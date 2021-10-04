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≡ Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42510
Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
Отправлено: 04.10.21 - 09:36
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Сейчас они еще работают в тестовом режиме. В штатном режиме аппаратно-программные комплексы начнут работать с 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
175
Re: Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
Отправлено: 04.10.21 - 09:36
#1
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Миллионы вбухиваю в эту хрень,а потом бабло стрегут чтобы окупить затраты. Все изощряются и изощряются по обдираловки населения
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
716
Re: Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
Отправлено: 04.10.21 - 10:16
#2
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Не удивлюсь,если принадлежат они великолепной ненасытной семейке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2042
Re: Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
Отправлено: 04.10.21 - 11:50
#3
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На трассах скорость нужно разрешить до 120 км/час, а между Рудным и Костанаем до 130 км/час. Де-юре должны 100 и 110 км/час, а де-факто ниже 120 никто уже не едет. Машины все скоростные, Жигулей и Москвичей почти уже нету; дорожное полотно хоть как то , но ремонтируют и для такой скорости оно пригодное.
Исскуственное ограничение скорости в ПДД - это КОРРУПЦИОННОЕ составляющее в работе жол-полицейских.
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