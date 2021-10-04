Отправлено: - 17:07

electro:



Цитата:Наверно Заканыч имел виду не убийство. А психологическое состояние Азамата. Его бросают и в одну секунду когда ещё вчера его дома ждали ребенок и жена, то сегодня его дома ждет только четыре стены. Он не справился и не смог по-новому жить,он сломался. Это его конеш не как не оправдывает. А теперь он сломал жизнь и ребенку и лишил жизнь его мамы.