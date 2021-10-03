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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42516
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:14
Цитата:
Ну вот куплю я оптом у бабульки дачницы огурчики ,помидорчики и продам их у себя в магазине,тогда они будут такие же вкусные как и у Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
serg kost:
вкуснее магазинных овощи, фрукты и ягоды.
вкуснее магазинных овощи, фрукты и ягоды.
Ну вот куплю я оптом у бабульки дачницы огурчики ,помидорчики и продам их у себя в магазине,тогда они будут такие же вкусные как и у Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:18
Цитата:
Тепличный товар то же разный бывает.
Если огурцы и помидоры с юга,то да они по вкусовым качествам уступают местным,а вот тепличные огурчики от Теры очень вкусные,при этом имеют отличный товарный вид.
serg kost:
Про разницу во вкусе между тепличными и дачным
Про разницу во вкусе между тепличными и дачным
Тепличный товар то же разный бывает.
Если огурцы и помидоры с юга,то да они по вкусовым качествам уступают местным,а вот тепличные огурчики от Теры очень вкусные,при этом имеют отличный товарный вид.
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:19
Цитата:
Ну понятное дело щас сам стал стариком
Хобби нет
Работа удовольствия как раньше не приносит
Бухать вредно
Нюхать поздно
Вот дача и выход))
Огород и дача сублимация для стариков которым заняться больше нечем
serg kost:
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой. Но с прошлого года начали садить на даче, вкус бесподобный! Кстати, из всех знакомых дачников мало кто заболел ковидом. А те, кто заболели, почти все перенесли в лёгкой форме. Я раньше тоже дачу не любил, но помогал родителям. Втянулся только несколько лет назад.
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой. Но с прошлого года начали садить на даче, вкус бесподобный! Кстати, из всех знакомых дачников мало кто заболел ковидом. А те, кто заболели, почти все перенесли в лёгкой форме. Я раньше тоже дачу не любил, но помогал родителям. Втянулся только несколько лет назад.
Ну понятное дело щас сам стал стариком
Хобби нет
Работа удовольствия как раньше не приносит
Бухать вредно
Нюхать поздно
Вот дача и выход))
Огород и дача сублимация для стариков которым заняться больше нечем
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:21
Цитата:
Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
serg kost:
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой.
Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой.
Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:22
Цитата:
Процесс всегда важнее результата
Иначе не объяснить почему люди платят за дачу,платят за воду,на бензин тратятся
Время свое тратят
Чтобы поесть картошки которая выходит дороже И не намного вкуснее чем купить ее в магазине или у той же бабки))
Добринцофф:
Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Вас,или всё таки вкусными они становятся когда сам пройдёшь весь процесс?
Процесс всегда важнее результата
Иначе не объяснить почему люди платят за дачу,платят за воду,на бензин тратятся
Время свое тратят
Чтобы поесть картошки которая выходит дороже И не намного вкуснее чем купить ее в магазине или у той же бабки))
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:27
Цитата:
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
abaika95:
Ну так по твоей теории и получается что по гамбургскому счету картошка и стоит 90-95 тнг Но т.к. спрос на нее огромный сейчас то спекулянты типо К/Х Терра и накручивают цену под 100%
Ну так по твоей теории и получается что по гамбургскому счету картошка и стоит 90-95 тнг Но т.к. спрос на нее огромный сейчас то спекулянты типо К/Х Терра и накручивают цену под 100%
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 283
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 19:55
Цитата:
Покупали все реже. С прошлого года не покупаем.
Дача становится любимой, когда сам там всё вырастишь своими руками. До этого она обычно обуза.
В общем, как ребенок. Бездетным не понять.
Добринцофф: Откуда вы может знать,что арбузы трава травой если вы их не покупаете?
Покупали все реже. С прошлого года не покупаем.
Дача становится любимой, когда сам там всё вырастишь своими руками. До этого она обычно обуза.
В общем, как ребенок. Бездетным не понять.
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 15:35
Цитата:
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)) А те кто у них купит ещё накинет процент))
Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Добринцофф:
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
Почему они спекулянты?Терра-это производитель и если даже они сделают жест доброй воли и решат продать картофель по 95,то тогда придут спекулянты, скупят весь картофель и поставят его по 170,а почему бы и нет ведь есть спрос.
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)) А те кто у них купит ещё накинет процент))
Этот есть спекуляция с ценами на рынке
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1561
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 17:40
Вот все вокруг возмущается, что растут цены на жилье и продовольствие, но при этом восторгаются заработками тиктокеров, блогеров и прочих представителей шоу-бизнеса. Одни пашут круглый год в жару и холод и не могут свести концы с концами, а другие лето красное поют, гуляют, веселятся а потом зимой еще отдыхать на курорты уезжают. Потом одним из правительства говорят, чтобы не думали гнуть цены, потому что их продукция социально-значимая, а другим в это время раздают звания и почести в телевизоре.
Потом те, кто впахивают как папа Карло, смотрят на бездельников, летающих на личных самолетах и справляющих дни рождения по 100 миллионов рублей и недоумевают, что за странная справедливость, когда одним разрешается все, а другим - ничего. Значит надо бросать работать и идти петь и веселиться. А чем больше будет поющих и веселящихся, тем труднее будет обеспечивать оставшимся работягам их содержание, следовательно и цены будут расти.
Потом те, кто впахивают как папа Карло, смотрят на бездельников, летающих на личных самолетах и справляющих дни рождения по 100 миллионов рублей и недоумевают, что за странная справедливость, когда одним разрешается все, а другим - ничего. Значит надо бросать работать и идти петь и веселиться. А чем больше будет поющих и веселящихся, тем труднее будет обеспечивать оставшимся работягам их содержание, следовательно и цены будут расти.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 283
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 19:31
Цитата:
Не занимайся демагогией.
Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Уже дорожают и горючее, и техника, и удобрения. Сколько они будут стоить весной, неизвестно. Может и на посевную не хватит...
abaika95:
Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?....... Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?....... Этот есть спекуляция с ценами на рынке
Не занимайся демагогией.
Терра не спекулирует, а продает собственно выращенное.
Вообще странно читать от человека, не вырастившего ни одной картофелины, рассуждения о ценообразовании картофеля.
Уже дорожают и горючее, и техника, и удобрения. Сколько они будут стоить весной, неизвестно. Может и на посевную не хватит...
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 20:02
Цитата:
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
abaika95:
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)
Поэтому Терра не дожидаясь спекулянтов решив что раз есть спрос то сами повысят свою продукцию на 100%?)
По моему это справедливо,по крайней мере деньги получит производитель который вырастил картофель,а не спекулянт который перекупил её.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10536
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 04.10.21 - 20:14
А че, ещё кто то переживает или шокируется повышением цен на все? Уже целое поколение выросло на этом за 30 лет. Другого уже не кто не знает,и не помнит.только "старики" . Молодое поколение знает только одно- если сегодня не кого не обманешь на ровном месте, то завтра будешь работать от зп до зп в долгах))
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