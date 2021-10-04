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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:01
Цитата:
Ну ты..
Эта..
Родня в Казахстане..
Покажи фото, как они плохо живут тут и как их гоняют..
Наглядно очень интересно.
Может и я чухну отсюда, если ты меня убедишь..
Или ты все таки провоцируешь?
Уже не ваш земляк:
Да и с роднёй оставшейся я периодически общаюсь.
Да и с роднёй оставшейся я периодически общаюсь.
Ну ты..
Эта..
Родня в Казахстане..
Покажи фото, как они плохо живут тут и как их гоняют..
Наглядно очень интересно.
Может и я чухну отсюда, если ты меня убедишь..
Или ты все таки провоцируешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:08
И вообще..
Форум превратился в форум уехавших, которые камня на камне не оставляют, чтоб пришел сюда кто то новенький местный..
Так и гонят тут про съеденых малшиков на обед и девошек на ужин..
Раньше хоть кто то тут был местным..
А сейчас кроме абайки никого и эти неместные еще умудряютмя за ним бегать по пятам..
Ну уехали и?
Надо обокакать свою бывшую Родину и?
Обокакали..
Дальше то чего?
Форум превратился в форум уехавших, которые камня на камне не оставляют, чтоб пришел сюда кто то новенький местный..
Так и гонят тут про съеденых малшиков на обед и девошек на ужин..
Раньше хоть кто то тут был местным..
А сейчас кроме абайки никого и эти неместные еще умудряютмя за ним бегать по пятам..
Ну уехали и?
Надо обокакать свою бывшую Родину и?
Обокакали..
Дальше то чего?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:12
Дошло вообще до дебилизма..
Проблемы Костаная типа решают тут на сайте уехавшие лет 25 назад..
И что же они решают?
Да так, трепятся языком, когда они жили тут, ничего не решили, а как они живут у других, типа поумнели?
Да их там местные трясут мама не горюй..
А тут такие правильные..
Проблемы Костаная типа решают тут на сайте уехавшие лет 25 назад..
И что же они решают?
Да так, трепятся языком, когда они жили тут, ничего не решили, а как они живут у других, типа поумнели?
Да их там местные трясут мама не горюй..
А тут такие правильные..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:14
Цитата:
Сх..ли ты это утверждаешь, клоун?
111:
А ты двже ливер не знаешь что такое..
А ты двже ливер не знаешь что такое..
Сх..ли ты это утверждаешь, клоун?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:20
Уехал за целых 300 км в Россию..
И?
Стал умнее..
Через полгода..
Прочитав интернет..
Знает как и что строить, как распределять..
Хм..
А ты чего тут спрашивается, был бараном что ли и ничего не кумекал в этом?
Зачем?
Зачем тут гнать понты, что ты внезапно стал умен?
А раньше у тебя мозги не доходили до чего то?
Зачем ты тут оазводишь понты, как лно нужно?
А давай уедем к инопланетянам и тоже начнем учить, как жить там на чужбине и чему радоваться..
И?
Стал умнее..
Через полгода..
Прочитав интернет..
Знает как и что строить, как распределять..
Хм..
А ты чего тут спрашивается, был бараном что ли и ничего не кумекал в этом?
Зачем?
Зачем тут гнать понты, что ты внезапно стал умен?
А раньше у тебя мозги не доходили до чего то?
Зачем ты тут оазводишь понты, как лно нужно?
А давай уедем к инопланетянам и тоже начнем учить, как жить там на чужбине и чему радоваться..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:22
Уехали..
В страны Нато..
Учат нас как любить брошенных собак..
Хорошо..
А как же афганцы, падающие с самолетов?
Как те, которым сейчас режут головы?
О собачках в Рудном начали беспокоиться..
Ну это ли по Лаврову не дебилизм?
В страны Нато..
Учат нас как любить брошенных собак..
Хорошо..
А как же афганцы, падающие с самолетов?
Как те, которым сейчас режут головы?
О собачках в Рудном начали беспокоиться..
Ну это ли по Лаврову не дебилизм?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:28
Да, тут в Казахстане они платят какие то гранты.
Надеюсь скоро мы как и в России признаем их агентами госдепа, ведь деньги идут оттуда, типа на благотворительность и прочее..
Закрывать надо такие, благотворительные кампашки от стран Нато..
И уже давно...
Ясный перец чего они хотят, хотят чтобы мы посорились с Россией и воссоединидись как Украина с Ойропой..
Подачками решили нас взять..
Надеюсь скоро мы как и в России признаем их агентами госдепа, ведь деньги идут оттуда, типа на благотворительность и прочее..
Закрывать надо такие, благотворительные кампашки от стран Нато..
И уже давно...
Ясный перец чего они хотят, хотят чтобы мы посорились с Россией и воссоединидись как Украина с Ойропой..
Подачками решили нас взять..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:29
Цитата:
Цитата:
Конечно дебилизм. Лететь нужно внутри самолета, а не снаружи.
111:
А как же афганцы, падающие с самолетов?
А как же афганцы, падающие с самолетов?
Цитата:
111:
Ну это ли по Лаврову не дебилизм?
Ну это ли по Лаврову не дебилизм?
Конечно дебилизм. Лететь нужно внутри самолета, а не снаружи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:31
Цитата:
Так это Абайка хочет. Дружбан твой.
111:
Ясный перец чего они хотят, хотят чтобы мы посорились с Россией
Ясный перец чего они хотят, хотят чтобы мы посорились с Россией
Так это Абайка хочет. Дружбан твой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:31
И за подачки мы их должны целовать..
Ну так заберите, как Анжелина Жоли тех, кому подачки кидаете..
Слабо?
Ну так заберите, как Анжелина Жоли тех, кому подачки кидаете..
Слабо?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:33
Цитата:
Цинизм..
Бросили миллионы и теперь говорят что снутри самолета..
Да, еще сюда подачку дай, чтоб и тут вас уважали..
maxsaf:
Лететь нужно внутри самолета, а не снаружи.
Лететь нужно внутри самолета, а не снаружи.
Цинизм..
Бросили миллионы и теперь говорят что снутри самолета..
Да, еще сюда подачку дай, чтоб и тут вас уважали..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:34
Цитата:
Кого бросили. Афганцев в Афгане? Так это их дом, если че.
111:
Бросили миллионы и теперь говорят что снутри самолета..
Бросили миллионы и теперь говорят что снутри самолета..
Кого бросили. Афганцев в Афгане? Так это их дом, если че.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:35
Цитата:
Обойдешься
111:
Да, еще сюда подачку дай, чтоб и тут вас уважали..
Да, еще сюда подачку дай, чтоб и тут вас уважали..
Обойдешься
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:38
Сидят тут расфуфыренные, как их научили там янки, и учат еще нас..
А не пошли бы вы все вместе к черту?
Зачем нас настраиваете против России?
У нас вроде все с этим ровно.
Но вы же провоцируете.
Ладно бы вы тут жили, но вы то просто так, по заданию госдепа..
А не пошли бы вы все вместе к черту?
Зачем нас настраиваете против России?
У нас вроде все с этим ровно.
Но вы же провоцируете.
Ладно бы вы тут жили, но вы то просто так, по заданию госдепа..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.10.21 - 03:40
Цитата:
А че ты у кента своего Абайки не спросишь? Ссыкотно?
111:
Зачем нас настраиваете против России?
Зачем нас настраиваете против России?
А че ты у кента своего Абайки не спросишь? Ссыкотно?
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