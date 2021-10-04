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≡ Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда подготовили поправки к концепции до 2030 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42514
Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда подготовили поправки к концепции до 2030 года
Отправлено: 04.10.21 - 13:41
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Изменения коснутся расчёта стоимости пожизненного пенсионного аннуитета для людей, занятых на работе с вредными условиями труда.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1521
Re: Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда...
Отправлено: 04.10.21 - 13:41
#1
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Цитата:
Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года


Бизнес будет безгранично рад. Ждет с нетерпением.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3167
Re: Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда...
Отправлено: 04.10.21 - 15:00
#2
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Написано много и непонятно..
Значит опять обманут..
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