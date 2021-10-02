То-то Россия быстро засуетилась на центрально азиатском направлении)) Боятся наших кандасов из Афганистана) Они то соотечественники ну никто же их силой держать не обязан) Хотят люди к примеру в Башкирию или Татарстан попасть Ну или на крайняк в Чеченскую республику)) пусть едут)) Несут так сказать "культурную" экспансию
abaika95: То-то Россия быстро засуетилась на центрально азиатском направлении)) Боятся наших кандасов из Афганистана) Они то соотечественники ну никто же их силой держать не обязан) Хотят люди к примеру в Башкирию или Татарстан попасть Ну или на крайняк в Чеченскую республику)) пусть едут)) Несут так сказать "культурную" экспансию
Тут Украина может проявить образец толерантности. Чай, цеж Ейропа! Организовать прямые рейсы Кабул-Львов.
Да уж.. И до нас дошло, что натворили ойропейцы с ихним Хозяином.. Просто взяли и практически убили всех, кто в них поверил в Афганистане.. Теперь хотят чтоб Казахстан набрал и кормил пару миллионов афганцев.. Пока сами без российского газа мерзнут как цуцики.. А нам бы можно было поучиться у России и сказать нет, эти люди, которых вы продали талибам, чтоб те отрезали им головы, нам тоже не нужны..
Видимо на разведку.Талибы направили батальон смертников к границу с Таджикистаном. В Масквабаде бункерный засуетился в связи с тем что приходит время держать ответку за убийство женщин и детей так же за ликвидацию председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина, проведённая силами спецподразделений КГБ СССР и Советской Армии 27 декабря 1979 года. И пока не выплатят контрибуцию партизанская война будет
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