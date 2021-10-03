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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 14:40
#10036
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ты лучше жри синих курей и пей пиво, желательно побольше. Ибо в своём обычном пьянском состоянии ты такое несёшь, что "дурь каждому видна".А с животным я дискутировать

Ну вот видишь..
Я уже виноват, чтобы не сказал..
Ну а ты можешь радоваться, ты получил внимание, за то что тут занимаешься разжиганием на нац темы..
Скоро думаю получишь и от модераторов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 14:53
#10037
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

По закону Годвина, о котором сказал тут недавно журналист,ты уже проиграл, начав писать на разжигающие рознь националистические комментарии и призывая, таких же как ты, осуждать целые народы..
Видишь, никто вменяемый не начинает говорить на твои темы..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:03
#10038
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Тигр из Самары уже не знает как на себя внимание обратить
И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то
А на деле всем......
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:05
#10039
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Цитата:
111:
Интересная подача от местных форумчан материала, чтобы вызвать абайку и начать дискутировать на нацтему.. Чтобы что? Чтобы обвинить потом его же, что он снова начал.. Ну.. Неплохо..

Обиженные всегда так делают))
Сначала истерят а потом получают по носу и бегут жаловаться на русофобность))
Малый народ какой-то
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:08
#10040
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Цитата:
serg kost:
Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.

Верный в северном Казахстане находится?
Прямо напиши
Да или нет?)
Цитата:
Гога:
____А тебе самому так называть страшно?

Просто как-то не остроумно
Путин-Пыня
Это смешно Цитата:
elektron:
Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше

Ещё раз напишите
Тигггр)Цитата:
elektron:
вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.

Ааа воно оно че
Когда ваш друг тигр, баранов тиграми называет это честь,совесть,такт и чувство юмора?)))
Так и знал
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:11
#10041
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Цитата:
111: , чтобы вызвать абайку

Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового" :lol:

О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал! Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать). Абайка, а ты прям и работаешь психологом? А где? В гос учреждении каком-нибудь.

[Исправлено: Victor Yang, 03.10.2021 - 15:14]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:15
#10042
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Из Росиии уезжают молодые айтишники инженеры и врачи
А приезжают таджики,мойщики машин,сборщики кухонь и старые кандасы пенсионеры
Ссылок полный интернет)
Население спивается и демографически вымирает
Россияне (Русские) детей не хотят заводить
От силы по одному ребенку
Правительство уже не знает что придумать чтобы стимулировать рождаемость у титульной нации потомучто в итоге дегастанцы и ччеченцы и мигранты из средней Азии повышают демографию своих наций а русские нет
Россия идёт по пути Франции над которой так долго смеялась
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:19
#10043
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Цитата:
Victor Yang:
О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал!

Нет
Зачем перед тиграми бисер метать?))
Цитата:
Victor Yang:
Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать).

Троллить ты хотел наверно написать?
Троллить и издеваться))
Цитата:
Victor Yang:
Абайка, а ты прям и работаешь психологом?

Прям да
Цитата:
Victor Yang:
В гос учреждении каком-нибудь.

Раньше да а щас нет
Частное НПО у меня на средства Сороса и госдепа США
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:20
#10044
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Цитата:
abaika95:
Тигр из Самары уже не знает как на себя внимание обратить И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то А на деле всем......

Хех..
Даже абайка не клюет!
С кем не наш собрался дискутировать?
Или просто сопли жевать хочет, обсуждая чего то, что сам навыдумывал?
Нет, чтобы от себя что то сказать, а он на ссылки..
Тогда и обсуждай там под статьями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:22
#10045
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Цитата:
Victor Yang:
Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового

Без него форум умирает..
Он один тут на всех, и все на него..
Ну разумеется на определенные темы..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:29
#10046
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Цитата:
111:
Без него форум умирает..

Чет патетика какая-то
Форум уже умер
10-15 человек сидят всего
Малая группка
Новые не приходят
Все новые это хорошо забытые старые
А если на форуме нового притока нет
Он превращается в болото
Это болото ещё миллионы лет может существовать
Так и будет продолжаться
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:33
#10047
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Цитата:
abaika95:
Верный в северном Казахстане находится?

А при чем тут Верный?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10356
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:34
#10048
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Цитата:
serg kost:
А при чем тут Верный?

Просто ответь
Да или нет?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7843
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 16:06
#10049
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Цитата:
abaika95:
Форум уже умер

Кто виноват и что делать? ;-) Цитата:
abaika95:
Новые не приходят

Так некоторые им тут слова сказать не дают.Цитата:
abaika95:
Все новые это хорошо забытые старые

те что остались. Как бы в светлом будущем вам вообще не пришлось бы тут диалоги вести. :lol:
Хотя врядли, есть тут ещё один, номмером выше вашего. Но там дискуссию не построишь. :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 17:11
#10050
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Цитата:
abaika95:
Форум уже умер 10-15 человек сидят всего

Их уже обычные темы не вставляют, новичков ушатали сразу..
Ни одного за последние 2.5 года..
Да, появились какие то гражданские журналисты правда, да и то, чего с них взять.
В дискуссии со старичками вступать, это же надо измараться как то..
А вот комментаторов не приходит..
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