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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42515
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 530
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:07
Цитата:
Вы хоть бы потрудились прочитать текст нормально. Собака никого не кусала. Она просто залаяла. Если ребёнок настолько переляканный, как говорят в Украине, стало быть дома полный трэш творится и ребёнок уже на всё неадекватно реагирует. Впрочем, учитывая поведение мамаши, это неудивительно.
P.S. Люди, я понимаю, мы все понимаем, что уже отвыкли все читать. Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть. У вас получится. Не ограничивайтесь заголовком. А просто потрепаться можно и на лавочке, там знание и понимание фактов не требуется.
[Исправлено: Елена Пикельная, 04.10.2021 - 17:08]
Vit:
Мне собаку нежалко. Нефиг кусать когда тебе рады детишки и хотят потрогать.
Мне собаку нежалко. Нефиг кусать когда тебе рады детишки и хотят потрогать.
Вы хоть бы потрудились прочитать текст нормально. Собака никого не кусала. Она просто залаяла. Если ребёнок настолько переляканный, как говорят в Украине, стало быть дома полный трэш творится и ребёнок уже на всё неадекватно реагирует. Впрочем, учитывая поведение мамаши, это неудивительно.
P.S. Люди, я понимаю, мы все понимаем, что уже отвыкли все читать. Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть. У вас получится. Не ограничивайтесь заголовком. А просто потрепаться можно и на лавочке, там знание и понимание фактов не требуется.
[Исправлено: Елена Пикельная, 04.10.2021 - 17:08]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7806
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 17:13
Цитата:
Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.
Елена Пикельная:
Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть.
Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть.
Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1524
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:14
Цитата:
Завтра рядом с ребенком чихнет кто- ребенок обкакается, человека оземь и мозги вышибить. Машина рядом проедет, посигналит- кирпичем по стеклу, дитятко напугалось.
Сидите в квартире тогда с детьми, улица полна громких звуков.
Она просто залаяла. Если ребёнок настолько переляканный, как говорят в Украине, стало быть дома полный трэш творится и ребёнок уже на всё неадекватно реагирует. Впрочем, учитывая поведение мамаши, это неудивительно
Завтра рядом с ребенком чихнет кто- ребенок обкакается, человека оземь и мозги вышибить. Машина рядом проедет, посигналит- кирпичем по стеклу, дитятко напугалось.
Сидите в квартире тогда с детьми, улица полна громких звуков.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10526
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:17
Цитата:
P.S Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
Елена Пикельная:Я видел как котопесы лают. Оскал зубов страшней чем у акулы) любой ребенок в штаны наделает.
P.S Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 186
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:20
Цитата:
в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
---
Тролль из тебя так себе.
Vit:
в городе появилось заведение где подают собачятину Вы случайно не слышали где? Попробывать очень захотелось.)
---
Тролль из тебя так себе.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3171
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:20
Цитата:
Ну все .
Дети виноваты..
По городу пусть ходят одни собаки, кошки, горилы и годзилы..
Когда собаками занимался, тоже как то людей не очень так сказать любил..
Был сам как собака..
Незаметно..
Но сейчас на себя того смотрю, во многом был неправ..
Змея Подколодная:
Сидите в квартире тогда с детьми,
Сидите в квартире тогда с детьми,
Ну все .
Дети виноваты..
По городу пусть ходят одни собаки, кошки, горилы и годзилы..
Когда собаками занимался, тоже как то людей не очень так сказать любил..
Был сам как собака..
Незаметно..
Но сейчас на себя того смотрю, во многом был неправ..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3171
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:22
Цитата:
Это же на заказ.
Давно было, сейчас не знаю.
Помню когда жили в Осиновке, там разводили собак, каждую тоже не сваришь..
И главно разводили не корейцы, я тогда дивился вме этому..
[Исправлено: 111, 04.10.2021 - 17:24]
Vit:
Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы
Кстати я слышал в городе появилось заведение где подают собачятину Вы
Это же на заказ.
Давно было, сейчас не знаю.
Помню когда жили в Осиновке, там разводили собак, каждую тоже не сваришь..
И главно разводили не корейцы, я тогда дивился вме этому..
[Исправлено: 111, 04.10.2021 - 17:24]
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 530
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 17:24
Цитата:
Я обратила внимание аудитории на то, что редко кто читает текст. И это действительно так. Это не только я замечаю. И некоторые комменты под этим постом, как и под другими, только подтверждают это. К этой мысли претензии есть? Думаю, что у вас, как у человека вдумчивого, нет. Люди в большинстве своём совершенно обленились и уже не читают что-то длиннее одного абзаца и не смотрят видео длиннее минуты. Мозг у них устаёт.
yudjin:
Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.
Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.
Я обратила внимание аудитории на то, что редко кто читает текст. И это действительно так. Это не только я замечаю. И некоторые комменты под этим постом, как и под другими, только подтверждают это. К этой мысли претензии есть? Думаю, что у вас, как у человека вдумчивого, нет. Люди в большинстве своём совершенно обленились и уже не читают что-то длиннее одного абзаца и не смотрят видео длиннее минуты. Мозг у них устаёт.
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