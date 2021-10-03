Отправлено: - 19:56

111:

Где там с Канады, который привык тоже чесать об этом, пожалуйста, поставь Лайк ему за неожиданную находку..

Цитата:Я ниче неожиданного не увидел, обсуждать тут больше нечего. Чел накидал ссылок, а сам смылся - и кто с кем беседовать теперь должен?