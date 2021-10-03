Отправлено: - 14:40

Уже не ваш земляк:

ты лучше жри синих курей и пей пиво, желательно побольше. Ибо в своём обычном пьянском состоянии ты такое несёшь, что "дурь каждому видна".А с животным я дискутировать

Цитата:Ну вот видишь..Я уже виноват, чтобы не сказал..Ну а ты можешь радоваться, ты получил внимание, за то что тут занимаешься разжиганием на нац темы..Скоро думаю получишь и от модераторов..