Re: Двое афганских граждан пытались незаконно выехать из...

Отправлено: - 20:19

То-то Россия быстро засуетилась на центрально азиатском направлении))

Боятся наших кандасов из Афганистана)

Они то соотечественники ну никто же их силой держать не обязан)

Хотят люди к примеру в Башкирию или Татарстан попасть

Ну или на крайняк в Чеченскую республику)) пусть едут))

Несут так сказать "культурную" экспансию