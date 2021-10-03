21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина. Читать новость
да мы наблюдаем результаты "мудрого" руководства Назарбаева. Долгов куча, многомиллиардные - 160 миллиардов баксов. Во как науправляли и наруководили. И этот долг тоже уже заложен в ценники на продукты и топливо. Расплачивается конечный потребитель, т.е. мы граждане страны.
Причину высоких цен на сельхозпродукцию еще в 2020 году объяснила депутат мажилиса Наринэ Микаелян. По ее словам, продукты питания от поля до места реализации проходят через несколько посредников и зачастую дорожают в 2-3 раза, а розничные продавцы прилично повышают их еще.
Это фишка такая,от собственной беспомощности валить всё на перекупщиков спекулянтов. Если спекулянты накрутили в рознице 2 цены и в данный момент картошка у них 180-190,то получается у производителя она должна стоить 90-95 не так ли? заходим на сайт КХ"Терра" и что мы видим картошечка то по 170 https://d.radikal.ru/d37/2110/af/9267640cd60d.png Неувязочка получется у тов.Воронина,ведь спекулянты накручивают 100-200% ,на меньшее никак не согласны и тогда в рознице картоп должен стоить как минимум 340тнг. Ну и кто теперь виноват,а тов.Воронин ?
Уголь дорожает не потому, что дорожает электроэнергия для добычи, а потому, что его не хватает во всем мире. В борьбе с загрязнением позакрывали шахты. А тут и слишком холодная зима с очень жарким летом потребовали выкачать газ из хранилищ. Впридачу штиль на несколько недель остановил плантации ветряков. Возник сильный дефицит энергии. Дорожает всё топливо, особенно газ. Подорожавший газ на многих заводах остановил производство удобрений. Снова подорожает картофель, и не только. Про семена опять же не в тему. Сортовой материал более урожайный, и меньше болеет. А собранные после выращивания семена и клубни уже могут не обладать нужными свойствами, особенно после второго-третьего цикла посадки. Снижаются урожайность и иммунитет. В общем, невыгодно по деньгам.
Одно мне непонятно - как цена на семена повлияла на стоимость продукции? Думаю, что это неуклюжее и неправдоподобное объяснение. Я не агроном, но, исходя из жизненного опыта, знаю, что семена картофеля закладываются с осени и, как правило, свои./// Так если семена в закрома заложены с той осени, то и стоить должны так же, как тогда? И это несмотря на то, что новые нужно закладывать по новой цене? Или если семена свои, то они ничего не стоят, так получается...
Как бы это странно не звучало,но цену повышают сами покупатели. Если в магазине "Терра" выстраивается очередь из 40-50 машин,значит есть спрос и люди готовы покупать по 160-170 тнг,тогда почему бы не продать? Производитель-это не благотворительная организация,если что они овощи выращивают для того что бы заработать,а если кого то не устраивает ценник то пожалуйста лопату в руки и вперёд пахать. Вот serg kost пишет же ,что дача-это супер выгодно,а Юджин фотки выкладывал с урожаем картошки.
Mr_negotive: Так если семена в закрома заложены с той осени, то и стоить должны так же, как тогда? И это несмотря на то, что новые нужно закладывать по новой цене? Или если семена свои, то они ничего не стоят, так получается...
Без разницы почем семена,можно купить семена потратить горючее,а картошку продавать по 50 тнг,если кто не помнит то такая цена была весной в мае-июне месяце 2 года подряд если не ошибаюсь в 2018-2019,хоть кто нибудь поинтересовался каково тогда было производителям? Всем было на...ь,так почему теперь производитель должен за кого то думать и переживать?
рихард: да мы наблюдаем результаты "мудрого" руководства Назарбаева. Долгов куча, многомиллиардные - 160 миллиардов баксов. Во как науправляли и наруководили. И этот долг тоже уже заложен в ценники на продукты и топливо. Расплачивается конечный потребитель, т.е. мы граждане страны.
Мда Экономические аналитики вышли из чата Остались только тов.Воронин и Рихард))
Добринцофф: serg kost пишет же ,что дача-это супер выгодно
Дача это надёжность, обучение детей труду, вкуснее магазинных овощи, фрукты и ягоды. Это не лежание на диване, а движение и свежий воздух. Это как забота о живом существе, которое мотивирует двигаться, действовать, думать, жить наконец. У дачи кроме очевидных плюсов есть и неочевидные, которые многие понимают только с возрастом. И наконец, это запасное занятие в трудные времена, которые у нас уже были, и ещё будут.
serg kost: У дачи кроме очевидных плюсов есть и неочевидные, которые многие понимают только с возрастом.
Конечно Мы все тут понимаем Дача это сублимация Все дачники доказывают что ходят туда только ради вкусных домашних овощей и отдыха Но всем то понятно Что это такой побег от себя Кто-то спивается,кто-то снюхивается а дачники при любой возможности бегут на дачу) от этого столько пенсионеров там Старики,одинокие,депрессивные нашли в даче выхлоп и цель до конца жизни)) У Ведлер интересно есть дача???...
Добринцофф: Если спекулянты накрутили в рознице 2 цены и в данный момент картошка у них 180-190,то получается у производителя она должна стоить 90-95 не так ли? заходим на сайт КХ"Терра" и что мы видим картошечка то по 170
Цитата:
Добринцофф: Как бы это странно не звучало,но цену повышают сами покупатели. Если в магазине "Терра" выстраивается очередь из 40-50 машин,значит есть спрос и люди готовы покупать по 160-170 тнг,тогда почему бы не продать?
Ну так по твоей теории и получается что по гамбургскому счету картошка и стоит 90-95 тнг Но т.к. спрос на нее огромный сейчас то спекулянты типо К/Х Терра и накручивают цену под 100% Дикий капитализм это называется Когда государство поставило предпренимателя в такие райские условия что последний начинает наглеть Но тронуть его нельзя потомучто он сразу обидется и уйдет с рынка)) Ну или начнет на митинги выходить а этого у нас почему-то до сих пор боятся В итоге страдает покупатель
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