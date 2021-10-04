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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:21
Цитата:
Как там твой "тигр" ?
Спать даёт по ночам?
Линолеум не сжевал ещё?
А запах запах какой в квартире?
Всё-таки зима скоро
Стрич наверно пора?
alex_60:
мясо,дети,сыр,пиво,рыба.. ну нормально так в три часа ночи
мясо,дети,сыр,пиво,рыба.. ну нормально так в три часа ночи
Как там твой "тигр" ?
Спать даёт по ночам?
Линолеум не сжевал ещё?
А запах запах какой в квартире?
Всё-таки зима скоро
Стрич наверно пора?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:22
Серёга где тигров собираются разводить
В районе озера Балхаш? Или в Алматинской области?
В районе озера Балхаш? Или в Алматинской области?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:56
Вот зачем ты пруфы просишь, если их не читаешь?
Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.
Ты не читатель, ты писатель...
Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.
Ты не читатель, ты писатель...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 16:03
Цитата:
Это чтобы ты тут не отнекивался что пруф неправильный какой-то))
Ну и?
Кто в итоге прав оказался в какой раз?
Можешь не извинятся
serg kost:
Вот зачем ты пруфы просишь, если их не читаешь? Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.
Вот зачем ты пруфы просишь, если их не читаешь? Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.
Это чтобы ты тут не отнекивался что пруф неправильный какой-то))
Ну и?
Кто в итоге прав оказался в какой раз?
Можешь не извинятся
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 16:57
Я прав, как всегда.
А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда.
В конце концов не разведут тигров, как всегда.
[Исправлено: serg kost, 04.10.2021 - 16:58]
А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда.
В конце концов не разведут тигров, как всегда.
[Исправлено: serg kost, 04.10.2021 - 16:58]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:08
Какие еще тигры?
Нам они в степях тут зачем?
Шужук что ли с них делать?
Нам они в степях тут зачем?
Шужук что ли с них делать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:16
Лучше бы лошадей разводили, уже от голода сухую верблюжатину брал, по сравнению с кониной, не очень.
А тигров еще ловить надо, отстреливать, да и мясо из горы мышц, это еще то удовольствие..
А тигров еще ловить надо, отстреливать, да и мясо из горы мышц, это еще то удовольствие..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:23
Цитата:
Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!
abaika95:
тигров собираются разводить
тигров собираются разводить
Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:27
Цитата:
Которая была когда то тысячу лет назад..
Специальная степная и жила рядом с юртой, пасла скот и мамонтов..
Где то уже об этом говорили наши ученые, наевшись бежбармака и закусывая араком .
ACROS:
казахскую породу тигра.
казахскую породу тигра.
Которая была когда то тысячу лет назад..
Специальная степная и жила рядом с юртой, пасла скот и мамонтов..
Где то уже об этом говорили наши ученые, наевшись бежбармака и закусывая араком .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:28
Молодцы, наши футболисты!!
Окажется в квартете сильнейших сборных мира по футболу: - это очень и очень круто!!
Это даже круче - чем Гремми Иманбека!! Стоять вровень с Аргентиной, Португалией, Бразилией.
Россия, Англия, Испания, Германия, Франция и другие сборные - они намного ниже, чем наша сборная, молодцы ребята!!
Окажется в квартете сильнейших сборных мира по футболу: - это очень и очень круто!!
Это даже круче - чем Гремми Иманбека!! Стоять вровень с Аргентиной, Португалией, Бразилией.
Россия, Англия, Испания, Германия, Франция и другие сборные - они намного ниже, чем наша сборная, молодцы ребята!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:32
Цитата:
Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.
abaika95:
районе озера Балхаш?
районе озера Балхаш?
Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 194
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:37
Цитата:
Кто о чём, а вшивый о бане..
111:
Кто о чём, а вшивый о бане..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 18:05
Цитата:
Ты доказывал про камыши Балхаша
Я утверждал про Алматинскую область
Опять лужа у тебя
Какая по счету?
5 или 7? Цитата:
Нет амурский больше (показывает)
Токаев ещё путю там в конце подколоть не забыл
Говорит видели мы как вы тигров на амуре разводите))
(Это про ту историю где Путин в тайге бегал за тигрицей чтобы установить датчик в потом Сми выяСнило что тигрица погибла потом от передоза снотворными)
Цитата:
Вы против?
Так на митинги выходите)
Что воздух то сотрясать
Цитата:
Будут будут))
serg kost:
Я прав, как всегда.
Я прав, как всегда.
Ты доказывал про камыши Балхаша
Я утверждал про Алматинскую область
Опять лужа у тебя
Какая по счету?
5 или 7? Цитата:
ACROS:
Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо
Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо
Нет амурский больше (показывает)
Токаев ещё путю там в конце подколоть не забыл
Говорит видели мы как вы тигров на амуре разводите))
(Это про ту историю где Путин в тайге бегал за тигрицей чтобы установить датчик в потом Сми выяСнило что тигрица погибла потом от передоза снотворными)
Цитата:
ACROS:
и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!
и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!
Вы против?
Так на митинги выходите)
Что воздух то сотрясать
Цитата:
ACROS:
Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.
Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.
Будут будут))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 19:19
Цитата:
Я бы тут посмеялся, но оказывается смешно должно быть не где тигру макияж делают, а где Путин руками что-то показывает.
ACROS:
Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите
Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите
Я бы тут посмеялся, но оказывается смешно должно быть не где тигру макияж делают, а где Путин руками что-то показывает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 19:21
Цитата:
Он же просто издевается, неужели вы никак не поймете. Ему плевать где Балхаш, в Алматинской области или нет. Перестаньте доказывать. Просто издеваетесь в ответ и получайте удовольствие ))
serg kost:
Я прав, как всегда. А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда. В конце концов не разведут тигров, как всегда.
Я прав, как всегда. А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда. В конце концов не разведут тигров, как всегда.
Он же просто издевается, неужели вы никак не поймете. Ему плевать где Балхаш, в Алматинской области или нет. Перестаньте доказывать. Просто издеваетесь в ответ и получайте удовольствие ))
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