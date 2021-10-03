Отправлено: - 17:37

Уже не ваш земляк: Цитата: yudjin: И я бы хотел узнать, как бы ты отреагировал на то, что однажды какая-нибудь неадекватная мамаша разнесла твой палисадник в пух и прах, мотивируя это тем, что её ребёнку это не нравится!Что ты занял место для прогулок.Твои действия?Твоё хобби может не нравится другим

Цитата:Так цветочки не на кого не лают и не создают угрозу жизни ребенку. Цветочки только глаз радуют. Чувствуешь разницу?)