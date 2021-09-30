Памяти Ольги Германовны Колоколовой

Отправлено: - 23:40

Мы многие чувствовали наверно себя при ней как дети..

А она нам мама..

Мы злились на нее, спорили, любили..

А она нас отругивала, иногда шлепок давала, но любила не меньше..

Совсем как мать со своим дитя..

А мы уже взрослые дети хотели ее тепла, при этом часто шкодя и обзываясь друг на друга..

И если она любила больше другого по нашему мнению, мы завидовали этому по детски и частенько обижались, ставя ей в укор, что она нас не любит..

Да, весь форум, это все ее дети..

Такие разные..

Но она одна такая постоянная..

За это и любили..