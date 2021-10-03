Отправлено: - 16:03

Каждый норовит напугать моего Тотошу, ткнуть в глазик, пнуть ногой, схватить за хвост. Поэтому я никаких намордников на него не надеваю, на привязи не держу, пусть защищается.

Цитата:Если Ваш Тотоша входит в перечень разрешенных для квартирного содержания животных, то пожалуйста. А на нет и суда нет, как говорится. Не утрируйте. И руки, таки, поберегите.