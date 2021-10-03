Отправлено: - 22:07

111:

Не надо недоговаривать.. По поводу кидалась.. Или нет. Мы услышали одну сторону.

Цитата:Так же не нужно "переговаривать" и придумывать. В статье ни слова про озвученный бред нет, вот когда появится, тогда и можно будет обсудить и нвые факты.