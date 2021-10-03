Отправлено: - 09:53

при проверке своих банковских карт получают такое уведомление.

[Исправлено: yudjin, 03.10.2021 - 09:55]

Цитата:Зашел на сайт. Раньше проверял карточку ребенка здесь. Сейчас попробовал. Выдало, что вообще карт не обнаружено. Прекрасно. Всё в духе казпошты.Пусть ответят как быть?