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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 671 из 672«1...669670671672»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 17:14
#10051
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Цитата:
abaika95:
Путин-Пыня Это смешно

---- А Нурик с токалкой ?? Еще смешнее :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 17:14
#10052
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А если бы они дома что то делали, делились, советами и все такое, но им надо ругаться..
Я вот сейчас за душевую наконец то взялся, силиконили при установке где то лет 15 назад..
Теперь надо все сдирать, и заново..
Кто то из старичков может так?
Нет..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 17:15
#10053
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

--- Уж лучше про кухни рассказывай!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 18:26
#10054
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Мда уш..
Определенно, не наш, не поддерживая свою же заданную тему, означает что сильно обиделся..
Где там с Канады, который привык тоже чесать об этом, пожалуйста, поставь Лайк ему за неожиданную находку..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 18:45
#10055
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А может он как голодным собакам, которые пугают детей, бросил голую кость и кричит - ешьте собаки?
Смотря на несчастных свысока, с 9го этажа, где знает не то что каждого мигранта, а и каждых их детей по имени и нику, тусуясь с ними в местном чате - Мигранты нашего раёна...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 18:59
#10056
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Интересно, куда делись мои друзья доктор Шизо или Сизо, и Лилька?
Им стало тоже неинтересно на форуме без меня?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 19:00
#10057
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Не наш хоть появился, завидев меня, тоже ведь исчез, или тупо выкинули его после того, как я ушел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 19:02
#10058
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Ладно, надо ехать в свой уже Готем в Костанай..
Наводить порядок там..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 19:56
#10059
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Цитата:
111:
Где там с Канады, который привык тоже чесать об этом, пожалуйста, поставь Лайк ему за неожиданную находку..

Я ниче неожиданного не увидел, обсуждать тут больше нечего. Чел накидал ссылок, а сам смылся - и кто с кем беседовать теперь должен?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:01
#10060
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну какой смысл к примеру, обсуждать уезжающих из КЗ? Сто раз уже обсуждали. Аргументы Абайки тоже всем известны - "а в России зато..." ну вы поняли. Он возьмет баварского пивка, и будет секаса делать, популяцию тигров восстанавливать. Народ уезжает, а население только растет. Благодаря Абайке. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 03.10.2021 - 20:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:06
#10061
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Я готов побуждать что-то новое или неожиданное. Например шествие правого сектора по городам КЗ с факелами. Ну или как 111-му пришлось идти на курсы казахского. После получения инвалидности, за то что на улице ночью не смог подсказать, как пройти в библиотеку, на казахском. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:09
#10062
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Не земляк поленился написать, что там по этим ссылкам, ну или хотя бы пару абзацев оттуда скопипастил бы. Накидал как собакам, и на че он надеялся?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10363
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:12
#10063
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Цитата:
maxsaf:
Аргументы Абайки тоже всем известны - "а в России зато.

Эти аргументы работают для тигров из России
Для вас аргументы персонализированные про Канаду
Ну и про рашку
Вы же ее тайно любите но ехать туда почему то не хотите)))
Цитата:
maxsaf:
Он возьмет баварского пивка, и будет секаса делать, популяцию тигров восстанавливать.

Судя по вашей риторике вы уже взяли себе пивка
Бутылочки две))
Перебор конечно для вашего организма
Но это не повод делать новых....тигров
Разберитесь со старыми сначала)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10363
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:14
#10064
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Цитата:
Гога:
А Нурик с токалкой ?? Еще смешнее

Ну хихикай не запрещаю же
Ещё)
Цитата:
maxsaf:
Накидал как собакам, и на че он надеялся?

Точно
Бутылочку вы пригубили безалгольгоного
И теперь буянить начали))
Пиво не шутки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 20:16
#10065
Комментарий удален модератором.
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