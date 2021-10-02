Отправлено: - 20:59

abaika95:

Я понял что они его не клеймили позором и не призывали сжечь на площади за его содеянное

Но вами что двигало когда вы редакции ультиматумы ставили?

[Исправлено: Кушмурунец23, 02.10.2021 - 21:16]

Цитата:Вот этот заголовок автора статьи: "О том, как с пользой для себя можно отбывать наказание в колонии строгого режима..."Еще раз напомню, что редакция удалила статью в инете. А вот тираж был напечатан, потому как до моего вмешательства. Там банально перепечатывали друг у друга, немного меняя. При этом никто не попытался узнать кто на самом деле "герой статьи".После моего, как вы говорите, ультиматума, наверно дошло да и прочитали о нем в НГ, что "герой" своего папу и ... а потом с пользой для себя отбывал .... Куда уж тут клеймить позором, только похвалить...Уби, нас.. и т.д. попадете в тюрьму там ведь можно время с пользой провести...Статья в НГ называлась "Внезапное озверение"То что писали по происшествию 13 лет, можете поискать в инете