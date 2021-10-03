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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 14:40
Цитата:
Ну вот видишь..
Я уже виноват, чтобы не сказал..
Ну а ты можешь радоваться, ты получил внимание, за то что тут занимаешься разжиганием на нац темы..
Скоро думаю получишь и от модераторов..
Уже не ваш земляк:
ты лучше жри синих курей и пей пиво, желательно побольше. Ибо в своём обычном пьянском состоянии ты такое несёшь, что "дурь каждому видна".А с животным я дискутировать
ты лучше жри синих курей и пей пиво, желательно побольше. Ибо в своём обычном пьянском состоянии ты такое несёшь, что "дурь каждому видна".А с животным я дискутировать
Ну вот видишь..
Я уже виноват, чтобы не сказал..
Ну а ты можешь радоваться, ты получил внимание, за то что тут занимаешься разжиганием на нац темы..
Скоро думаю получишь и от модераторов..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 14:53
Цитата:
По закону Годвина, о котором сказал тут недавно журналист,ты уже проиграл, начав писать на разжигающие рознь националистические комментарии и призывая, таких же как ты, осуждать целые народы..
Видишь, никто вменяемый не начинает говорить на твои темы..
Уже не ваш земляк:
По закону Годвина, о котором сказал тут недавно журналист,ты уже проиграл, начав писать на разжигающие рознь националистические комментарии и призывая, таких же как ты, осуждать целые народы..
Видишь, никто вменяемый не начинает говорить на твои темы..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:03
Тигр из Самары уже не знает как на себя внимание обратить
И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то
А на деле всем......
И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то
А на деле всем......
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:05
Цитата:
Обиженные всегда так делают))
Сначала истерят а потом получают по носу и бегут жаловаться на русофобность))
Малый народ какой-то
111:
Интересная подача от местных форумчан материала, чтобы вызвать абайку и начать дискутировать на нацтему.. Чтобы что? Чтобы обвинить потом его же, что он снова начал.. Ну.. Неплохо..
Интересная подача от местных форумчан материала, чтобы вызвать абайку и начать дискутировать на нацтему.. Чтобы что? Чтобы обвинить потом его же, что он снова начал.. Ну.. Неплохо..
Обиженные всегда так делают))
Сначала истерят а потом получают по носу и бегут жаловаться на русофобность))
Малый народ какой-то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:08
Цитата:
Верный в северном Казахстане находится?
Прямо напиши
Да или нет?)
Цитата:
Просто как-то не остроумно
Путин-Пыня
Это смешно Цитата:
Ещё раз напишите
Тигггр)Цитата:
Ааа воно оно че
Когда ваш друг тигр, баранов тиграми называет это честь,совесть,такт и чувство юмора?)))
Так и знал
serg kost:
Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.
Это просто прелесть! Образец незамутненной логики и незнания географии.
Верный в северном Казахстане находится?
Прямо напиши
Да или нет?)
Цитата:
Гога:
____А тебе самому так называть страшно?
____А тебе самому так называть страшно?
Просто как-то не остроумно
Путин-Пыня
Это смешно Цитата:
elektron:
Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше
Память у вас короткой стала, уже отписывался, нумерковые от 95-ть и выше
Ещё раз напишите
Тигггр)Цитата:
elektron:
вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.
вам не понять за недостатком чести, совести и чувства такта.
Ааа воно оно че
Когда ваш друг тигр, баранов тиграми называет это честь,совесть,такт и чувство юмора?)))
Так и знал
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:11
Цитата:
Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового"
О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал! Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать). Абайка, а ты прям и работаешь психологом? А где? В гос учреждении каком-нибудь.
[Исправлено: Victor Yang, 03.10.2021 - 15:14]
111: , чтобы вызвать абайку
Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового"
О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал! Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать). Абайка, а ты прям и работаешь психологом? А где? В гос учреждении каком-нибудь.
[Исправлено: Victor Yang, 03.10.2021 - 15:14]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:15
Из Росиии уезжают молодые айтишники инженеры и врачи
А приезжают таджики,мойщики машин,сборщики кухонь и старые кандасы пенсионеры
Ссылок полный интернет)
Население спивается и демографически вымирает
Россияне (Русские) детей не хотят заводить
От силы по одному ребенку
Правительство уже не знает что придумать чтобы стимулировать рождаемость у титульной нации потомучто в итоге дегастанцы и ччеченцы и мигранты из средней Азии повышают демографию своих наций а русские нет
Россия идёт по пути Франции над которой так долго смеялась
А приезжают таджики,мойщики машин,сборщики кухонь и старые кандасы пенсионеры
Ссылок полный интернет)
Население спивается и демографически вымирает
Россияне (Русские) детей не хотят заводить
От силы по одному ребенку
Правительство уже не знает что придумать чтобы стимулировать рождаемость у титульной нации потомучто в итоге дегастанцы и ччеченцы и мигранты из средней Азии повышают демографию своих наций а русские нет
Россия идёт по пути Франции над которой так долго смеялась
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:19
Цитата:
Нет
Зачем перед тиграми бисер метать?))
Цитата:
Троллить ты хотел наверно написать?
Троллить и издеваться))
Цитата:
Прям да
Цитата:
Раньше да а щас нет
Частное НПО у меня на средства Сороса и госдепа США
Victor Yang:
О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал!
О, а Абайка уже, наверное, исчерпывающие ответы дал!
Нет
Зачем перед тиграми бисер метать?))
Цитата:
Victor Yang:
Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать).
Поражаюсь такой готовности много и подробно отвечать).
Троллить ты хотел наверно написать?
Троллить и издеваться))
Цитата:
Victor Yang:
Абайка, а ты прям и работаешь психологом?
Абайка, а ты прям и работаешь психологом?
Прям да
Цитата:
Victor Yang:
В гос учреждении каком-нибудь.
В гос учреждении каком-нибудь.
Раньше да а щас нет
Частное НПО у меня на средства Сороса и госдепа США
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:20
Цитата:
Хех..
Даже абайка не клюет!
С кем не наш собрался дискутировать?
Или просто сопли жевать хочет, обсуждая чего то, что сам навыдумывал?
Нет, чтобы от себя что то сказать, а он на ссылки..
Тогда и обсуждай там под статьями.
abaika95:
Тигр из Самары уже не знает как на себя внимание обратить И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то А на деле всем......
Тигр из Самары уже не знает как на себя внимание обратить И ссылочки кидает и написывает и доказывет что то А на деле всем......
Хех..
Даже абайка не клюет!
С кем не наш собрался дискутировать?
Или просто сопли жевать хочет, обсуждая чего то, что сам навыдумывал?
Нет, чтобы от себя что то сказать, а он на ссылки..
Тогда и обсуждай там под статьями.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:22
Цитата:
Без него форум умирает..
Он один тут на всех, и все на него..
Ну разумеется на определенные темы..
Victor Yang:
Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового
Звучит как "вызвать дух умершего" или "вызвать домового
Без него форум умирает..
Он один тут на всех, и все на него..
Ну разумеется на определенные темы..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:29
Цитата:
Чет патетика какая-то
Форум уже умер
10-15 человек сидят всего
Малая группка
Новые не приходят
Все новые это хорошо забытые старые
А если на форуме нового притока нет
Он превращается в болото
Это болото ещё миллионы лет может существовать
Так и будет продолжаться
111:
Без него форум умирает..
Без него форум умирает..
Чет патетика какая-то
Форум уже умер
10-15 человек сидят всего
Малая группка
Новые не приходят
Все новые это хорошо забытые старые
А если на форуме нового притока нет
Он превращается в болото
Это болото ещё миллионы лет может существовать
Так и будет продолжаться
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 275
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:33
Цитата:
А при чем тут Верный?
abaika95:
Верный в северном Казахстане находится?
Верный в северном Казахстане находится?
А при чем тут Верный?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 15:34
Цитата:
Просто ответь
Да или нет?
serg kost:
А при чем тут Верный?
А при чем тут Верный?
Просто ответь
Да или нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7843
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 16:06
Цитата:
Кто виноват и что делать? Цитата:
Так некоторые им тут слова сказать не дают.Цитата:
те что остались. Как бы в светлом будущем вам вообще не пришлось бы тут диалоги вести.
Хотя врядли, есть тут ещё один, номмером выше вашего. Но там дискуссию не построишь.
abaika95:
Форум уже умер
Форум уже умер
Кто виноват и что делать? Цитата:
abaika95:
Новые не приходят
Новые не приходят
Так некоторые им тут слова сказать не дают.Цитата:
abaika95:
Все новые это хорошо забытые старые
Все новые это хорошо забытые старые
те что остались. Как бы в светлом будущем вам вообще не пришлось бы тут диалоги вести.
Хотя врядли, есть тут ещё один, номмером выше вашего. Но там дискуссию не построишь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.10.21 - 17:11
Цитата:
Их уже обычные темы не вставляют, новичков ушатали сразу..
Ни одного за последние 2.5 года..
Да, появились какие то гражданские журналисты правда, да и то, чего с них взять.
В дискуссии со старичками вступать, это же надо измараться как то..
А вот комментаторов не приходит..
abaika95:
Форум уже умер 10-15 человек сидят всего
Форум уже умер 10-15 человек сидят всего
Их уже обычные темы не вставляют, новичков ушатали сразу..
Ни одного за последние 2.5 года..
Да, появились какие то гражданские журналисты правда, да и то, чего с них взять.
В дискуссии со старичками вступать, это же надо измараться как то..
А вот комментаторов не приходит..
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