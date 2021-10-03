Отправлено: - 17:13

Елена Пикельная:

Но хотя бы не очень длинные статьи и новости пробуйте одолеть.

Цитата:Было бы не плохо, если бы в этой статье не только слова "авторов поста" приводились и позиция так называемых зоозащитников.