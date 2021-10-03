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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42515
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:37
Цитата:
Уже не ваш земляк: Цитата: yudjin: И я бы хотел узнать, как бы ты отреагировал на то, что однажды какая-нибудь неадекватная мамаша разнесла твой палисадник в пух и прах, мотивируя это тем, что её ребёнку это не нравится!Что ты занял место для прогулок.Твои действия?Твоё хобби может не нравится другимТак цветочки не на кого не лают и не создают угрозу жизни ребенку. Цветочки только глаз радуют. Чувствуешь разницу?)
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:40
Цитата:
создают угрозу жизни ребенку
---
Ты той-терьера видел?!Там только одна угроза жизни - умереть со смеху с этой "собаки"!
Vit:
создают угрозу жизни ребенку
---
Ты той-терьера видел?!Там только одна угроза жизни - умереть со смеху с этой "собаки"!
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:42
Той-терьеры - вторые по смертоносности после йоркширов.ИМХО.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:53
Цитата:
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей? )) у меня уже есть по соседству котопёс. Я его прозвал волкодавом Соседи его одного не выпускают из дома . Обычно он выбежит на три метра и домой Ну а тут Я иду с работы "уставший" Чуть не раздавил его ногами пока он лаял . Нафиг такая собака нужна дома которую боишся ногой раздавить и которая местных детишек пугает?
Елена Пикельная: Всем, кто выгораживает эту, которую женщиной назвать нельзя, эту... неадекватную личность, искренне желаю такую в соседки по этажу. Не соскучитесь
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей? )) у меня уже есть по соседству котопёс. Я его прозвал волкодавом Соседи его одного не выпускают из дома . Обычно он выбежит на три метра и домой Ну а тут Я иду с работы "уставший" Чуть не раздавил его ногами пока он лаял . Нафиг такая собака нужна дома которую боишся ногой раздавить и которая местных детишек пугает?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 171
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 18:01
Цитата:
Ну как же? У ребёнка допустим аллергия на пыльцу. Всё, значит ваши цветочки нужно выдернуть и выбросить, потому что аллергичный ребёнок, пока его мамаша языком трепала и ушами хлопала, подошёл на них посмотреть.
Цитата:
Не людей не любят, а нелюдей. Чувствуете разницу? Человек адекватный и разумный так себя не поведёт. А если повёл, то значит оно неразумное дикое существо, которое само представляет опасность для общества и не заслуживает называться человеком.
Vit:
Так цветочки не на кого не лают и не создают угрозу жизни ребенку
Так цветочки не на кого не лают и не создают угрозу жизни ребенку
Ну как же? У ребёнка допустим аллергия на пыльцу. Всё, значит ваши цветочки нужно выдернуть и выбросить, потому что аллергичный ребёнок, пока его мамаша языком трепала и ушами хлопала, подошёл на них посмотреть.
Цитата:
Vit:
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей?
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей?
Не людей не любят, а нелюдей. Чувствуете разницу? Человек адекватный и разумный так себя не поведёт. А если повёл, то значит оно неразумное дикое существо, которое само представляет опасность для общества и не заслуживает называться человеком.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 532
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 18:02
Цитата:
С чего такие выводы? Лично я не люблю только ублюдков. А они не совсем люди. Эволюция, она знаете ли, как фрезерный станок. Пока какие справные детали вытачиваются, всякие ошмётки летят.
Vit:
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей? ))
Интересно почему все владельцы собак так не любят людей? ))
С чего такие выводы? Лично я не люблю только ублюдков. А они не совсем люди. Эволюция, она знаете ли, как фрезерный станок. Пока какие справные детали вытачиваются, всякие ошмётки летят.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:03
Цитата:
Эти дети, когда подрастут - пойдут служить в армию, что бы, если вдруг что, защищать: чьи то ЧАСТНЫЕ заводы, фабрики,ССГПО, дизельный завод, чьи то ЧАСТНЫЕ поля, пашни; дети богачей и владельцев этих заводов навряд ли будут защищать с АК-74 в руках имущество своих отцов и дедов. Они будут сидеть в Ландонах, Парижах и Альпах.
Дети этих же родителей - работают в поле трактористами, комбайнёрами; на базах - скотниками, пастухами, чабанами.
Разве всем нам от ЭТИХ детей ПЛОХО???
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:13]
Елена Пикельная:
от детей таких родителей всем вокруг плохо,
от детей таких родителей всем вокруг плохо,
Эти дети, когда подрастут - пойдут служить в армию, что бы, если вдруг что, защищать: чьи то ЧАСТНЫЕ заводы, фабрики,ССГПО, дизельный завод, чьи то ЧАСТНЫЕ поля, пашни; дети богачей и владельцев этих заводов навряд ли будут защищать с АК-74 в руках имущество своих отцов и дедов. Они будут сидеть в Ландонах, Парижах и Альпах.
Дети этих же родителей - работают в поле трактористами, комбайнёрами; на базах - скотниками, пастухами, чабанами.
Разве всем нам от ЭТИХ детей ПЛОХО???
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:13]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:05
Цитата:
Николаич I: Ну как же? У ребёнка допустим аллергия на пыльцу. ВсёТеперь понятно почему чиновники избавляются от растений в городе , они переживают за детей.) аллергия.
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 18:07
Цитата:
Цитата:
Он же сказал: ЕСЛИ - это же ответка, а не прямое агрессивное действие.
111:
если его покусает собака
если его покусает собака
Цитата:
elektron:
Он же сказал: ЕСЛИ - это же ответка, а не прямое агрессивное действие.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:09
Цитата:
Я не защищаю женщину которая собаку убила.мне их обоих не жалко. Уверен тут все не чисто.
Николаич I:
Я не защищаю женщину которая собаку убила.мне их обоих не жалко. Уверен тут все не чисто.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:12
Цитата:
Знакомо . Сорос вроде так же думает. )
Елена Пикельная:
Эволюция, она знаете ли, как фрезерный станок. Пока какие справные детали вытачиваются, всякие ошмётки летят
Эволюция, она знаете ли, как фрезерный станок. Пока какие справные детали вытачиваются, всякие ошмётки летят
Знакомо . Сорос вроде так же думает. )
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:17
Цитата:
Цитата:
Тоже так думаю: если соседки, то наверное конфликт между ними ТЛЕЮЩИЙ и ДОЛГОИГРАЮЩИЙ, как и в случае со стрелком из Лисаковки. Причины мы не знаем, а повод нашёлся: моська залаяла и напугала детей - вот и весь расклад.
Вит: вы часто видели гуляющих с собакой и убирающих за ними , что бы у них в руках были ПАКЕТЫ и СОВОЧКИ?? Думаю: - НИ ОДНОГО. Из-за ЭТОГО , я и не люблю ВСЕХ собачатников.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:20]
Vit:
Я не защищаю женщину
Я не защищаю женщину
Цитата:
Vit:
Уверен тут все не чисто
Уверен тут все не чисто
Тоже так думаю: если соседки, то наверное конфликт между ними ТЛЕЮЩИЙ и ДОЛГОИГРАЮЩИЙ, как и в случае со стрелком из Лисаковки. Причины мы не знаем, а повод нашёлся: моська залаяла и напугала детей - вот и весь расклад.
Вит: вы часто видели гуляющих с собакой и убирающих за ними , что бы у них в руках были ПАКЕТЫ и СОВОЧКИ?? Думаю: - НИ ОДНОГО. Из-за ЭТОГО , я и не люблю ВСЕХ собачатников.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:20]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:22
Цитата:
Подружитесь с нашими братьями-корейцами, и свежатина всегда будет на вашем столе, как профилактическое постковидное блюдо в вашем меню.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:24]
Vit:
появилось заведение где подают собачятину
появилось заведение где подают собачятину
Подружитесь с нашими братьями-корейцами, и свежатина всегда будет на вашем столе, как профилактическое постковидное блюдо в вашем меню.
[Исправлено: ACROS, 04.10.2021 - 18:24]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 18:26
Цитата:
ACROS:Если честно то мне на их какашки все равно. Когда я вижу вокруг много более серьёзные проблемы. Но я часто, ну иногда точно как хозяева ваще не контролируют своих собак. Не маленьких не больших. Знаю как большие собаки загрызали детей и не в инете где то там, а тут рядом от моего дома в 1 км у знакомого. Знаю случай у моего друга одноклассника собака размером с мизинец лицо у дочки поранила зубами. . Нету больше этой собаки, хотя её все любили, собаку. Все их любимые питомцы их любят пока они их вовремя кормят и все и нет там не какой любви.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1525
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 19:05
Цитата:
Как правило, дети таких родителей сидят в тюрьмах. Но кому то повезет, кому то посчастливиться попасть в ряды доблестной армии. И это шанс. Шанс за который надо вцепиться обеими руками и вгрызться зубами. Дабы остаться человеком и не быть потерянным для социума.
Цитата:
Пакеты в кармане. В КАРМАНЕ. Совочек без надобности. Два пакета на руку. Только бы урна по дороге нашлась, а то топать приходится в поисках урны оченама долго.
Цитата:
Давайте запретим лаять собакам на улице. Всех разговаривать шепотом заставим. Остановим транспорт. И т.д. Это все издает звуки, которых эмоционально нестабильные дети пугаются.
Эти дети, когда подрастут - пойдут служить в армию
Как правило, дети таких родителей сидят в тюрьмах. Но кому то повезет, кому то посчастливиться попасть в ряды доблестной армии. И это шанс. Шанс за который надо вцепиться обеими руками и вгрызться зубами. Дабы остаться человеком и не быть потерянным для социума.
Цитата:
что бы у них в руках были ПАКЕТЫ и СОВОЧКИ??
Пакеты в кармане. В КАРМАНЕ. Совочек без надобности. Два пакета на руку. Только бы урна по дороге нашлась, а то топать приходится в поисках урны оченама долго.
Цитата:
моська залаяла и напугала детей
Давайте запретим лаять собакам на улице. Всех разговаривать шепотом заставим. Остановим транспорт. И т.д. Это все издает звуки, которых эмоционально нестабильные дети пугаются.
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