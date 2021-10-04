Отправлено: - 18:05

serg kost:

Я прав, как всегда.

ACROS:

Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо

ACROS:

и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!

ACROS:

Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.

Цитата:Ты доказывал про камыши БалхашаЯ утверждал про Алматинскую областьОпять лужа у тебяКакая по счету?5 или 7? Цитата:Нет амурский больше (показывает)Токаев ещё путю там в конце подколоть не забылГоворит видели мы как вы тигров на амуре разводите))(Это про ту историю где Путин в тайге бегал за тигрицей чтобы установить датчик в потом Сми выяСнило что тигрица погибла потом от передоза снотворными)Цитата:Вы против?Так на митинги выходите)Что воздух то сотрясатьЦитата:Будут будут))