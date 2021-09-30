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≡ «Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42506
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
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Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14412
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:40
#45
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Цитата:
serg kost:
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.

Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3803
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:43
#46
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quote]abaika95: -----В Великобритании уже полностью закрылось более четверти автозаправок из-за отсутствия топлива. Ещё столько же имеют в наличии только один вид топлива -- пишето serg kost , но однако цены не поднимают. Почему??
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
272
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:18
#47
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Цитата:
Гога:
однако цены не поднимают. Почему??

Это нужно разбираться в их системе ценообразования, антимонопольных законах, законах о картельном сговоре и прочем.
Цена у них плавает, но бензина нет. Говорят, не хватает водителей грузовиков и бензовозов.
Хозяева думали, что всегда за воротами найдут желающих, и резали з/п и соцпакет. При этом вынуждали к сильным переработка
Но что-то пошло не так...

[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 15:19]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
272
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:24
#48
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Цитата:
Victor Yang:
За сколько лет окупятся эти 20 соток?

На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Если нет, то нужно вложиться в посадочный материал.
Ещё имеет значение, где расположена дача, и можно ли там ночевать (если воруют вокруг).
У меня сторож напротив круглый год. Можно инструмент не прятать, и домик не закрывать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:27
#49
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Цитата:
Гога:

Цитата:
serg kost:

Это последствия Brexit, за что боролись, на то и напоролись ;-) По европе в целом, сегодня дефицит водителей фур. А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права самопроизвольно поднимать.
Кстати только что по новостям, Англия готова принимать (теперь уже иностранных) водителей (раньше были европейские), но с визой на три месяца. Водители против, им смысла нет оставлять свою работу, пусть и низкооплачивемую, из за трёх месяцев.

[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 10:32]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:41
#50
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Цитата:
serg kost:
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.

И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10344
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:42
#51
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Цитата:
Гога:
но однако цены не поднимают. Почему??

Выше писал уже
Прочти внимательно и будет тебе счастье
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3803
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:49
#52
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Цитата:
elektron:
А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права

самопроизвольно поднимать.---- Да знаю все это. Просто тут в самом начале один шибко умный пытался доказать , что ценообразование не регулируется при рыночной экономике. Вот сейчас наверху и узнаем что - нибудь новенькое про рыночные отношения.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
272
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 18:18
#53
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Цитата:
abaika95:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых

Мы тоже сейчас живём лучше СССР.
Вот только в этом году у нас лучше, чем в прошлом. А у них хуже.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 18:37
#54
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Цитата:
abaika95:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых

Ну спорное утверждение.Вам лично конено не пришлось пережить время периода противостояния (не холодная война имеется в виду) СССР и запада. Тогда вливались все возможности и деньги, в том числе. Лишь бы благополучнее СССР выглядеть. Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился? :lol:

[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 13:51]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
272
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:15
#55
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У меня друг детства живёт в Дортмунде. Тоже на даче для себя выращивает разное.
Многим не понять разницу между тепличными продуктами и дачными.
Мало того, что дачное вкуснее, так я могу из всего разнообразия сортов высадить то, что нравится лично мне.
Вот я люблю, к примеру, сладкие помидоры, без жёлтых или белых участков внутри и с тонкой мягкой кожицей. И что, мне на всем базаре их перепробовать?!
А так я выбрал десяток сортов, и у меня теперь есть и ранние, и поздние, и мелкие, и крупные, и разных цветов. Все под мой вкус.
И с остальными растениями также.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8094
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:15
#56
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Цитата:
elektron:
Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился?

После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,пока евро не ввели.
Первые немцы которые переехали отсюда,ещё успели застать те благополучные времена.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:19
#57
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Цитата:
Добринцофф:
После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,

Ну да, развал подзатянулся. Но был предвиден. ;-)
А так то да, даже кроссовки по рецепту прописывали, было время. :lol:

[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 14:20]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14412
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 03.10.21 - 09:29
#58
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Цитата:
serg kost:
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.

Нет. Нужно учесть зарплату работникам (себе, если один работник), причём нужно обеспечить её на весь год. Допустим, зарплата установлена 100000 тенге, поэтому только на зарплату нужно продать на 1,2 млн тенге. Есть столько денег только на зарплату себе? Плюс покупка земли, рассада, полив, транспорт, удобрения? Я уже не говорю о прибыли.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
272
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 03.10.21 - 10:00
#59
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Даже взять полтора миллиона. Это 1500 литров клубники, или 750 литров малины. На 20 сотках можно вырастить одновременно и то, и другое. Ещё и место останется.
Да, тяжело. Но если человек свободен, и ему это нравится, то почему бы и нет?
В Европе закрываются ведущие заводы удобрений. Значит продукты будут дорожать.
Во всех странах нарастает вал инфляции, значит продукты будут дорожать.
Я лучше буду больше на себя надеяться, чем на государство.
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