Отправлено: - 17:19

drakon:

Абайка, что то про Путина, иут написАл

Цитата:В том то и дело на Путина ничего не нарыли. Уже много лет ищут его богатства и найти не могут. Америкосы бы дааавно бы уже нашли. Но увы. Нету у Володи ничего. Живёт скромно. В казённых резиденциях. Отдыхает всегда в своей стране на природе. Не зря во многих странах жители ему симпатизируют. Кстати у вас в Германии очень с простыми немцами часто общаюсь.