, то к другому, это не для меня..
Должно быть и с той и с этой стороны здравое рассуждение.
А не наигранные обвинения..
Ты занимаешься именно обвинением.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:12
Цитата:
Это как, в морду?
Ну, это по человечески, так и получилось..
И вот не надо только на оскорбления переходить.
Для того есть флудильня.
Тут обсуждение публикаций .
Ферштейн?
elektron:
проблемы можно решить просто по человечески, н
проблемы можно решить просто по человечески, н
Это как, в морду?
Ну, это по человечески, так и получилось..
И вот не надо только на оскорбления переходить.
Для того есть флудильня.
Тут обсуждение публикаций .
Ферштейн?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:14
Марик, это твоя сестра была что ли? Тогда всё понятно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7858
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:15
Цитата:
Вот и подождёмс!
111:
Но виновен или нет, рассудит только суд.
Но виновен или нет, рассудит только суд.
Вот и подождёмс!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 196
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:15
Цитата:
Большей чуши я еще не слышал.
---
Так и я не слышал большей чуши про то, что той-терьер кого-то покусал. И его за это убили. Хотя нет, был один момент - в "Интернах", где лилипута покусала взрослая собака - той-терьер, а Лобанову это показалось очень смешно.И то, что тебе не нравятся собаки, ещё не даёт зелёный свет на их убийство.
yudjin:
Большей чуши я еще не слышал.
---
Так и я не слышал большей чуши про то, что той-терьер кого-то покусал. И его за это убили. Хотя нет, был один момент - в "Интернах", где лилипута покусала взрослая собака - той-терьер, а Лобанову это показалось очень смешно.И то, что тебе не нравятся собаки, ещё не даёт зелёный свет на их убийство.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 22:16
Цитата:
Ну вот видишь..
Начинаешь что то личное, оскорбить пытаешься.
И это по человечески?
Вы собачечники все такие, эмоциональны как и ваши собаки.
Недаром же говорят, какая собака, таков и хозяин..
А нормальную дискуссию поддерживать слабо, без оскорблений и обвинений?
Нет..
Тогда как же ты ьам у себя на Родине договариваешься, если через раз ругаешься?
elektron:
но у тебя понятно с молотком. тут, да я полицию вызову наверное, в
но у тебя понятно с молотком. тут, да я полицию вызову наверное, в
Ну вот видишь..
Начинаешь что то личное, оскорбить пытаешься.
И это по человечески?
Вы собачечники все такие, эмоциональны как и ваши собаки.
Недаром же говорят, какая собака, таков и хозяин..
А нормальную дискуссию поддерживать слабо, без оскорблений и обвинений?
Нет..
Тогда как же ты ьам у себя на Родине договариваешься, если через раз ругаешься?
-
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