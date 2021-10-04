Отправлено: - 14:10

И статья 11 этого документа гласит о том, что настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из сторон в течение шести месяцев после уведомления о расторжении.

Цитата:А что есть к этому предпосылки? Россия как-то намекала, давала понять что расторгнет? Или просто определенные люди в руководстве решали бежать впереди паровоза и на волне мейнстрима голосить как на базаре?