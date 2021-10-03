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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42516
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7845
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 19:14
#75
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Цитата:
ACROS:
Он же сказал: ЕСЛИ

то и ситуация была бы совсем другой. Так можно до бесконечности что либо обсуждать. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10536
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 19:59
#76
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Цитата:
Змея Подколодная: Давайте запретим лаять собакам на улице
Давайте. Пускай дома лают на телевизор, а не на улице и начинают отрыватся на людях. А то дома милые такие, букашку-таракашку боятся обидеть. А вы все люди мою добрую такую собачку не понимаите. У неё душа хрупкая.)
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