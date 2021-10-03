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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42515
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:44
Цитата:
Ну а если кому-то не понравится твой палисадник,который ты разбил возле подъезда?! Скажет, что нечего тут разводить заросли. И найдутся те,кому начнёт мешать вот это всё под окнами. Сразу же обнаружится аллергия на пыльцу и прочее. Добрее надо быть!
yudjin:
Ну а если кому-то не понравится твой палисадник,который ты разбил возле подъезда?! Скажет, что нечего тут разводить заросли. И найдутся те,кому начнёт мешать вот это всё под окнами. Сразу же обнаружится аллергия на пыльцу и прочее. Добрее надо быть!
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:45
Цитата:
В большей степени владельцев животных. Вот,к примеру, человек купил машину. Человек разумный покупает/снимает/строит гараж или в крайнем случае ищет оборудованную для этого стоянку... ну он же переживает за сохранность своего имущества. Менее ответственные бросают где попало, а потом ищут виноватых в случае чего. И почему-то наши собачники считают, что им все должны и сами не только не скидываются на организацию площадок для выгула, но и не продвигают свои интересы руководству города. Вот недавно, впервые, девушка выбила площадку для дрессировки за бюджетные деньги. Молодец, хвалю! Ну а остальные заинтересованные лица где?
Змея Подколодная: это проблема всего общества или исключительно любителей животных?
В большей степени владельцев животных. Вот,к примеру, человек купил машину. Человек разумный покупает/снимает/строит гараж или в крайнем случае ищет оборудованную для этого стоянку... ну он же переживает за сохранность своего имущества. Менее ответственные бросают где попало, а потом ищут виноватых в случае чего. И почему-то наши собачники считают, что им все должны и сами не только не скидываются на организацию площадок для выгула, но и не продвигают свои интересы руководству города. Вот недавно, впервые, девушка выбила площадку для дрессировки за бюджетные деньги. Молодец, хвалю! Ну а остальные заинтересованные лица где?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1560
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:47
Цитата:
Я, как заводчик аллигаторов, полностью поддерживаю эту позицию. Бывалоча, выпустишь своего воспитанника на прогулку, а к нему начинают лезть всякая мелочь. То собачки лающие, то кошаки невоспитанные, то детишки малые, то алкаши приставучие. Каждый норовит напугать моего Тотошу, ткнуть в глазик, пнуть ногой, схватить за хвост. Поэтому я никаких намордников на него не надеваю, на привязи не держу, пусть защищается. Скоро прикуплю ему девочку в пару, назову Кокошей, тогда они всех в округе разгонят и мне за них гораздо спокойнее будет пока они на прогулке. Так-то они ласковые, особенно когда сытые.
Змея Подколодная:
Хвостатым не место в обществе?
Хвостатым не место в обществе?
Я, как заводчик аллигаторов, полностью поддерживаю эту позицию. Бывалоча, выпустишь своего воспитанника на прогулку, а к нему начинают лезть всякая мелочь. То собачки лающие, то кошаки невоспитанные, то детишки малые, то алкаши приставучие. Каждый норовит напугать моего Тотошу, ткнуть в глазик, пнуть ногой, схватить за хвост. Поэтому я никаких намордников на него не надеваю, на привязи не держу, пусть защищается. Скоро прикуплю ему девочку в пару, назову Кокошей, тогда они всех в округе разгонят и мне за них гораздо спокойнее будет пока они на прогулке. Так-то они ласковые, особенно когда сытые.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:52
Иду по улице.На земле лежит собака, причём не маленьких размеров.Лежит,никого не трогает. Так какой-то пацанёнок, взяв ветку, начинает эту собаку бить.Собака молча встаёт и убегает. Я спрашиваю у пацана, зачем он так делает.В ответ тишина. Просто так захотелось.Или вот ещё картинка.Во дворе бегает кошка,ещё котёнок, за ней бегает ребёнок и пытается её пнуть.Задаю вопрос, зачем он так делает. И понравится ли ему, если я его начну пинать. Остановился, задумался.Вопрос к Юджину - прав ли был я?
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 04.10.2021 - 14:52]
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 04.10.2021 - 14:52]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:59
Цитата:
Есть стоянки, они платные, бизнес. И специально обустраивают места для парковки возле дома. И люди, которые не имеют авто не возмущаются, а понимают, что железо где то надо ставить в дневное время суток. Площадка для детей мне не нужна во дворе, у меня дети взрослые, а тут шум-гам от этих детей под окнами. Но я же понимаю, что детям где то надо играть и т.д. Представляете, подпись свою ставила, чтобы площадку сделали. На субботник выходила, эту же площадку убирать, где то подкрасить и т.д. А у любителей животных значит отдельная проблема, выходящая за рамки социума?
Вот,к примеру, человек купил машину.
Есть стоянки, они платные, бизнес. И специально обустраивают места для парковки возле дома. И люди, которые не имеют авто не возмущаются, а понимают, что железо где то надо ставить в дневное время суток. Площадка для детей мне не нужна во дворе, у меня дети взрослые, а тут шум-гам от этих детей под окнами. Но я же понимаю, что детям где то надо играть и т.д. Представляете, подпись свою ставила, чтобы площадку сделали. На субботник выходила, эту же площадку убирать, где то подкрасить и т.д. А у любителей животных значит отдельная проблема, выходящая за рамки социума?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:03
Цитата:
Если Ваш Тотоша входит в перечень разрешенных для квартирного содержания животных, то пожалуйста. А на нет и суда нет, как говорится. Не утрируйте. И руки, таки, поберегите.
Каждый норовит напугать моего Тотошу, ткнуть в глазик, пнуть ногой, схватить за хвост. Поэтому я никаких намордников на него не надеваю, на привязи не держу, пусть защищается.
Если Ваш Тотоша входит в перечень разрешенных для квартирного содержания животных, то пожалуйста. А на нет и суда нет, как говорится. Не утрируйте. И руки, таки, поберегите.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:06
Цитата:
Конечно, прав. Воспитывать детей нужно. Но не стоит ставить на одни весы ребенка и чьё-то хобби.
Уже не ваш земляк:
Вопрос к Юджину - прав ли был я?
Вопрос к Юджину - прав ли был я?
Конечно, прав. Воспитывать детей нужно. Но не стоит ставить на одни весы ребенка и чьё-то хобби.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:24
Цитата:
А если ребёнок сам лезет к животному, то в этом, судя по твоим высказываниям, виновато животное?
yudjin:
А если ребёнок сам лезет к животному, то в этом, судя по твоим высказываниям, виновато животное?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:26
Цитата:
Так как быть с палисадником? Имел ли ты право разводить его под окнами? Или для этого существуют дачные участки?
yudjin:
Так как быть с палисадником? Имел ли ты право разводить его под окнами? Или для этого существуют дачные участки?
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 16:29
Держать в квартире собаку это преступление, пускай даже это будет котопёс. А Кошки это норм. Хотя нормальный дворовый кот может в лёгкую порвать любого квартирного котопёса.)
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:32
Цитата:
Когда мы жили в Кустанае, то у нас сначала в двухкомнатной квартире жили собака и кот, а потом в трёхкомнатной тоже жили собака, кот, рыбки и попугайчик. Да ещё и цветов было море. Мы преступники?
Vit:
Когда мы жили в Кустанае, то у нас сначала в двухкомнатной квартире жили собака и кот, а потом в трёхкомнатной тоже жили собака, кот, рыбки и попугайчик. Да ещё и цветов было море. Мы преступники?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:41
Цитата:
Совершенно глупый вопрос! Ну я же не картошку там выращиваю с огурцами! Палисадник, по своему назначению для того и придумывался.. Вот и википедия о том же говорит:
Палиса́дник (фр. palissade «изгородь, частокол») — участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором (палисадом). Палисадник обычно рассечён дорожкой, ведущей к входу в дом, а в стилевом решении связан с архитектурой дома. Палисадник используется для создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и деревьев. Нередко композиция палисадника основана на двух доминантных растениях, растущих по разные стороны дорожки, и дополняющих их более мелких цветов.
А для вас лично лучше видеть возле подъезда голую затоптанную землю с обрубками тополей, неухоженные кусты?
Уже не ваш земляк:
Так как быть с палисадником? Имел ли ты право разводить его под окнами? Или для этого существуют дачные участки?
Так как быть с палисадником? Имел ли ты право разводить его под окнами? Или для этого существуют дачные участки?
Совершенно глупый вопрос! Ну я же не картошку там выращиваю с огурцами! Палисадник, по своему назначению для того и придумывался.. Вот и википедия о том же говорит:
Палиса́дник (фр. palissade «изгородь, частокол») — участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором (палисадом). Палисадник обычно рассечён дорожкой, ведущей к входу в дом, а в стилевом решении связан с архитектурой дома. Палисадник используется для создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и деревьев. Нередко композиция палисадника основана на двух доминантных растениях, растущих по разные стороны дорожки, и дополняющих их более мелких цветов.
А для вас лично лучше видеть возле подъезда голую затоптанную землю с обрубками тополей, неухоженные кусты?
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:47
Цитата:
У меня и сейчас черепаха и рыбки. Кот прожил почти 18 лет.
Уже не ваш земляк:
собака и кот, а потом в трёхкомнатной тоже жили собака, кот, рыбки и попугайчик.
собака и кот, а потом в трёхкомнатной тоже жили собака, кот, рыбки и попугайчик.
У меня и сейчас черепаха и рыбки. Кот прожил почти 18 лет.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 16:57
Цитата:
Уже не ваш земляк:Мне собаку нежалко. Нефиг кусать когда тебе рады детишки и хотят потрогать. Хозяйку тоже не жалко. Не кого ваще не жалко в том конфликте. ПЕАЛЬНО только сама ситуация когда взрослые люди не смогли адекватно разрешить ситуацию, а были готовы друг друга убить.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 17:03
Год тюрьмы или штраф в 10 000 евро за выброшенное животное в Италии. Немного не в тему, но это к вопросу об ответственности за животное.
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