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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42510
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
больные люди, ни ума ни культуры поведения. Собачку (беспомощную) жаль. хозяйке сил и в суд. Психушка по таким соседям плачет просто.
[Исправлено: elektron, 03.10.2021 - 09:40]
[Исправлено: elektron, 03.10.2021 - 09:40]
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 03.10.21 - 14:36
Одевайте намордники на собак, не пугайте и не кусайте маленьких детей .
И знайте, что за своего ребенка, если его покусает собака, каждая мать, каждый отец, должны поступить так же..
И знайте, что за своего ребенка, если его покусает собака, каждая мать, каждый отец, должны поступить так же..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:43
Цитата:
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются эти. От них шума больше, безобидные они.
111:
если его покусает собака
если его покусает собака
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются эти. От них шума больше, безобидные они.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:47
Цитата:
Кусаются и еще как..
Это же собака..
Завтра она азиата к себе в хату притащит, будет ровно тоже самое..
elektron:
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются
Кусаются и еще как..
Это же собака..
Завтра она азиата к себе в хату притащит, будет ровно тоже самое..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:53
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно иногда умней некоторых людей. Может просто показалось.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:56
Цитата:
Когда они калечат детей, из за того, что каким то людям надо взять игрушку на время к себе и потом выкинуть?
Посмотри, сколько из за них в Рудном бродячих собак, которые собираются в стаи и кидаются на детей..
Об этом конечно они не напишут..
elektron:
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно
Когда они калечат детей, из за того, что каким то людям надо взять игрушку на время к себе и потом выкинуть?
Посмотри, сколько из за них в Рудном бродячих собак, которые собираются в стаи и кидаются на детей..
Об этом конечно они не напишут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:02
Цитата:
Эта собачёнка никого не покалечила, ребёнок просто испугался. И что за испуг ребёнка, за которым не смотрели родители (иначе бы не полез и не испугался бы) должен кто то уереть?Цитата:
Речь не про бродячих. Всегда нужно адекватно реагировать.
111:
Когда они калечат детей
Когда они калечат детей
Эта собачёнка никого не покалечила, ребёнок просто испугался. И что за испуг ребёнка, за которым не смотрели родители (иначе бы не полез и не испугался бы) должен кто то уереть?Цитата:
111:
бродячих собак,
бродячих собак,
Речь не про бродячих. Всегда нужно адекватно реагировать.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:15
Цитата:
Хм..
На собаках это как то написано?
И да, испугай у тебя на Родине так ребенка, там сразу штраф и осудят по полной, потому что ребенок может и заикой и хоть что подцепить от испуга..
У нас на Родине детей пугать собакам можно?
У нас они какие то другие?
elektron:
Речь не про бродячих.
Речь не про бродячих.
Хм..
На собаках это как то написано?
И да, испугай у тебя на Родине так ребенка, там сразу штраф и осудят по полной, потому что ребенок может и заикой и хоть что подцепить от испуга..
У нас на Родине детей пугать собакам можно?
У нас они какие то другие?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14417
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:17
Цитата:
Тойчики - они же как кошки размером и стоят недёшево. Вряд ли такие будут бродячими.
111:
На собаках это как то написано?
На собаках это как то написано?
Тойчики - они же как кошки размером и стоят недёшево. Вряд ли такие будут бродячими.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:27
Цитата:
А кто в ответе за ребёнка, не родители ли?
111:
У нас на Родине детей пугать собакам можно? У нас они какие то другие?
У нас на Родине детей пугать собакам можно? У нас они какие то другие?
А кто в ответе за ребёнка, не родители ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7844
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:45
Цитата:
да ещё и хозяйке клок волос вырвали. Вместо того, что бы за дитятом смотреть. Вот извените меня, но с таким людом (боюсь иначе обозначить, хотя б..ло) как то на дистанции, причём большой, если вообще общаться хочется, точнее вообще не хочется как то.
Victor Yang:
Вряд ли такие будут бродячими.
Вряд ли такие будут бродячими.
да ещё и хозяйке клок волос вырвали. Вместо того, что бы за дитятом смотреть. Вот извените меня, но с таким людом (боюсь иначе обозначить, хотя б..ло) как то на дистанции, причём большой, если вообще общаться хочется, точнее вообще не хочется как то.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 170
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 03.10.21 - 20:31
Цитата:
Не могу проигнорировать и не ответить на этот бред. У самих была подобная миниатюрная собачка, есть знакомая, которая занимается разведением таких. Так вот, никого они не кусают! Они сами боятся всего и вся, буквально трясутся от страха, если вдруг что и тявкают так громко и истошно именно поэтому, чтоб хоть как-то отпугнуть "врага". А если и цапнет исподтишка, то настолько слабо, что этот укус не будет идти ни в какое сравнение даже с царапиной кошачьих когтей.
Про больших собак спорить не буду, намордники обязательны!
Но считать этих "плюшевых игрушек" потенциально опасными бредятина.
И та тварь, которая необоснованно накинулась на хозяйку и её собачку, заслужила того, чтоб её так же об асфальт.
111:
Кусаются и еще как.. Это же собака..
Кусаются и еще как.. Это же собака..
Не могу проигнорировать и не ответить на этот бред. У самих была подобная миниатюрная собачка, есть знакомая, которая занимается разведением таких. Так вот, никого они не кусают! Они сами боятся всего и вся, буквально трясутся от страха, если вдруг что и тявкают так громко и истошно именно поэтому, чтоб хоть как-то отпугнуть "врага". А если и цапнет исподтишка, то настолько слабо, что этот укус не будет идти ни в какое сравнение даже с царапиной кошачьих когтей.
Про больших собак спорить не буду, намордники обязательны!
Но считать этих "плюшевых игрушек" потенциально опасными бредятина.
И та тварь, которая необоснованно накинулась на хозяйку и её собачку, заслужила того, чтоб её так же об асфальт.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 528
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 10:00
У психически неуравновешенной нужно отнять ребёнка. Она не вырастит его нормальным. И лучше ей детей больше не заводить. Потом от детей таких родителей всем вокруг плохо, когда они вырастают.
Кстати, не исключено, что она и ребёнка своего избивает. Личность явно нездоровая. А отца семейства за угрозы надо привлечь к ответственности.
[Исправлено: Елена Пикельная, 04.10.2021 - 10:11]
Кстати, не исключено, что она и ребёнка своего избивает. Личность явно нездоровая. А отца семейства за угрозы надо привлечь к ответственности.
[Исправлено: Елена Пикельная, 04.10.2021 - 10:11]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7796
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 04.10.21 - 11:06
Цитата:
Лучше бы вы этого не писали! Понятно эмоции захлёстывают, все мы люди, но не так же отвратительно и грубо.
Николаич I:
И та тварь, которая необоснованно накинулась на хозяйку и её собачку, заслужила того, чтоб её так же об асфальт.
И та тварь, которая необоснованно накинулась на хозяйку и её собачку, заслужила того, чтоб её так же об асфальт.
Лучше бы вы этого не писали! Понятно эмоции захлёстывают, все мы люди, но не так же отвратительно и грубо.
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