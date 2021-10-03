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≡ Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42506
Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
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21 сентября Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
159
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 10:18
#1
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да мы наблюдаем результаты "мудрого" руководства Назарбаева. Долгов куча, многомиллиардные - 160 миллиардов баксов. Во как науправляли и наруководили. И этот долг тоже уже заложен в ценники на продукты и топливо. Расплачивается конечный потребитель, т.е. мы граждане страны.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22854
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 12:13
#2
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Цитата:
рихард:
Долгов куча, многомиллиардные

Расплачиваться, нужно, господа... 8-) ;-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8094
Re: Николай ВОРОНИН: Бюрократический анекдот
Отправлено: 03.10.21 - 12:40
#3
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Цитата:
Причину высоких цен на сельхозпродукцию еще в 2020 году объяснила депутат мажилиса Наринэ Микаелян. По ее словам, продукты питания от поля до места реализации проходят через несколько посредников и зачастую дорожают в 2-3 раза, а розничные продавцы прилично повышают их еще.

Источник:

Это фишка такая,от собственной беспомощности валить всё на перекупщиков спекулянтов.
Если спекулянты накрутили в рознице 2 цены и в данный момент картошка у них 180-190,то получается у производителя она должна стоить 90-95 не так ли?
заходим на сайт КХ"Терра" и что мы видим картошечка то по 170
https://d.radikal.ru/d37/2110/af/9267640cd60d.png
Неувязочка получется у тов.Воронина,ведь спекулянты накручивают 100-200% ,на меньшее никак не согласны и тогда в рознице картоп должен стоить как минимум 340тнг.
Ну и кто теперь виноват,а тов.Воронин
;-) ?
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