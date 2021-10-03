Отправлено: - 14:07

Mr_negotive:

Так если семена в закрома заложены с той осени, то и стоить должны так же, как тогда? И это несмотря на то, что новые нужно закладывать по новой цене? Или если семена свои, то они ничего не стоят, так получается...

Цитата:Без разницы почем семена,можно купить семена потратить горючее,а картошку продавать по 50 тнг,если кто не помнит то такая цена была весной в мае-июне месяце 2 года подряд если не ошибаюсь в 2018-2019,хоть кто нибудь поинтересовался каково тогда было производителям?Всем было на...ь,так почему теперь производитель должен за кого то думать и переживать?