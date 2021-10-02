Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из Казахстана в Россию

Отправлено: - 23:56

Да уж..

И до нас дошло, что натворили ойропейцы с ихним Хозяином..

Просто взяли и практически убили всех, кто в них поверил в Афганистане..

Теперь хотят чтоб Казахстан набрал и кормил пару миллионов афганцев..

Пока сами без российского газа мерзнут как цуцики..

А нам бы можно было поучиться у России и сказать нет, эти люди, которых вы продали талибам, чтоб те отрезали им головы, нам тоже не нужны..