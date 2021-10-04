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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:21
#10171
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Цитата:
alex_60:
мясо,дети,сыр,пиво,рыба.. ну нормально так в три часа ночи

Как там твой "тигр" ?
Спать даёт по ночам?
Линолеум не сжевал ещё?
А запах запах какой в квартире?
Всё-таки зима скоро
Стрич наверно пора?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:22
#10172
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Серёга где тигров собираются разводить
В районе озера Балхаш? Или в Алматинской области?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 15:56
#10173
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Вот зачем ты пруфы просишь, если их не читаешь?
Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.
Ты не читатель, ты писатель...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 16:03
#10174
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Цитата:
serg kost:
Вот зачем ты пруфы просишь, если их не читаешь? Там же ясно написано было, что в районе Балхаша в Алматинской области.

Это чтобы ты тут не отнекивался что пруф неправильный какой-то))
Ну и?
Кто в итоге прав оказался в какой раз?
Можешь не извинятся
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 16:57
#10175
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Я прав, как всегда.
А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда.
В конце концов не разведут тигров, как всегда.

[Исправлено: serg kost, 04.10.2021 - 16:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:08
#10176
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Какие еще тигры?
Нам они в степях тут зачем?
Шужук что ли с них делать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:16
#10177
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Лучше бы лошадей разводили, уже от голода сухую верблюжатину брал, по сравнению с кониной, не очень.
А тигров еще ловить надо, отстреливать, да и мясо из горы мышц, это еще то удовольствие..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:23
#10178
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Цитата:
abaika95:
тигров собираются разводить


Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3173
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:27
#10179
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Цитата:
ACROS:
казахскую породу тигра.

Которая была когда то тысячу лет назад..
Специальная степная и жила рядом с юртой, пасла скот и мамонтов..
Где то уже об этом говорили наши ученые, наевшись бежбармака и закусывая араком .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:28
#10180
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Молодцы, наши футболисты!!
Окажется в квартете сильнейших сборных мира по футболу: - это очень и очень круто!!
Это даже круче - чем Гремми Иманбека!! Стоять вровень с Аргентиной, Португалией, Бразилией.
Россия, Англия, Испания, Германия, Франция и другие сборные - они намного ниже, чем наша сборная, молодцы ребята!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:32
#10181
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Цитата:
abaika95:
районе озера Балхаш?


Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
194
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 17:37
#10182
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Цитата:
111:

Кто о чём, а вшивый о бане..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 18:05
#10183
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Цитата:
serg kost:
Я прав, как всегда.

Ты доказывал про камыши Балхаша
Я утверждал про Алматинскую область
Опять лужа у тебя
Какая по счету?
5 или 7? Цитата:
ACROS:
Зачем разводить? Тем более Путин уже в курсе что НЕТ ни одного экземпляра в природе, и Токаев сказал что они: все на одно лицо

Нет амурский больше (показывает)
Токаев ещё путю там в конце подколоть не забыл
Говорит видели мы как вы тигров на амуре разводите))
(Это про ту историю где Путин в тайге бегал за тигрицей чтобы установить датчик в потом Сми выяСнило что тигрица погибла потом от передоза снотворными)
Цитата:
ACROS:
и покажут Путину при очередном визите или в режиме онлайн, и с гордостью скажут: вот труд наших зоологов, воссоздали , нашу, казахскую породу тигра. В первый раз, что ли?!?!

Вы против?
Так на митинги выходите)
Что воздух то сотрясать
Цитата:
ACROS:
Там же россияне АЭС будут строить. Я, думаю, там будет российский городок, типа Байконура - со всей городской, коммунальной инфраструктурой.

Будут будут))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12528
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 19:19
#10184
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Цитата:
ACROS:
Токаев сказал что они: все на одно лицо: - схема действий уже отлажена: - привезут откуда нибудь похожего на тигра, подкрасят, подрихтуют( как комбайны, авто или же китайские планшеты) и покажут Путину при очередном визите

Я бы тут посмеялся, но оказывается смешно должно быть не где тигру макияж делают, а где Путин руками что-то показывает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12528
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 19:21
#10185
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Цитата:
serg kost:
Я прав, как всегда. А ты какую-то ерунду пишешь, как всегда. В конце концов не разведут тигров, как всегда.

Он же просто издевается, неужели вы никак не поймете. Ему плевать где Балхаш, в Алматинской области или нет. Перестаньте доказывать. Просто издеваетесь в ответ и получайте удовольствие ))
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