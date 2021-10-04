Re: Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области

Отправлено: - 11:50

На трассах скорость нужно разрешить до 120 км/час, а между Рудным и Костанаем до 130 км/час. Де-юре должны 100 и 110 км/час, а де-факто ниже 120 никто уже не едет. Машины все скоростные, Жигулей и Москвичей почти уже нету; дорожное полотно хоть как то , но ремонтируют и для такой скорости оно пригодное.

Исскуственное ограничение скорости в ПДД - это КОРРУПЦИОННОЕ составляющее в работе жол-полицейских.