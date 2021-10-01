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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42510
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 01.10.21 - 10:01
Стоит только опубликовать видео, заметку или просьбу о том, чтобы обратили внимание на проблему нарушения ПДД, складирования мусора в неположенном месте или несогласованную работу коммунальных служб, ждите, что в скором времени в комментариях навешают эпитеты: стукач, терпила или даже крыса.
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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 17:11
Цитата:
Ну наверно не надо разжигать, провоцировать..
Тоже понять можно, он один, а эти начитавшиеся демократии и потому охамевшие некоторые родители днйствительно ведут себя по хамски..
Из той же серии, где Путин сказал про Замочить в сортире..
Ну или господин Лавров про дебилов..
Ну уж они то культурные люди..
Просто русский язык ну очень богатый по своему составу, смыслу..
Иначе чем так, порой не объяснить, не поймут..
yudjin:
керосинить
керосинить
Ну наверно не надо разжигать, провоцировать..
Тоже понять можно, он один, а эти начитавшиеся демократии и потому охамевшие некоторые родители днйствительно ведут себя по хамски..
Из той же серии, где Путин сказал про Замочить в сортире..
Ну или господин Лавров про дебилов..
Ну уж они то культурные люди..
Просто русский язык ну очень богатый по своему составу, смыслу..
Иначе чем так, порой не объяснить, не поймут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 703
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:12
Цитата:
Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!
Такчто думаю шокирующее вас слово, не ранило вас оставив кровоточащую рану?
yudjin:
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!
Такчто думаю шокирующее вас слово, не ранило вас оставив кровоточащую рану?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:37
Цитата:
Василий Шукшин был директором школы к примеру
Не сидевший,не блатной
По воспоминаниям современников мог такое завернуть что аж глазами все хлопали
Надо было гнать из школы его такого некультурного?
yudjin:
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
Слово то может и не блатное и не матерное, но из уст директора школы как-то странно слышать.
Василий Шукшин был директором школы к примеру
Не сидевший,не блатной
По воспоминаниям современников мог такое завернуть что аж глазами все хлопали
Надо было гнать из школы его такого некультурного?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 20:40
Цитата:
Также странно слышать от президента "сверхдержавы" что террористов надо мочить у сортирах))
Вроде КГБшник бывший из Питерских а выражается как шпана из подворотни
Монгол Шуудан:
Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!
Не менее странно слышать от ПреЗедента Великой Самостийной Державы, что он- неЛох! И тем более, неЛопух!
Также странно слышать от президента "сверхдержавы" что террористов надо мочить у сортирах))
Вроде КГБшник бывший из Питерских а выражается как шпана из подворотни
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 703
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 21:01
Цитата:
Ну канешно нет, что за странный вопрос!?
Их надо бутербродами с икрой подчевать!
Цитата:
Таки как правильно?
Цитата:
На Украине?
Или в Окраине?
Любопытно чтотоб этом думают сидящие под Крещатиком?
abaika95:
странно слышать от президента "сверхдержавы" что террористов надо мочить у сортирах))
странно слышать от президента "сверхдержавы" что террористов надо мочить у сортирах))
Ну канешно нет, что за странный вопрос!?
Их надо бутербродами с икрой подчевать!
Цитата:
abaika95:
Вроде КГБшник бывший из Питерских а выражается как шпана из подворотни
Вроде КГБшник бывший из Питерских а выражается как шпана из подворотни
Таки как правильно?
Цитата:
abaika95:
у сортирах))
у сортирах))
На Украине?
Или в Окраине?
Любопытно чтотоб этом думают сидящие под Крещатиком?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 46
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 22:21
Раз пошло про Украину, скоро дойдет до закона Годвина. Первый кто скажет: "фашист" - проиграл
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 23:10
Цитата:
Этот закон тут каждый раз.
Кто не согласен с мнением определенного большинства условно, тот фашист, нацист, такой как Гитлер и тд..
Меня например каждый божий раз в пылких дискуссиях стараются так представить..
Но..
Они считают себя выигравшей стороной .
На таких такие законы не действуют.
Потому что люди обозлены как то особо, с ненавистью, не знаю и не идя ни на какие компромиссы..
И эти люди как ни странно, являются отличными почитателями НГ..
Какой то парадокс..
Но на самом деле это культурные люди, такоаыми они себя считают всегда, уже по 10 и более лет..
Да, определенно это имеет быть место..
Alehander:
Раз пошло про Украину, скоро дойдет до закона Годвина. Первый кто скажет: "фашист" - проиграл
Раз пошло про Украину, скоро дойдет до закона Годвина. Первый кто скажет: "фашист" - проиграл
Этот закон тут каждый раз.
Кто не согласен с мнением определенного большинства условно, тот фашист, нацист, такой как Гитлер и тд..
Меня например каждый божий раз в пылких дискуссиях стараются так представить..
Но..
Они считают себя выигравшей стороной .
На таких такие законы не действуют.
Потому что люди обозлены как то особо, с ненавистью, не знаю и не идя ни на какие компромиссы..
И эти люди как ни странно, являются отличными почитателями НГ..
Какой то парадокс..
Но на самом деле это культурные люди, такоаыми они себя считают всегда, уже по 10 и более лет..
Да, определенно это имеет быть место..
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 02.10.21 - 23:18
Да и Украина в некоторых случаях, теперь подразумевается под словом фашисткое государство..
Так что теперь Годвина можно переделать и подставлять вместо Гитлера Порошенко или Зеленского, вообщем любого из президентов Украины, которого выбирает их народ..
Народ Украины ведь по мнению некоторых, выбирает только фашистов .
Ну да, это уже дебри..
Но, это наверно культурные дебри..
Тут же по феньке никто об этом не говорит..
Все гораздо культурнее..
Ну да, с некоторой злостью и сташной ненавистью..
Да, Культура она такая .
Так что теперь Годвина можно переделать и подставлять вместо Гитлера Порошенко или Зеленского, вообщем любого из президентов Украины, которого выбирает их народ..
Народ Украины ведь по мнению некоторых, выбирает только фашистов .
Ну да, это уже дебри..
Но, это наверно культурные дебри..
Тут же по феньке никто об этом не говорит..
Все гораздо культурнее..
Ну да, с некоторой злостью и сташной ненавистью..
Да, Культура она такая .
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 03.10.21 - 15:40
Цитата:
О как
Своего президента не придает наш гордый Варяг
Отмазывать будет до последнего)
Цитата:
Как культурно по президентски
А не как гопник
Цитата:
Надо спросить у них
Цитата:
Ну дык
Откровенные Фашисты очень не любят признавать что идут по пути фашизма
Как же так? Деды же воевали
Мы не можем быть фашистами))
А на деле
Русский мир,войны с соседями,аннексии,бомбадировки, агрессивная пропаганда и.т.д.
Монгол Шуудан:
Ну канешно нет, что за странный вопрос!? Их надо бутербродами с икрой подчевать! Цитата:
Ну канешно нет, что за странный вопрос!? Их надо бутербродами с икрой подчевать! Цитата:
О как
Своего президента не придает наш гордый Варяг
Отмазывать будет до последнего)
Цитата:
Монгол Шуудан:
Таки как правильно?
Таки как правильно?
Как культурно по президентски
А не как гопник
Цитата:
Монгол Шуудан:
На Украине? Или в Окраине? Любопытно чтотоб этом думают сидящие под Крещатиком?
На Украине? Или в Окраине? Любопытно чтотоб этом думают сидящие под Крещатиком?
Надо спросить у них
Цитата:
111:
Кто не согласен с мнением определенного большинства условно, тот фашист, нацист, такой как Гитлер и тд..
Кто не согласен с мнением определенного большинства условно, тот фашист, нацист, такой как Гитлер и тд..
Ну дык
Откровенные Фашисты очень не любят признавать что идут по пути фашизма
Как же так? Деды же воевали
Мы не можем быть фашистами))
А на деле
Русский мир,войны с соседями,аннексии,бомбадировки, агрессивная пропаганда и.т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 703
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 03.10.21 - 21:28
Цитата:
Так ты скажи, почему твоему преЗеденту необходимо обозначить, что он-неЛох и неЛопух?
Это зачем?
Не чтобы не путали? Или чтобы- не путались?
Или чтобы отличать, кто из преЗедентов лох, и кто-лопух?
И не путать их между особой?
Цитата:
Нуна тебя не угодишь!
Если преЗедент сказал что он -не лох, этого недостаточно!?
Требуется ещё что-то?
Цитата:
Спроси, в чем вопрос?
Уних, это ты про них? Своих?
Ок! Я понял. Кодовое слово. Уних- это- про них!
abaika95:
О как Своего президента не придает наш гордый Варяг Отмазывать будет до последнего)
О как Своего президента не придает наш гордый Варяг Отмазывать будет до последнего)
Так ты скажи, почему твоему преЗеденту необходимо обозначить, что он-неЛох и неЛопух?
Это зачем?
Не чтобы не путали? Или чтобы- не путались?
Или чтобы отличать, кто из преЗедентов лох, и кто-лопух?
И не путать их между особой?
Цитата:
abaika95:
Как культурно по президентски А не как гопник
Как культурно по президентски А не как гопник
Нуна тебя не угодишь!
Если преЗедент сказал что он -не лох, этого недостаточно!?
Требуется ещё что-то?
Цитата:
abaika95:
Надо спросить у них
Надо спросить у них
Спроси, в чем вопрос?
Уних, это ты про них? Своих?
Ок! Я понял. Кодовое слово. Уних- это- про них!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 04.10.21 - 12:11
Цитата:
Речь о периоде времени, когда зародилась "блатная культура" во времена Сталина и о стране, когда одни написали десятки миллионов доносов, а другие по ним посадили десятки миллионов людей.
---
Солженицына начитался?
Mr_negotive:
Речь о периоде времени, когда зародилась "блатная культура" во времена Сталина и о стране, когда одни написали десятки миллионов доносов, а другие по ним посадили десятки миллионов людей.
---
Солженицына начитался?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 04.10.21 - 12:21
Цитата:
комментаторами пургометами..
---
За что же ты так себя?!
111:
комментаторами пургометами..
---
За что же ты так себя?!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 04.10.21 - 12:25
Цитата:
Тут бы процитировать отрывки из знаменитой книги про тестя от беглого зятя, там подробно изложены все нюансы и моменты становления казахстанского государства
---
Ты читаешь запрещённую литературу?!
сайлау курманов:
Тут бы процитировать отрывки из знаменитой книги про тестя от беглого зятя, там подробно изложены все нюансы и моменты становления казахстанского государства
---
Ты читаешь запрещённую литературу?!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь по понятиям
Отправлено: 04.10.21 - 12:31
Цитата:
А Вы в мусор бытовой и Сталина вцепились. Тщательней надо. Тщательней.
---
Нечем. Нечем.Нечем тщательней. Вот если бы бы про пиво или куриц синих, то вовсю бы развернулся. А с автором не согласен. Лексика меняется, приходят те слова, которые ХОТЯТ услышать.А сейчас "постанова" (привет, автор!) такова, что такие слова быстрее доходят.Ну не языком же Пушкина говорить о проблемах страны!Тут на ум совсем другие слова приходят.
MAN:
А Вы в мусор бытовой и Сталина вцепились. Тщательней надо. Тщательней.
---
Нечем. Нечем.Нечем тщательней. Вот если бы бы про пиво или куриц синих, то вовсю бы развернулся. А с автором не согласен. Лексика меняется, приходят те слова, которые ХОТЯТ услышать.А сейчас "постанова" (привет, автор!) такова, что такие слова быстрее доходят.Ну не языком же Пушкина говорить о проблемах страны!Тут на ум совсем другие слова приходят.
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