Отправлено: - 12:40





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43306 Причину высоких цен на сельхозпродукцию еще в 2020 году объяснила депутат мажилиса Наринэ Микаелян. По ее словам, продукты питания от поля до места реализации проходят через несколько посредников и зачастую дорожают в 2-3 раза, а розничные продавцы прилично повышают их еще.Источник:

Цитата:Это фишка такая,от собственной беспомощности валить всё на перекупщиков спекулянтов.Если спекулянты накрутили в рознице 2 цены и в данный момент картошка у них 180-190,то получается у производителя она должна стоить 90-95 не так ли?заходим на сайт КХ"Терра" и что мы видим картошечка то по 170Неувязочка получется у тов.Воронина,ведь спекулянты накручивают 100-200% ,на меньшее никак не согласны и тогда в рознице картоп должен стоить как минимум 340тнг.Ну и кто теперь виноват,а тов.Воронин