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≡ «Я знаю, что у тебя есть парень» - Обвиняемый в убийстве бывшей жены дал показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42514
«Я знаю, что у тебя есть парень» - Обвиняемый в убийстве бывшей жены дал показания в суде Костаная
Отправлено: 04.10.21 - 15:03
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Уголовное дело об убийстве Дарины Ахмадиевой, которое произошло рядом с аптекой № 100, практически напротив здания департамента полиции Костанайской области, продолжили рассматривать в СМУС в пятницу, 1 октября.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3167
Re: «Я знаю, что у тебя есть парень» - Обвиняемый в убийстве...
Отправлено: 04.10.21 - 15:03
#1
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Жаль мужика..сорвался..
Любовь это такое вот дело, тонкое..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
715
«Я знаю, что у тебя есть парень» - Обвиняемый в убийстве бывшей жены дал показания в суде Костаная
Отправлено: 04.10.21 - 15:23
#2
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Цитата:
111:
Жаль мужика..сорвался..

Да по нему виселица плачет... :/
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