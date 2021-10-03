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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42515
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
530
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:07
#45
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Цитата:
Vit:
Мне собаку нежалко. Нефиг кусать когда тебе рады детишки и хотят потрогать.

Вы хоть бы потрудились прочитать текст нормально. Собака никого не кусала. Она просто залаяла. Если ребёнок настолько переляканный, как говорят в Украине, стало быть дома полный трэш творится и ребёнок уже на всё неадекватно реагирует. Впрочем, учитывая поведение мамаши, это неудивительно.

P.S. Люди, я понимаю, мы все понимаем, что уже отвыкли все читать. Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть. У вас получится. Не ограничивайтесь заголовком. А просто потрепаться можно и на лавочке, там знание и понимание фактов не требуется.

[Исправлено: Елена Пикельная, 04.10.2021 - 17:08]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7806
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 17:13
#46
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Цитата:
Елена Пикельная:
Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть.

Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1524
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:14
#47
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Цитата:
Она просто залаяла. Если ребёнок настолько переляканный, как говорят в Украине, стало быть дома полный трэш творится и ребёнок уже на всё неадекватно реагирует. Впрочем, учитывая поведение мамаши, это неудивительно


Завтра рядом с ребенком чихнет кто- ребенок обкакается, человека оземь и мозги вышибить. Машина рядом проедет, посигналит- кирпичем по стеклу, дитятко напугалось.

Сидите в квартире тогда с детьми, улица полна громких звуков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10526
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:17
#48
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Цитата:
Елена Пикельная:
Я видел как котопесы лают. Оскал зубов страшней чем у акулы) любой ребенок в штаны наделает.
P.S Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
186
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:20
#49
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Цитата:
Vit:

в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
---
Тролль из тебя так себе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3171
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:20
#50
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Цитата:
Змея Подколодная:
Сидите в квартире тогда с детьми,

Ну все .
Дети виноваты..
По городу пусть ходят одни собаки, кошки, горилы и годзилы..
Когда собаками занимался, тоже как то людей не очень так сказать любил..
Был сам как собака..
Незаметно..
Но сейчас на себя того смотрю, во многом был неправ..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3171
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:22
#51
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Цитата:
Vit:
Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы

Это же на заказ.
Давно было, сейчас не знаю.
Помню когда жили в Осиновке, там разводили собак, каждую тоже не сваришь..
И главно разводили не корейцы, я тогда дивился вме этому..

[Исправлено: 111, 04.10.2021 - 17:24]
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Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
530
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 17:24
#52
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Цитата:
yudjin:
Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.

Я обратила внимание аудитории на то, что редко кто читает текст. И это действительно так. Это не только я замечаю. И некоторые комменты под этим постом, как и под другими, только подтверждают это. К этой мысли претензии есть? Думаю, что у вас, как у человека вдумчивого, нет. Люди в большинстве своём совершенно обленились и уже не читают что-то длиннее одного абзаца и не смотрят видео длиннее минуты. Мозг у них устаёт.
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