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≡ Про "любимый" KazPost . Это наши грабли и мы их будем топтать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42509
Про "любимый" KazPost . Это наши грабли и мы их будем топтать
Отправлено: 03.10.21 - 09:53
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С недавнего времени все пользователи приложения Post.kz при проверке своих банковских карт получают такое уведомление. Консультанты 1499 дружно посылают в отделения сверять данные. Иначе никак.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7793
Про "любимый" KazPost . Это наши грабли и мы их будем топтать
Отправлено: 03.10.21 - 09:53
#1
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Цитата:
при проверке своих банковских карт получают такое уведомление.

Зашел на сайт. Раньше проверял карточку ребенка здесь. Сейчас попробовал. Выдало, что вообще карт не обнаружено. Прекрасно. Всё в духе казпошты.
https://d.radikal.ru/d15/2110/36/32afa775db1d.jpg
Пусть ответят как быть?

[Исправлено: yudjin, 03.10.2021 - 09:55]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
713
Re: Про "любимый" KazPost . Это наши грабли и мы их...
Отправлено: 03.10.21 - 20:49
#2
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На кой черт с этой долбопочтой вообще связываться? Надо выходить на акимат по поводу соц.карт, пусть занимаются с другим поставщиком.
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