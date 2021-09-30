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≡ Памяти Ольги Германовны Колоколовой
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42510
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 14:18
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29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор «Нашей Газеты» в 2003-м и 2005-2020 годах. Попрощаться с ней можно будет завтра, 1 октября, в 13.00, в Константино-Еленинском соборе Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3162
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:34
#30
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Помню она мне сказала, останься..
Может передумаешь..
Но я со своим скверным характером ушел, надо было просто кардинально что то менять в жизни..
Засиделся как говорится..
Это был наш последний разговор..
Да уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3162
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 23:40
#31
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Мы многие чувствовали наверно себя при ней как дети..
А она нам мама..
Мы злились на нее, спорили, любили..
А она нас отругивала, иногда шлепок давала, но любила не меньше..
Совсем как мать со своим дитя..
А мы уже взрослые дети хотели ее тепла, при этом часто шкодя и обзываясь друг на друга..
И если она любила больше другого по нашему мнению, мы завидовали этому по детски и частенько обижались, ставя ей в укор, что она нас не любит..
Да, весь форум, это все ее дети..
Такие разные..
Но она одна такая постоянная..
За это и любили..
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
515
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 01.10.21 - 00:07
#32
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Цитата:
111:
Помню она мне сказала, останься.. Может передумаешь..

А ведь я тоже за пару месяцев до конца конца проекта из своего гадкого характера распрощался и уже ушел (вышел из нашего чата гражданских журналистов)а она меня буквально "за уши вернула назад".
И мне тогда было очень стыдно, но это, как мне кажется, как то нас еще больше сдружило.
После проекта я как то "перегорел" и ... буквально после ее дня рождения мы ее поздравляем...
а ее уже нет. Как же так? За что ей такое?
Жаль!

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.10.2021 - 00:14]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10522
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 01.10.21 - 01:19
#33
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Очень ,очень печально. Соболезнование родным.
Мы всем сообществом были вместе много лет, уверен она останется в наших сердцах навсегда.
Очень жаль что не смогу прийти попрощатся.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2064
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 01.10.21 - 08:50
#34
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Соболезнования родным и близким. Светлая память
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7796
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 04.10.21 - 09:18
#35
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Коллеги вспоминают Ольгу Германовну
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13519
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 04.10.21 - 09:39
#36
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Цитата:
yudjin:
Коллеги вспоминают Ольгу Германовну


да , память..
только почему коллеги на полях нг промолчали..
которые здесь и в астане...

[Исправлено: alex_60, 04.10.2021 - 09:41]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2155
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 04.10.21 - 10:22
#37
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Соболезнование всем родным и близким. Всегда с нетерпением ждал статьи Ольги Германовны.
Цитата:
alex_60:
только почему коллеги на полях нг промолчали

Alex, дайте время редакции, для подготовки статьи, это ведь будет не некролог, а история о жизни замечательного журналиста и главреда, к сожалению рано ушедшего из жизни.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7796
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 04.10.21 - 11:02
#38
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Цитата:
Нурбанчик:
дайте время редакции, для подготовки статьи,

Считаю, уместно посвятить часть одного из печатных номеров газеты этому уникальному человеку. Воспоминания коллег и друзей, события из биографии, лучшие материалы и проекты, фото из архива.
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