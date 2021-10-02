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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42515
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 10:26
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А меня слова с другого конца ватсапа заставили задуматься: какое поколение журналистов выросло за 30 лет независимости? Журналисты, которые, получая государственные дотации, пишут про брови, татуаж, кулинарию! У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:33
#15
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Цитата:
Кушмурунец23:
Надеюсь вы поняли?

Я понял что они его не клеймили позором и не призывали сжечь на площади за его содеянное
Но вами что двигало когда вы редакции ультиматумы ставили?
чем ваше поведение отличатся от поведения исламских радикалов которые нападали на французские редакции из за карикатур на пророка?
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
515
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:52
#16
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Цитата:
111:
Не смог найти, про кого она там пишет..

Они в инете конечно же вынуждены были удалить, но другие под другими заголовками публиковали. Там про "замечательного" заключенного, который якобы по драке попал в тюрьму а теперь в тюрьме получил несколько дипломов и вяжет что то типа макроме и у него любофффф...
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
515
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 20:59
#17
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Цитата:
abaika95:
Я понял что они его не клеймили позором и не призывали сжечь на площади за его содеянное
Но вами что двигало когда вы редакции ультиматумы ставили?

Вот этот заголовок автора статьи: "О том, как с пользой для себя можно отбывать наказание в колонии строгого режима..."
Еще раз напомню, что редакция удалила статью в инете. А вот тираж был напечатан, потому как до моего вмешательства. Там банально перепечатывали друг у друга, немного меняя. При этом никто не попытался узнать кто на самом деле "герой статьи".
После моего, как вы говорите, ультиматума, наверно дошло да и прочитали о нем в НГ, что "герой" своего папу и ... а потом с пользой для себя отбывал .... Куда уж тут клеймить позором, только похвалить...
Уби, нас.. и т.д. попадете в тюрьму там ведь можно время с пользой провести...
Статья в НГ называлась "Внезапное озверение"
То что писали по происшествию 13 лет, можете поискать в инете

[Исправлено: Кушмурунец23, 02.10.2021 - 21:16]
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
703
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 02.10.21 - 21:24
#18
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Цитата:
Кушмурунец23:
О том, как с пользой для себя можно отбывать наказание в колонии строгого режима...

Малейшие люди!
Украл, выпил- в тюрьму!
Там с пользой, отбыл наказание, и на свободу с чистой совестью!
С пользой для себя.
И это я сейчас, не про преступников по неосторожности, а про уголовников. Или у кого сносит башню. Про них, кто выйдя на свободу с чистой совестью смотрят в глаза родственникам убитых ими, неся блатную культуру вмассы и с пользой проведя отбываемое ими наказание.
Цитата:
abaika95: Вот тут согласен с почтой Будь готов что тебя всегда обо**ут

Вау!
Езыками владеешь!? Я удивлён!
Надеюсь владение езыком помогает вжызни или способствует карьерному росту?
Особенно, вплане уникальной способности обс...ния всего.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10378
Ольга ВЕДЛЕР: Редакционный ватсап
Отправлено: 04.10.21 - 18:09
#19
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Цитата:
Кушмурунец23:
Еще раз напомню, что редакция удалила статью в инете. А вот тираж был напечатан, потому как до моего вмешательства. Там банально перепечатывали друг у друга, немного меняя. При этом никто не попытался узнать кто на самом деле "герой статьи". После моего, как вы говорите, ультиматума

Ну и?
Мне не важно что писала газета об этом убийце, мне интересно а с чего вы вообще редакции ультиматумы ставили на ненавистную вам статью? Вы же журналист
Ну выступили бы с обличением с аргументами к чему рот то сразу затыкать упреками? Или это новая журналистская этика такая?
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