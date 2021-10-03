А если бы они дома что то делали, делились, советами и все такое, но им надо ругаться.. Я вот сейчас за душевую наконец то взялся, силиконили при установке где то лет 15 назад.. Теперь надо все сдирать, и заново.. Кто то из старичков может так? Нет..
Мда уш.. Определенно, не наш, не поддерживая свою же заданную тему, означает что сильно обиделся.. Где там с Канады, который привык тоже чесать об этом, пожалуйста, поставь Лайк ему за неожиданную находку..
А может он как голодным собакам, которые пугают детей, бросил голую кость и кричит - ешьте собаки? Смотря на несчастных свысока, с 9го этажа, где знает не то что каждого мигранта, а и каждых их детей по имени и нику, тусуясь с ними в местном чате - Мигранты нашего раёна...
Ну какой смысл к примеру, обсуждать уезжающих из КЗ? Сто раз уже обсуждали. Аргументы Абайки тоже всем известны - "а в России зато..." ну вы поняли. Он возьмет баварского пивка, и будет секаса делать, популяцию тигров восстанавливать. Народ уезжает, а население только растет. Благодаря Абайке.
Я готов побуждать что-то новое или неожиданное. Например шествие правого сектора по городам КЗ с факелами. Ну или как 111-му пришлось идти на курсы казахского. После получения инвалидности, за то что на улице ночью не смог подсказать, как пройти в библиотеку, на казахском.
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