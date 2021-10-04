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Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
Казахстан может сохранить международный код +7: планируются переговоры с Россией
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