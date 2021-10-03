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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
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- 42514
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 12:41
Цитата:
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно иногда умней некоторых людей. Может просто показалось.
---
Нет, не показалось. Так и есть.Да я бы за свою животинку любому бы люлей дал.Но обоснованно. Если я не сумел воспитать животное, тогда да, наказывайте. Но сейчас очень много развелось ненавистников всякой живности, что становится страшно.Ведь такие люди не видят разницы между человеком и животным. И я уверен - в семьях таких людей никогда не держали домашних животных.
elektron:
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно иногда умней некоторых людей. Может просто показалось.
---
Нет, не показалось. Так и есть.Да я бы за свою животинку любому бы люлей дал.Но обоснованно. Если я не сумел воспитать животное, тогда да, наказывайте. Но сейчас очень много развелось ненавистников всякой живности, что становится страшно.Ведь такие люди не видят разницы между человеком и животным. И я уверен - в семьях таких людей никогда не держали домашних животных.
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 12:49
Цитата:
Лучше бы вы этого не писали! Понятно эмоции захлёстывают, все мы люди, но не так же отвратительно и грубо
---А я его понимаю.Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.И если бы вместо той-терьера была бы собака размером с кавказца или алабая,то такого бы не случилось.
yudjin:
Лучше бы вы этого не писали! Понятно эмоции захлёстывают, все мы люди, но не так же отвратительно и грубо
---А я его понимаю.Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.И если бы вместо той-терьера была бы собака размером с кавказца или алабая,то такого бы не случилось.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 13:12
Цитата:
И что, эти знания повод "чтоб её так же об асфальт" ?
Я не защищаю другую сторону, у которой скорее всего и не было возможности содержать именно такую собаку и знать её кусючие возможности. Убивать конечно жестоко и не мыслимо, эмоции сказались видимо.
Но и набрасываться сейчас тоже уподобляться своре собак.
И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев. Они готовы вгрызться глоткой за своих друзей, ненавидят всех вокруг, косо посмотревших ... А почему мать не могла отстоять своего РЕБЕНКА?
Уже не ваш земляк:
Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.
Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.
И что, эти знания повод "чтоб её так же об асфальт" ?
Я не защищаю другую сторону, у которой скорее всего и не было возможности содержать именно такую собаку и знать её кусючие возможности. Убивать конечно жестоко и не мыслимо, эмоции сказались видимо.
Но и набрасываться сейчас тоже уподобляться своре собак.
И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев. Они готовы вгрызться глоткой за своих друзей, ненавидят всех вокруг, косо посмотревших ... А почему мать не могла отстоять своего РЕБЕНКА?
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 13:33
Цитата:
Отстоять перед кем или чем? Вы внимательно прочитали статью?
Цитата:
Учите своих детей НЕ подходить и НЕ тянуть свои ручонки к чужим собакам! У собаки нет статуса, как такового, собака считается личным имуществом человека. А я (как пример) не хочу, чтобы дети неадекватных родителей, да и адекватных тоже,прикасались к моему имуществу. Вечно лезут:какой плюшевый,какие резиночки и хвостики,какой медвежонок. Мимо идите, собака на вас внимания не обращает. Надо предполагать, что с собакой средних или крупных пород такого бы не случилось. Попробовала она бы об оземь шарахнуть, без рук бы осталась, как минимум. У яжмамаши проглядывается некая патология, на беззащитных оторвалась, ущербная.
А почему мать не могла отстоять своего РЕБЕНКА?
Отстоять перед кем или чем? Вы внимательно прочитали статью?
Цитата:
к животному подошли дети
Учите своих детей НЕ подходить и НЕ тянуть свои ручонки к чужим собакам! У собаки нет статуса, как такового, собака считается личным имуществом человека. А я (как пример) не хочу, чтобы дети неадекватных родителей, да и адекватных тоже,прикасались к моему имуществу. Вечно лезут:какой плюшевый,какие резиночки и хвостики,какой медвежонок. Мимо идите, собака на вас внимания не обращает. Надо предполагать, что с собакой средних или крупных пород такого бы не случилось. Попробовала она бы об оземь шарахнуть, без рук бы осталась, как минимум. У яжмамаши проглядывается некая патология, на беззащитных оторвалась, ущербная.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:00
Цитата:
если честно, странная позиция, уж извините!
Цитата:
Учите своих собак НЕ разевать свою пасть на детей, тянущих руки! Этому же учат вроде бы? Как вы на выставки тогда ходите?
Цитата:
А я, по наивности своей, почему-то считал, что любому владельцу такое внимание приятно, они прямо тают когда дети начинают играть с их питомцев... А вон оно чё оказывается... неадекваты покушаются на имущество.
Змея Подколодная:
.
.
если честно, странная позиция, уж извините!
Цитата:
Змея Подколодная:
Учите своих детей НЕ подходить и НЕ тянуть свои ручонки к чужим собакам!
Учите своих детей НЕ подходить и НЕ тянуть свои ручонки к чужим собакам!
Учите своих собак НЕ разевать свою пасть на детей, тянущих руки! Этому же учат вроде бы? Как вы на выставки тогда ходите?
Цитата:
Змея Подколодная:
Вечно лезут:какой плюшевый,какие резиночки и хвостики,какой медвежонок.
Вечно лезут:какой плюшевый,какие резиночки и хвостики,какой медвежонок.
А я, по наивности своей, почему-то считал, что любому владельцу такое внимание приятно, они прямо тают когда дети начинают играть с их питомцев... А вон оно чё оказывается... неадекваты покушаются на имущество.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
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- 278
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:13
У меня жила тойтерьер, когда малой снова захотел собачку, а жена была против крупных пород. Наша Бетти на людей практически не лаяла. А на детей ни разу. На собак бывало нечасто, но то со страху.
Может мы как хозяева были слишком спокойные, а может сказался наш опыт дрессировки. Мы с женой с детства с разными животными общаемся.
До тойтерьера был русский спаниель. Тот лаял только на проезжающие машины. На людей также ни разу.
Вообще собаки, особенно мелкие, перенимают характер своих хозяев.
Ну и дрессировка обязательно должна быть, ежедневная и терпеливая.
А с лета в нашем дворе приблудилась к детям бродячая сучка. Они ее так и прозвали "Хвостик". Уже и взрослые ее полюбили и подкармливают. Спокойная, как танк.
Может мы как хозяева были слишком спокойные, а может сказался наш опыт дрессировки. Мы с женой с детства с разными животными общаемся.
До тойтерьера был русский спаниель. Тот лаял только на проезжающие машины. На людей также ни разу.
Вообще собаки, особенно мелкие, перенимают характер своих хозяев.
Ну и дрессировка обязательно должна быть, ежедневная и терпеливая.
А с лета в нашем дворе приблудилась к детям бродячая сучка. Они ее так и прозвали "Хвостик". Уже и взрослые ее полюбили и подкармливают. Спокойная, как танк.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:13
Цитата:
И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев
---
Вот потому и злее,что вокруг только и слышно про то,что на всех надо надеть намордники,а тех, кто не надел - расстрелять!А вообще,человек несёт ответственность за того,кого приручил.И то, что вокруг стало намного больше брошенных животных,вина всех нас.Просто мы привыкли думать,что беря в дом животное для ребёнка,он автоматически станет ухаживать за ним.Но так происходит не всегда.Сколько я себя помню,у нас всегда дома была какая-то живность - кошки,собаки,а то и другое вместе.Родители при переезде в Россию забрали с собой овчарку и кота.Даже сейчас у сестры живут кошка и собака,мы с ней на местном Птичьем рынке взяли одновременно - она собаку(её собака,обыкновенная,из дворян,умерла от рака в возрасте 13 лет),а я взял котёнка.Никто не стал бросать своих питомцев при переезде в Самару.Я забрал кошку, она тоже своих не оставила. Но моя кошка сбежала,загуляв.Ибо в Бугуруслане она гуляла где хотела и когда хотела,а тут,живя на 9-ом этаже, не особо погуляешь.Хоть я выводил её периодически на прогулку.Убежала с молодым котом в кусты и пропала.Я её потом долго искал.Как-никак прожила со мной 7 лет.Просто надо учить своих детей ценить чужие жизни,даже животинок мелких.А какой урок преподнесла эта яжемать своему ребёнку?! Вот потом из таких и вырастают живодёры.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 04.10.2021 - 13:16]
yudjin:
И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев
---
Вот потому и злее,что вокруг только и слышно про то,что на всех надо надеть намордники,а тех, кто не надел - расстрелять!А вообще,человек несёт ответственность за того,кого приручил.И то, что вокруг стало намного больше брошенных животных,вина всех нас.Просто мы привыкли думать,что беря в дом животное для ребёнка,он автоматически станет ухаживать за ним.Но так происходит не всегда.Сколько я себя помню,у нас всегда дома была какая-то живность - кошки,собаки,а то и другое вместе.Родители при переезде в Россию забрали с собой овчарку и кота.Даже сейчас у сестры живут кошка и собака,мы с ней на местном Птичьем рынке взяли одновременно - она собаку(её собака,обыкновенная,из дворян,умерла от рака в возрасте 13 лет),а я взял котёнка.Никто не стал бросать своих питомцев при переезде в Самару.Я забрал кошку, она тоже своих не оставила. Но моя кошка сбежала,загуляв.Ибо в Бугуруслане она гуляла где хотела и когда хотела,а тут,живя на 9-ом этаже, не особо погуляешь.Хоть я выводил её периодически на прогулку.Убежала с молодым котом в кусты и пропала.Я её потом долго искал.Как-никак прожила со мной 7 лет.Просто надо учить своих детей ценить чужие жизни,даже животинок мелких.А какой урок преподнесла эта яжемать своему ребёнку?! Вот потом из таких и вырастают живодёры.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 04.10.2021 - 13:16]
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:25
Когда мы переехали со Старого КЖБИ на Маяковского,то завели овчарку.Назвали Аза.Сестра ею занималась,гуляла с ней возле трансформаторной будки возле педучилища,где собирались тогда все собачники.Воспитала её так,что глядя на неё,все,живущие в соседних домах,тоже стали заводить овчарок.Ходила рядом без поводка,выполняла все команды.Так что воспитать тоже надо уметь.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:29
Цитата:
А детей не учат не трогать чужое?))) Не подходить к незнакомым людям? Для Вас это нормально, как я понимаю.
Цитата:
Если к Вам подойдут и начнут в лицо совать руки свои, неважно кто, Вам понравится? Так вот, собаке это тоже не нравится! Независимо от того, ребенок это или взрослый человек. Собака, представляете, тоже живое существо. Так почему для Вас считается нормальным подойти к чужой собаке и тянуть к ней свои руки. Запасные в наличии что ли имеются? Я категорически против намордников, чтобы у собаки был шанс ответить, если ей пальцем в глаз начнут вдруг тыкать.
Цитата:
Я придерживаюсь той позиции, что к чужим собакам подходить нельзя. Разреши погладить- собака может прикусить слегка от избытка чувств. Может поцарапать. Испачкать, в конце концов. Где гарантия того, что ребенок адекватно отреагирует? А также его мамаша, которая сначала умилялась, а потом об землю шандарахнет.
Но я также за обязательное прохождение ОКД для собак служебных пород. И за социализацию собак в обществе. Моей собаке параллельно на идущих мимо людей. И люди, пожалуйста, мою собаку не трогайте. В противном случае,приглашаем на курсы социализации вместе с нашими собаками.
Этому же учат вроде бы?
А детей не учат не трогать чужое?))) Не подходить к незнакомым людям? Для Вас это нормально, как я понимаю.
Цитата:
Учите своих собак НЕ разевать свою пасть на детей, тянущих руки!
Если к Вам подойдут и начнут в лицо совать руки свои, неважно кто, Вам понравится? Так вот, собаке это тоже не нравится! Независимо от того, ребенок это или взрослый человек. Собака, представляете, тоже живое существо. Так почему для Вас считается нормальным подойти к чужой собаке и тянуть к ней свои руки. Запасные в наличии что ли имеются? Я категорически против намордников, чтобы у собаки был шанс ответить, если ей пальцем в глаз начнут вдруг тыкать.
Цитата:
А вон оно чё оказывается..
Я придерживаюсь той позиции, что к чужим собакам подходить нельзя. Разреши погладить- собака может прикусить слегка от избытка чувств. Может поцарапать. Испачкать, в конце концов. Где гарантия того, что ребенок адекватно отреагирует? А также его мамаша, которая сначала умилялась, а потом об землю шандарахнет.
Но я также за обязательное прохождение ОКД для собак служебных пород. И за социализацию собак в обществе. Моей собаке параллельно на идущих мимо людей. И люди, пожалуйста, мою собаку не трогайте. В противном случае,приглашаем на курсы социализации вместе с нашими собаками.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:37
Цитата:
ну утрировать не надо. А может положа лапу на сердце, вы скажите СКОЛЬКО собачников на 100% соблюдают утвержденные правила содержания собак в городе? Даже не стоит искать отговорки о невозможности выполнения, отсутствии площадок и тд и тп... песня всем известная. Но тогда и не заводите, если нет условий.
Цитата:
А вы не думали, что из облаенного или даже покусанного собакой, напуганного ребенка вырастет человек с психологической травмой, полученной в детстве? Он будет шарахатся от собак, никогда не заведёт в доме для себя и своих детей.
Уже не ваш земляк: только и слышно про то,что на всех надо надеть намордники,а тех, кто не надел - расстрелять!
ну утрировать не надо. А может положа лапу на сердце, вы скажите СКОЛЬКО собачников на 100% соблюдают утвержденные правила содержания собак в городе? Даже не стоит искать отговорки о невозможности выполнения, отсутствии площадок и тд и тп... песня всем известная. Но тогда и не заводите, если нет условий.
Цитата:
Уже не ваш земляк: Вот потом из таких и вырастают живодёры.
А вы не думали, что из облаенного или даже покусанного собакой, напуганного ребенка вырастет человек с психологической травмой, полученной в детстве? Он будет шарахатся от собак, никогда не заведёт в доме для себя и своих детей.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:50
Цитата:
Отличная позиция, браво! Прав у любителей животных, а по Вашему - "собачников", смею предположить и "кошатников" -совсем нету. Хвостатым не место в обществе?
Но тогда и не заводите, если нет условий
Отличная позиция, браво! Прав у любителей животных, а по Вашему - "собачников", смею предположить и "кошатников" -совсем нету. Хвостатым не место в обществе?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3167
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:52
Цитата:
Именно об этом и говорю..
У каждого из нас свои тараканы с детства, первый испуг допустим..
Да, большинство перенесет нормально.
А как быть с другими..
yudjin:
вы не думали, что из облаенного или даже покусанного собакой, напуганного ребенка вырастет человек с психологической травмой, получ
вы не думали, что из облаенного или даже покусанного собакой, напуганного ребенка вырастет человек с психологической травмой, получ
Именно об этом и говорю..
У каждого из нас свои тараканы с детства, первый испуг допустим..
Да, большинство перенесет нормально.
А как быть с другими..
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 14:59
Цитата:
Ну почему же? На территории частного дома, за забором, пожалуйста держите, там и выгуливайте. А если в многоэтажной застройке нет оборудованных мест для выгула, не надо засир...ть палисадники и детские площадки! Да и квартира - совершенно не подходящее место для большинства пород. Но такие мучения запертого имущества, конечно ничто, по сравнению с протянувшим руку соседским ребенком.
Змея Подколодная:
Хвостатым не место в обществе?
Хвостатым не место в обществе?
Ну почему же? На территории частного дома, за забором, пожалуйста держите, там и выгуливайте. А если в многоэтажной застройке нет оборудованных мест для выгула, не надо засир...ть палисадники и детские площадки! Да и квартира - совершенно не подходящее место для большинства пород. Но такие мучения запертого имущества, конечно ничто, по сравнению с протянувшим руку соседским ребенком.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 15:18
Цитата:
Вы в курсе, что есть собаки комнатного содержания, так почему я не могу завести собаку в квартире? Но,спасибо, что Вы разрешили в частном доме держать.
Цитата:
Вопрос спорный, кто заср.л площадки и палисадники. Пройтись под балконами любой многоэтажки -г...а собачьего не увидишь. Бычки,бутылки и т.д. В палисадниках страшно, знаете ли, собак выгуливать. Отсутствие площадок для выгула собак- это проблема всего общества или исключительно любителей животных? Как считаете, Юджин?)))
На территории частного дома, за забором, пожалуйста держите
Вы в курсе, что есть собаки комнатного содержания, так почему я не могу завести собаку в квартире? Но,спасибо, что Вы разрешили в частном доме держать.
Цитата:
нет оборудованных мест для выгула, не надо засир...ть палисадники и детские площадки
Вопрос спорный, кто заср.л площадки и палисадники. Пройтись под балконами любой многоэтажки -г...а собачьего не увидишь. Бычки,бутылки и т.д. В палисадниках страшно, знаете ли, собак выгуливать. Отсутствие площадок для выгула собак- это проблема всего общества или исключительно любителей животных? Как считаете, Юджин?)))
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