Отправлено: - 13:12

Уже не ваш земляк:

Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.

Цитата:И что, эти знания повод "чтоб её так же об асфальт" ?Я не защищаю другую сторону, у которой скорее всего и не было возможности содержать именно такую собаку и знать её кусючие возможности. Убивать конечно жестоко и не мыслимо, эмоции сказались видимо.Но и набрасываться сейчас тоже уподобляться своре собак.И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев. Они готовы вгрызться глоткой за своих друзей, ненавидят всех вокруг, косо посмотревших ... А почему мать не могла отстоять своего РЕБЕНКА?