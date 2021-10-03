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"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42508
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:34
больные люди, ни ума ни культуры поведения. Собачку (беспомощную) жаль. хозяйке сил и в суд. Психушка по таким соседям плачет просто.
[Исправлено: elektron, 03.10.2021 - 09:40]
[Исправлено: elektron, 03.10.2021 - 09:40]
Re: "Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного...
Отправлено: 03.10.21 - 14:36
Одевайте намордники на собак, не пугайте и не кусайте маленьких детей .
И знайте, что за своего ребенка, если его покусает собака, каждая мать, каждый отец, должны поступить так же..
И знайте, что за своего ребенка, если его покусает собака, каждая мать, каждый отец, должны поступить так же..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:43
Цитата:
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются эти. От них шума больше, безобидные они.
111:
если его покусает собака
если его покусает собака
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются эти. От них шума больше, безобидные они.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:47
Цитата:
Кусаются и еще как..
Это же собака..
Завтра она азиата к себе в хату притащит, будет ровно тоже самое..
elektron:
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются
Собака ни кого не покусала, да и не кусаются
Кусаются и еще как..
Это же собака..
Завтра она азиата к себе в хату притащит, будет ровно тоже самое..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:53
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно иногда умней некоторых людей. Может просто показалось.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 14:56
Цитата:
Когда они калечат детей, из за того, что каким то людям надо взять игрушку на время к себе и потом выкинуть?
Посмотри, сколько из за них в Рудном бродячих собак, которые собираются в стаи и кидаются на детей..
Об этом конечно они не напишут..
elektron:
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно
Да, иногда мне кажется, что иногда и некоторые животные действительно
Когда они калечат детей, из за того, что каким то людям надо взять игрушку на время к себе и потом выкинуть?
Посмотри, сколько из за них в Рудном бродячих собак, которые собираются в стаи и кидаются на детей..
Об этом конечно они не напишут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:02
Цитата:
Эта собачёнка никого не покалечила, ребёнок просто испугался. И что за испуг ребёнка, за которым не смотрели родители (иначе бы не полез и не испугался бы) должен кто то уереть?Цитата:
Речь не про бродячих. Всегда нужно адекватно реагировать.
111:
Когда они калечат детей
Когда они калечат детей
Эта собачёнка никого не покалечила, ребёнок просто испугался. И что за испуг ребёнка, за которым не смотрели родители (иначе бы не полез и не испугался бы) должен кто то уереть?Цитата:
111:
бродячих собак,
бродячих собак,
Речь не про бродячих. Всегда нужно адекватно реагировать.
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:15
Цитата:
Хм..
На собаках это как то написано?
И да, испугай у тебя на Родине так ребенка, там сразу штраф и осудят по полной, потому что ребенок может и заикой и хоть что подцепить от испуга..
У нас на Родине детей пугать собакам можно?
У нас они какие то другие?
elektron:
Речь не про бродячих.
Речь не про бродячих.
Хм..
На собаках это как то написано?
И да, испугай у тебя на Родине так ребенка, там сразу штраф и осудят по полной, потому что ребенок может и заикой и хоть что подцепить от испуга..
У нас на Родине детей пугать собакам можно?
У нас они какие то другие?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14415
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:17
Цитата:
Тойчики - они же как кошки размером и стоят недёшево. Вряд ли такие будут бродячими.
111:
На собаках это как то написано?
На собаках это как то написано?
Тойчики - они же как кошки размером и стоят недёшево. Вряд ли такие будут бродячими.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:27
Цитата:
А кто в ответе за ребёнка, не родители ли?
111:
У нас на Родине детей пугать собакам можно? У нас они какие то другие?
У нас на Родине детей пугать собакам можно? У нас они какие то другие?
А кто в ответе за ребёнка, не родители ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
"Кинула собаку об асфальт" - Зооволонтеры Рудного сообщили о жестоком обращении с животным
Отправлено: 03.10.21 - 15:45
Цитата:
да ещё и хозяйке клок волос вырвали. Вместо того, что бы за дитятом смотреть. Вот извените меня, но с таким людом (боюсь иначе обозначить, хотя б..ло) как то на дистанции, причём большой, если вообще общаться хочется, точнее вообще не хочется как то.
Victor Yang:
Вряд ли такие будут бродячими.
Вряд ли такие будут бродячими.
да ещё и хозяйке клок волос вырвали. Вместо того, что бы за дитятом смотреть. Вот извените меня, но с таким людом (боюсь иначе обозначить, хотя б..ло) как то на дистанции, причём большой, если вообще общаться хочется, точнее вообще не хочется как то.
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