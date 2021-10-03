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≡ "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42510
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
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Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
177
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 12:41
#15
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Цитата:
elektron:

Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно иногда умней некоторых людей. Может просто показалось.
---
Нет, не показалось. Так и есть.Да я бы за свою животинку любому бы люлей дал.Но обоснованно. Если я не сумел воспитать животное, тогда да, наказывайте. Но сейчас очень много развелось ненавистников всякой живности, что становится страшно.Ведь такие люди не видят разницы между человеком и животным. И я уверен - в семьях таких людей никогда не держали домашних животных.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
177
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 04.10.21 - 12:49
#16
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Цитата:
yudjin:

Лучше бы вы этого не писали! Понятно эмоции захлёстывают, все мы люди, но не так же отвратительно и грубо
---А я его понимаю.Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.И если бы вместо той-терьера была бы собака размером с кавказца или алабая,то такого бы не случилось.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7797
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 13:12
#17
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Человек же ясно написал,что содержали такую собаку,и имеют представление о её "возможностях" покусать.

И что, эти знания повод "чтоб её так же об асфальт" ?
Я не защищаю другую сторону, у которой скорее всего и не было возможности содержать именно такую собаку и знать её кусючие возможности. Убивать конечно жестоко и не мыслимо, эмоции сказались видимо.
Но и набрасываться сейчас тоже уподобляться своре собак.
И знаете, наблюдая за некоторыми (не всеми, подчеркиваю) собачниками, складывается ощущение, что они злее своих питомцев. Они готовы вгрызться глоткой за своих друзей, ненавидят всех вокруг, косо посмотревших ... А почему мать не могла отстоять своего РЕБЕНКА?
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