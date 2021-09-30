29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор «Нашей Газеты» в 2003-м и 2005-2020 годах. Попрощаться с ней можно будет завтра, 1 октября, в 13.00, в Константино-Еленинском соборе Костаная. Читать новость
Помню она мне сказала, останься.. Может передумаешь.. Но я со своим скверным характером ушел, надо было просто кардинально что то менять в жизни.. Засиделся как говорится.. Это был наш последний разговор.. Да уж..
Мы многие чувствовали наверно себя при ней как дети.. А она нам мама.. Мы злились на нее, спорили, любили.. А она нас отругивала, иногда шлепок давала, но любила не меньше.. Совсем как мать со своим дитя.. А мы уже взрослые дети хотели ее тепла, при этом часто шкодя и обзываясь друг на друга.. И если она любила больше другого по нашему мнению, мы завидовали этому по детски и частенько обижались, ставя ей в укор, что она нас не любит.. Да, весь форум, это все ее дети.. Такие разные.. Но она одна такая постоянная.. За это и любили..
111: Помню она мне сказала, останься.. Может передумаешь..
А ведь я тоже за пару месяцев до конца конца проекта из своего гадкого характера распрощался и уже ушел (вышел из нашего чата гражданских журналистов)а она меня буквально "за уши вернула назад". И мне тогда было очень стыдно, но это, как мне кажется, как то нас еще больше сдружило. После проекта я как то "перегорел" и ... буквально после ее дня рождения мы ее поздравляем... а ее уже нет. Как же так? За что ей такое? Жаль!
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