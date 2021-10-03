Отправлено: - 19:59

Змея Подколодная: Давайте запретим лаять собакам на улице

Цитата:Давайте. Пускай дома лают на телевизор, а не на улице и начинают отрыватся на людях. А то дома милые такие, букашку-таракашку боятся обидеть. А вы все люди мою добрую такую собачку не понимаите. У неё душа хрупкая.)