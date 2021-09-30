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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
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Я робот(Пользователи)
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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 30.09.21 - 11:12
Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.
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«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:40
Цитата:
Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?
serg kost:
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
Если в семье есть не загруженный работой взрослый, то и дача выгодна.
Это не выгода - это бизнес, причем не самый высокодоходный и низкорисковый. За сколько лет окупятся эти 20 соток?
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 14:43
quote]abaika95: -----В Великобритании уже полностью закрылось более четверти автозаправок из-за отсутствия топлива. Ещё столько же имеют в наличии только один вид топлива -- пишето serg kost , но однако цены не поднимают. Почему??
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:18
Цитата:
Это нужно разбираться в их системе ценообразования, антимонопольных законах, законах о картельном сговоре и прочем.
Цена у них плавает, но бензина нет. Говорят, не хватает водителей грузовиков и бензовозов.
Хозяева думали, что всегда за воротами найдут желающих, и резали з/п и соцпакет. При этом вынуждали к сильным переработка
Но что-то пошло не так...
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 15:19]
Гога:
однако цены не поднимают. Почему??
однако цены не поднимают. Почему??
Это нужно разбираться в их системе ценообразования, антимонопольных законах, законах о картельном сговоре и прочем.
Цена у них плавает, но бензина нет. Говорят, не хватает водителей грузовиков и бензовозов.
Хозяева думали, что всегда за воротами найдут желающих, и резали з/п и соцпакет. При этом вынуждали к сильным переработка
Но что-то пошло не так...
[Исправлено: serg kost, 02.10.2021 - 15:19]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:24
Цитата:
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Если нет, то нужно вложиться в посадочный материал.
Ещё имеет значение, где расположена дача, и можно ли там ночевать (если воруют вокруг).
У меня сторож напротив круглый год. Можно инструмент не прятать, и домик не закрывать.
Victor Yang:
За сколько лет окупятся эти 20 соток?
За сколько лет окупятся эти 20 соток?
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Если нет, то нужно вложиться в посадочный материал.
Ещё имеет значение, где расположена дача, и можно ли там ночевать (если воруют вокруг).
У меня сторож напротив круглый год. Можно инструмент не прятать, и домик не закрывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:27
Цитата:
Цитата:
Это последствия Brexit, за что боролись, на то и напоролись По европе в целом, сегодня дефицит водителей фур. А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права самопроизвольно поднимать.
Кстати только что по новостям, Англия готова принимать (теперь уже иностранных) водителей (раньше были европейские), но с визой на три месяца. Водители против, им смысла нет оставлять свою работу, пусть и низкооплачивемую, из за трёх месяцев.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 10:32]
Гога:
Цитата:
serg kost:
Это последствия Brexit, за что боролись, на то и напоролись По европе в целом, сегодня дефицит водителей фур. А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права самопроизвольно поднимать.
Кстати только что по новостям, Англия готова принимать (теперь уже иностранных) водителей (раньше были европейские), но с визой на три месяца. Водители против, им смысла нет оставлять свою работу, пусть и низкооплачивемую, из за трёх месяцев.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 10:32]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:41
Цитата:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
serg kost:
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
Можно ещё много вспомнить и про них и про другие страны. Но я предпочел бы жить в такой стране, где правительство сможет обеспечить населению еду, энергию и медицину.
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:42
Цитата:
Выше писал уже
Прочти внимательно и будет тебе счастье
Гога:
но однако цены не поднимают. Почему??
но однако цены не поднимают. Почему??
Выше писал уже
Прочти внимательно и будет тебе счастье
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 15:49
Цитата:
самопроизвольно поднимать.---- Да знаю все это. Просто тут в самом начале один шибко умный пытался доказать , что ценообразование не регулируется при рыночной экономике. Вот сейчас наверху и узнаем что - нибудь новенькое про рыночные отношения.
elektron:
А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права
А цены регулируются антимонопольным комитетом. Поэтому никто не имеет права
самопроизвольно поднимать.---- Да знаю все это. Просто тут в самом начале один шибко умный пытался доказать , что ценообразование не регулируется при рыночной экономике. Вот сейчас наверху и узнаем что - нибудь новенькое про рыночные отношения.
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 18:18
Цитата:
Мы тоже сейчас живём лучше СССР.
Вот только в этом году у нас лучше, чем в прошлом. А у них хуже.
abaika95:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
Мы тоже сейчас живём лучше СССР.
Вот только в этом году у нас лучше, чем в прошлом. А у них хуже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 18:37
Цитата:
Ну спорное утверждение.Вам лично конено не пришлось пережить время периода противостояния (не холодная война имеется в виду) СССР и запада. Тогда вливались все возможности и деньги, в том числе. Лишь бы благополучнее СССР выглядеть. Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился?
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 13:51]
abaika95:
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
И при всех тобой озвученных проблемах население Британии,США и Франции живёт в разы лучше чем население Китая,северной Кореи и СССР периода 70ых-80ых
Ну спорное утверждение.Вам лично конено не пришлось пережить время периода противостояния (не холодная война имеется в виду) СССР и запада. Тогда вливались все возможности и деньги, в том числе. Лишь бы благополучнее СССР выглядеть. Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился?
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 13:51]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:15
У меня друг детства живёт в Дортмунде. Тоже на даче для себя выращивает разное.
Многим не понять разницу между тепличными продуктами и дачными.
Мало того, что дачное вкуснее, так я могу из всего разнообразия сортов высадить то, что нравится лично мне.
Вот я люблю, к примеру, сладкие помидоры, без жёлтых или белых участков внутри и с тонкой мягкой кожицей. И что, мне на всем базаре их перепробовать?!
А так я выбрал десяток сортов, и у меня теперь есть и ранние, и поздние, и мелкие, и крупные, и разных цветов. Все под мой вкус.
И с остальными растениями также.
Многим не понять разницу между тепличными продуктами и дачными.
Мало того, что дачное вкуснее, так я могу из всего разнообразия сортов высадить то, что нравится лично мне.
Вот я люблю, к примеру, сладкие помидоры, без жёлтых или белых участков внутри и с тонкой мягкой кожицей. И что, мне на всем базаре их перепробовать?!
А так я выбрал десяток сортов, и у меня теперь есть и ранние, и поздние, и мелкие, и крупные, и разных цветов. Все под мой вкус.
И с остальными растениями также.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8094
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:15
Цитата:
После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,пока евро не ввели.
Первые немцы которые переехали отсюда,ещё успели застать те благополучные времена.
elektron:
Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился?
Подсказать почему после развала СССР и уровень жизни на западе покатился?
После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,пока евро не ввели.
Первые немцы которые переехали отсюда,ещё успели застать те благополучные времена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7835
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 02.10.21 - 19:19
Цитата:
Ну да, развал подзатянулся. Но был предвиден.
А так то да, даже кроссовки по рецепту прописывали, было время.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 14:20]
Добринцофф:
После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,
После развала СССР,на западе всё было отлично до 2002,
Ну да, развал подзатянулся. Но был предвиден.
А так то да, даже кроссовки по рецепту прописывали, было время.
[Исправлено: elektron, 02.10.2021 - 14:20]
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 03.10.21 - 09:29
Цитата:
Нет. Нужно учесть зарплату работникам (себе, если один работник), причём нужно обеспечить её на весь год. Допустим, зарплата установлена 100000 тенге, поэтому только на зарплату нужно продать на 1,2 млн тенге. Есть столько денег только на зарплату себе? Плюс покупка земли, рассада, полив, транспорт, удобрения? Я уже не говорю о прибыли.
serg kost:
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
На клубнике, смородине или малине за год, если они уже высажены.
Нет. Нужно учесть зарплату работникам (себе, если один работник), причём нужно обеспечить её на весь год. Допустим, зарплата установлена 100000 тенге, поэтому только на зарплату нужно продать на 1,2 млн тенге. Есть столько денег только на зарплату себе? Плюс покупка земли, рассада, полив, транспорт, удобрения? Я уже не говорю о прибыли.
«Завтра мы не увидим масла и овощей» - Представители супермаркетов заявили, что продают социальные товары себе в убыток
Отправлено: 03.10.21 - 10:00
Даже взять полтора миллиона. Это 1500 литров клубники, или 750 литров малины. На 20 сотках можно вырастить одновременно и то, и другое. Ещё и место останется.
Да, тяжело. Но если человек свободен, и ему это нравится, то почему бы и нет?
В Европе закрываются ведущие заводы удобрений. Значит продукты будут дорожать.
Во всех странах нарастает вал инфляции, значит продукты будут дорожать.
Я лучше буду больше на себя надеяться, чем на государство.
Да, тяжело. Но если человек свободен, и ему это нравится, то почему бы и нет?
В Европе закрываются ведущие заводы удобрений. Значит продукты будут дорожать.
Во всех странах нарастает вал инфляции, значит продукты будут дорожать.
Я лучше буду больше на себя надеяться, чем на государство.
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