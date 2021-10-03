Отправлено: - 19:19

serg kost:

Арбузы и дыни, к примеру, мы уже давно не покупаем: в основном трава травой. Но с прошлого года начали садить на даче, вкус бесподобный! Кстати, из всех знакомых дачников мало кто заболел ковидом. А те, кто заболели, почти все перенесли в лёгкой форме. Я раньше тоже дачу не любил, но помогал родителям. Втянулся только несколько лет назад.

Цитата:Ну понятное дело щас сам стал старикомХобби нетРабота удовольствия как раньше не приноситБухать вредноНюхать поздноВот дача и выход))Огород и дача сублимация для стариков которым заняться больше нечем