Отправлено: - 03:01

Уже не ваш земляк:

Да и с роднёй оставшейся я периодически общаюсь.

Цитата:Ну ты..Эта..Родня в Казахстане..Покажи фото, как они плохо живут тут и как их гоняют..Наглядно очень интересно.Может и я чухну отсюда, если ты меня убедишь..Или ты все таки провоцируешь?